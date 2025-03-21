有效的成本降低重点在于降低与购买商品和服务相关的费用，同时保持质量、效率和稳固的供应商关系。对制造或采购的任何更改都必须保持最终产品的完整性。

降低成本不应是短期应急之策，而应成为保障持续效能与财务稳健的长远战略。通过支出分析和根据行业标准开展对标测试来识别节省成本的机遇，组织能确保成本削减既可持续，又具有竞争力。

除了采购过程中简单的成本节约举措之外，降低采购成本还需要在整个组织范围内采取战略性方法。其中一些关键战略包括：

在采购中 实施技术和 AI 以简化流程并改善决策。





重新谈判和修改供应商合同 以确保更有利的条款和价格。





通过强制遵守采购政策来 减少异常的支出 。





改进行政和运营流程 以提高效率。





优化类别和投标管理 以实现更好的寻购和供应商选择。





以实现更好的寻购和供应商选择。 加强风险管理以防止财务损失，以及供应链中断。

通过实施这些战略，采购团队可以优化工作流，减少不必要的开支，最大限度地提高盈利能力，同时保持质量和稳定性。

虽然采购成本节省是最明显和可衡量的结果，但采购团队也应专注于成本规避，防止不必要的费用并在风险发生之前降低风险。降低成本和成本规避相结合，有助于建设更高效、财务稳定和有竞争力的组织。