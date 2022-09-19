验证 Discover 公司基于 OpenShift 的 WebSphere 至 Liberty 现代化之路

每个大型组织都拥有庞大的代码库，这些代码由不同团队在不同时期开发，以满足不同的用例需求。这不可避免地导致出现大量功能相同但略有差异的代码版本。这种独特性使得代码的修改与维护变得困难。在可能的情况下，您应致力于实现所有代码的统一。这样，您只需进行一次现代化改造，便能节省时间和成本。

正如企业组织在各应用间共享代码一样，它们也 几乎都会共享 更多其他代码。例如，如果您有一段用于安全管理的代码，您会发现每个应用都在使用其略有不同的版本，有时甚至会导致同一代码出现十几二十种不同变体。

Transformation Advisor 生成的报告能让您查看正在使用的每个文件的各个版本。因此，与其对每个版本分别进行现代化改造，不如将所有应用迁移至最新版本。这样，您既能节省时间和成本，又能获得最安全的代码版本。这是双赢的局面。

以下是 Discover 公司将其 WebSphere 应用现代化迁移至 OpenShift 上 Liberty 运行时环境所验证的显著成果与优势。