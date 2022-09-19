标签

验证 Discover 公司基于 OpenShift 的 WebSphere 至 Liberty 现代化之路

一座现代建筑的内部景象：弧面与折角面板交错，金属与玻璃材质辉映，勾勒出充满未来感的设计。

退一步纵览全局：Discover 为何要推动现代化？他们如何在最大限度减少业务中断的同时，向企业清晰展示现代化带来的显著效益？

这是 Discover 应用现代化系列博客文章的第二部分。建议您先阅读 第一部分

     

    “没坏也修”的智慧

    显然，这并非该谚语的常规表述。您可曾想过：为何机场值机耗时漫长，尽管他们已掌握您的全部信息？租车时柜台人员究竟在无休止地输入什么？旅行社人员为何似乎需要反复按动 tab-return-tab-q 键二十次才能查询航班详情？这是因为他们拥有的系统虽“未损坏”，却能从现代化中获益，从而为客户提供更优体验。

    Discover 拥有众多正常运行并为业务创造巨大价值的系统，但这些系统可通过优化获得提升，使公司能以更快速度创新并推动业务发展。与所有大型组织一样，Discover 随着时间推移有机发展，以适配众多不同的用例，而现代化正是将这些能力整合到全新敏捷架构中的良机。

    Discover 公司明确了几个需要重点关注的特定领域：

    • 部署在多个本地数据中心的数百个关键任务型传统 WebSphere 应用服务器 (tWAS) 应用的部署流程耗时冗长，且依赖于传统部署架构。
    • 扩展 WebSphere 网络部署 (ND) 解决方案通常需要采购设备、配置基础设施并进行大量人工操作，难以快速响应变化的业务需求。
    • WebSphere ND 的资源存在过度配置现象，以应对负载峰值，而实际上日常仅使用少量已授权服务器容量。
    • 基于 WebSphere ND 的运维模式缺乏充分采用现代开发技术所需的敏捷性。
    选择现代化的新家园

    现代云编排平台的核心在于自动化、快速部署、动态扩展、敏捷性、灵活性以及按需付费。简而言之，这完全契合 Discover 的所有需求。

    为获得这些优势，Discover 需要使传统 WebSphere 应用服务器应用具备云就绪能力，并将其纳入云编排平台。面对数百个应用，这绝非易事。

    以下是 Discover 通过将应用“提升并修复”至云端 OpenShift 上的 Liberty，在现代云编排平台上验证的效益总结：

    • 实现持续交付： 通过使用 Helm 进行部署，利用 OpenShift 构建在代码变更时创建流水线，并通过 Webhook 检测 GitHub 变更并自动构建，从而实现了 持续交付 。
    • 实现内置可扩展性： 通过基于资源消耗情况动态创建和删除 Pod 实例，实现了内置的可扩展性。
    • 启用开源技术： 从 IBM JDK 切换至 OpenJDK，并采用 Open Liberty 作为运行时环境。
    • 优化开发运维体验： 通过利用“开发者模式”的热部署代码功能，仅更新被修改的类，从而缩短测试周期，并减少每次代码变更后重新加载应用的需求。
    • 降低运营成本的机会： 通过采用成本更低的 Liberty 许可证实现降本——一份 tWAS 许可证可置换八份（核心版）或四份（基础版）Liberty 许可证。迁移至 Liberty 还有助于降低基础设施运维成本及虚拟机开支。
    小球在轨道上滚动的三维设计

    仅实现现代化并不足够——您的企业需要的是大规模现代化

    完成首个应用的现代化改造令人振奋。应用已变更运行时环境，部署方式焕然一新。配置、连接及安全问题均得到解决。团队值得为这项圆满完工的工作互相庆贺。第二个待现代化应用的重要性看似减弱，实则不然——甚至可以说更为关键。当您拥有数百个应用时，每季度（甚至每两个季度）仅完成一个应用的现代化，意味着整个进程将需要 数十年时间 。这显然过于缓慢，您需要达到每月推进数十个应用的速度。您必须实现大规模现代化。

    节省时间与成本——仅需现代化一次

    大规模现代化的绝对核心原则是：每段代码仅现代化一次，绝不重复修复相同问题。一次性解决问题，永绝后患。

    每个企业组织都会在其众多应用中反复复用相同代码。正如我们在先前博客文章中所讨论的， IBM Transformation Advisor  将自动检测此情况并向您提示。当您对一段被多个应用共用的代码进行现代化时，必须通知所有相关团队，使其能够查看并复用新版代码。这避免了十个不同开发团队对同一组件进行十次独立的现代化改造并各自维护版本，从而同时节省时间与成本。

    节省更多时间与成本——实现代码标准化

    每个大型组织都拥有庞大的代码库，这些代码由不同团队在不同时期开发，以满足不同的用例需求。这不可避免地导致出现大量功能相同但略有差异的代码版本。这种独特性使得代码的修改与维护变得困难。在可能的情况下，您应致力于实现所有代码的统一。这样，您只需进行一次现代化改造，便能节省时间和成本。

    正如企业组织在各应用间共享代码一样，它们也 几乎都会共享 更多其他代码。例如，如果您有一段用于安全管理的代码，您会发现每个应用都在使用其略有不同的版本，有时甚至会导致同一代码出现十几二十种不同变体。

    Transformation Advisor 生成的报告能让您查看正在使用的每个文件的各个版本。因此，与其对每个版本分别进行现代化改造，不如将所有应用迁移至最新版本。这样，您既能节省时间和成本，又能获得最安全的代码版本。这是双赢的局面。

    以下是 Discover 公司将其 WebSphere 应用现代化迁移至 OpenShift 上 Liberty 运行时环境所验证的显著成果与优势。

    • 验证了“提升与修复”方法的可行性：成功将现有应用迁移至云端 OpenShift 容器平台 (OCP) 上的 Liberty：
      • 进行了两次成功的概念验证 (POC)，证明在几天内即可完成向云端 OCP上 Liberty 的迁移。
      • 成功测试了 Discover 所有正在使用的 tWAS 模式，识别了所有共性问题与通用模块。
      • 实现并测试了 OCP 与本地后端系统之间的安全 TLS 通信。
    • 创建了包含所有必要文件的共享库，用于与 DB2、Oracle、CTG 集成，并更新了解决迁移至 Liberty 时兼容性问题所需的通用模块和库：
      • 使用共享库将整体迁移工作量减少了约 70%，从而提高了效率。
      • 利用 IBM Transformation Advisor 优化迁移流程，为每个应用提供准确的迁移问题评估，并识别所有共性问题和模块。
      • 共性问题只需解决一次，解决方案可被其他应用复用。
    • 验证了迁移过程仅需极少的代码变更：
      • 借助共享库，WebSphere 向 Liberty 应用迁移的平均工作量仅需 3-10 天（加上测试时间），而使用 Spring Boot 进行完全重写则需要数月甚至数年。
    • 加速开发与部署流程：
      • 切换到 OCP 上的 Liberty 后，变更的构建/部署时间从数天缩短至不到 10 分钟。
      • 提高了应用安装频率，并实现了蓝绿部署
      • 缩短了上市周期，使业务能够增强功能特性。

    插曲：借鉴他人经验

    Transformation Advisor 最初推出时，其设计以单个应用为中心。它在协助单个应用现代化方面表现出色。然而，在与客户合作过程中，我们发现这还不够。我们增强了检测通用代码的功能，并提供了针对整个应用资产的开发工作量视图。

    正是与 Discover 的合作催生了详细增强的报告功能，特别是透明化计算结果的发布，使得客户能够清晰地看到“仅现代化一次”将如何为他们节省时间和成本。

    进一步节省成本——按需许可

    IBM WebSphere Hybrid Edition  在您进行现代化改造期间及完成后，均提供灵活的许可模式。随着应用从本地迁移到云端，您可以携带原有许可证，并在此过程中节省成本。

    特别是 Liberty Core 版本，有可能带来显著的效率提升。无需基础功能的应用可部署到 Liberty Core 实例上。这意味着您只需为应用实际使用的功能付费，从而实现进一步的成本节约：

    Discover 的现代化之旅

    本系列博文尝试带您了解 Discover 迄今的现代化历程。我们探讨了现代化的必要性、所使用的工具、需要解决的领域，以及证明了这一切并非仅理论可行，而是可期且可实现的成果。

    如果您从这些文章中获得任何启示，我们希望是以下几点：

    • 现代化并非一时风尚——它是真实的商业机遇，也是将现有能力整合到全新敏捷架构中的契机。
    • 每段代码仅需现代化一次。
    • 实现自动化、快速部署、动态扩展、敏捷灵活，并仅为所用部分付费。
    • 增添现代开发所需的敏捷性，同时降低运营成本。
    • 不要零散现代化，而要大规模现代化！

