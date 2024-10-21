专有数据—您在生成式 AI 中的竞争优势

微调意味着需要给 AI 模型足够的额外数据来改变其某些参数。微调可永久改变模型的行为，以使其适应特定的用例或背景信息。同时，它也比训练一个全新模型速度更快、成本更低。

“如果您的神经网络有 100 个不同的层，那么对其进行训练就意味着要修改全部 100 个层”，Choie 解释道。“微调意味着要其实只需更改最后几层。您仍是在修改模型，但不必完全改变它，因为它已表现良好。”

微调比提示工程和 RAG 需要更多的前期投资。它对于将较小模型转变为专业领域的专家非常有用。例如，保险公司可对模型进行微调，以掌握处理新索赔的技巧。

Varshney 将微调模型比作刚从学校毕业且经过严格培训的新员工。他们可能不具备天才博学家（或大型通用 AI 模型）所拥有的知识广度，但他们在处理索赔方面比博学家强得多。

“它无法为您报税或撰写法律合同”，Varshney 说道；“但如果我要求它处理索赔，它就会立即知道如何操作。”

通过这些方式来利用专有数据，可通过让 AI 模型熟悉企业的特有流程、产品、客户及其他细节，产生巨大的竞争优势。

“如果您的 AI 的主要用户来自特定企业，让 AI 使用来自同一企业的数据就非常重要”，Choie 表示。

当 AI 模型能访问专有数据时，它们会基于特定的业务背景来运行，而这意味着它们的输出也会基于该背景。

“我可以采用一个开放的 AI 模型，并使用我自己的专有数据对其进行微调，同时该副本专属于我”，Varshney 说道。“我拥有它背后的 IP。我会在自己的基础设施上运行它。”

因此，这些模型比未经增强的现成模型（它们会从一般公共数据集中提取数据）能提供更准确、更有效的输出。