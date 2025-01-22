在 ChatGPT 及类似生成式 AI 应用普及的推动下，大型语言模型（LLM）在 AI 领域的讨论中占据主导地位。然而，小型语言模型（SLM）正逐渐兴起。SLM 更加紧凑高效，消耗更少内存和处理能力。这使它们非常适合资源受限的环境。

SLM 能够从海量数据中生成独特内容和洞察，吸引全球关注，推动新工具与应用程序发展，并进一步巩固其在企业领域的文化影响力。我们将与 IBM Research® 欧洲英国及爱尔兰区主任 Juan Bernabe Moreno 博士一起，深入探讨 SLM 如何助力企业采用 AI。