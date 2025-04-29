Matthew Finio：在我们讨论无限存储是“惊喜”还是“意外”之前，能否先解释下我们如何进入这一阶段？



Miha Kralj：好的。我们对存储的定义随着时间的推移而不断演变。过去，存储采用逐层分级的形式。每一层都有不同的用途、不同的成本和不同的考虑因素。我们曾拥有紧邻 CPU 且易于访问的超高速存储，但由于成本高昂，其容量非常有限。其次是固态硬盘提供的近端存储。更远处则是传统的低速机械硬盘，依此类推，直至速度极低的归档存储。

后来，我们逐渐普及了更加现代化且易于使用的方法。例如，CD 和 DVD。十年前，我们是否还在用这些银色光盘乐此不疲地刻录所有数据？现在，这些数据早已不复存在。它们都是不可读格式，因此一旦发生“数字腐烂”现象就会消失。

如今，通过适当的存储，尤其是基于云的存储，我们就能假设存储是无限的，它不仅价格非常便宜，还能让我们永久访问数据。现在，人们很少考虑价格高低和速度快慢。存储就像一个服务端点，您可以将数据放入其中并持久保存，对吗？它永远都不会消失。

我们从技术稀缺的时代（必须计算代码或数据所需的存储容量）步入了技术富足的时代，因此不必再犹豫需要存储或删除哪些内容。没有人再“节衣缩食”了。