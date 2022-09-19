验证 Discover 公司基于 OpenShift 的 WebSphere 至 Liberty 现代化之路

显然，这并非该谚语的常规表述。您可曾想过：为何机场值机耗时漫长，尽管他们已掌握您的全部信息？租车时柜台人员究竟在无休止地输入什么？旅行社人员为何似乎需要反复按动 tab-return-tab-q 键二十次才能查询航班详情？这是因为他们拥有的系统虽“未损坏”，却能从现代化中获益，从而为客户提供更优体验。
Discover 拥有众多正常运行并为业务创造巨大价值的系统，但这些系统可通过优化获得提升，使公司能以更快速度创新并推动业务发展。与所有大型组织一样，Discover 随着时间推移有机发展，以适配众多不同的用例，而现代化正是将这些能力整合到全新敏捷架构中的良机。
Discover 公司明确了几个需要重点关注的特定领域：
现代云编排平台的核心在于自动化、快速部署、动态扩展、敏捷性、灵活性以及按需付费。简而言之，这完全契合 Discover 的所有需求。
为获得这些优势，Discover 需要使传统 WebSphere 应用服务器应用具备云就绪能力，并将其纳入云编排平台。面对数百个应用，这绝非易事。
以下是 Discover 通过将应用“提升并修复”至云端 OpenShift 上的 Liberty，在现代云编排平台上验证的效益总结：
完成首个应用的现代化改造令人振奋。应用已变更运行时环境，部署方式焕然一新。配置、连接及安全问题均得到解决。团队值得为这项圆满完工的工作互相庆贺。第二个待现代化应用的重要性看似减弱，实则不然——甚至可以说更为关键。当您拥有数百个应用时，每季度（甚至每两个季度）仅完成一个应用的现代化，意味着整个进程将需要 数十年时间 。这显然过于缓慢，您需要达到每月推进数十个应用的速度。您必须实现大规模现代化。
大规模现代化的绝对核心原则是：每段代码仅现代化一次，绝不重复修复相同问题。一次性解决问题，永绝后患。
每个企业组织都会在其众多应用中反复复用相同代码。正如我们在先前博客文章中所讨论的， IBM Transformation Advisor 将自动检测此情况并向您提示。当您对一段被多个应用共用的代码进行现代化时，必须通知所有相关团队，使其能够查看并复用新版代码。这避免了十个不同开发团队对同一组件进行十次独立的现代化改造并各自维护版本，从而同时节省时间与成本。
每个大型组织都拥有庞大的代码库，这些代码由不同团队在不同时期开发，以满足不同的用例需求。这不可避免地导致出现大量功能相同但略有差异的代码版本。这种独特性使得代码的修改与维护变得困难。在可能的情况下，您应致力于实现所有代码的统一。这样，您只需进行一次现代化改造，便能节省时间和成本。
正如企业组织在各应用间共享代码一样，它们也 几乎都会共享 更多其他代码。例如，如果您有一段用于安全管理的代码，您会发现每个应用都在使用其略有不同的版本，有时甚至会导致同一代码出现十几二十种不同变体。
Transformation Advisor 生成的报告能让您查看正在使用的每个文件的各个版本。因此，与其对每个版本分别进行现代化改造，不如将所有应用迁移至最新版本。这样，您既能节省时间和成本，又能获得最安全的代码版本。这是双赢的局面。
以下是 Discover 公司将其 WebSphere 应用现代化迁移至 OpenShift 上 Liberty 运行时环境所验证的显著成果与优势。
Transformation Advisor 最初推出时，其设计以单个应用为中心。它在协助单个应用现代化方面表现出色。然而，在与客户合作过程中，我们发现这还不够。我们增强了检测通用代码的功能，并提供了针对整个应用资产的开发工作量视图。
正是与 Discover 的合作催生了详细增强的报告功能，特别是透明化计算结果的发布，使得客户能够清晰地看到“仅现代化一次”将如何为他们节省时间和成本。
IBM WebSphere Hybrid Edition 在您进行现代化改造期间及完成后，均提供灵活的许可模式。随着应用从本地迁移到云端，您可以携带原有许可证，并在此过程中节省成本。
特别是 Liberty Core 版本，有可能带来显著的效率提升。无需基础功能的应用可部署到 Liberty Core 实例上。这意味着您只需为应用实际使用的功能付费，从而实现进一步的成本节约：
本系列博文尝试带您了解 Discover 迄今的现代化历程。我们探讨了现代化的必要性、所使用的工具、需要解决的领域，以及证明了这一切并非仅理论可行，而是可期且可实现的成果。
如果您从这些文章中获得任何启示，我们希望是以下几点：
通过 IBM 的混合云和 AI 解决方案对现有应用进行现代化改造，加速您的云之旅。通过专家咨询和共同创造服务，满足您独特的业务需求，从而获得灵活性、提高可扩展性并推动创新。
了解 CEO 如何引领利用生成式 AI 实现应用现代化。了解推动转型的三大优先事项以及每位 CEO 需要采取的后续步骤，以在不断发展的数字环境中保持领先地位。
Instana 通过提供全面的监控和切实可行的洞察分析，简化企业的云迁移之旅。
利用生成式 AI 加速和简化大型机应用程序的现代化。
利用混合云和人工智能驱动的现代化服务和策略优化旧版应用程序。