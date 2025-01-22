小而强大

蓝绿色与蓝色等距方块背景

在 ChatGPT 及类似生成式 AI 应用普及的推动下，大型语言模型（LLM）在 AI 领域的讨论中占据主导地位。然而，小型语言模型（SLM）正逐渐兴起。SLM 更加紧凑高效，消耗更少内存和处理能力。这使它们非常适合资源受限的环境。

SLM 能够从海量数据中生成独特内容和洞察，吸引全球关注，推动新工具与应用程序发展，并进一步巩固其在企业领域的文化影响力。我们将与 IBM Research® 欧洲英国及爱尔兰区主任 Juan Bernabe Moreno 博士一起，深入探讨 SLM 如何助力企业采用 AI。

小球在轨道上滚动的三维设计

最新的 AI 新闻 + 洞察分析

在每周的 Think 时事通讯中，发现专家精选的有关 AI、云等的洞察分析和新闻。 

生成式人工智能采用的障碍

生成式人工智能（生成式 AI）为企业生产力带来巨大潜力。然而，在部署 AI 模型时，模型并不一定越大就越好。有两个主要问题阻碍企业采用大型语言模型。

首先，许多 LLM 是通用型的，其价值受到限制。所谓“平均”公司模型无效，因为不存在“平均”公司。有效的 AI 模型必须根据特定组织需求构建、调整并部署。

其次，许多专有 LLM 是“黑箱”，只有拥有公司能看到其内部组件，缺乏数据透明度，不利于利用企业数据进行调优，而 AI 的真正价值正体现在此。这使企业在没有洞察与控制的情况下，独自承担模型性能责任。

这些问题阻碍了对模型安全性的信任与理解。如果企业未能有效选择满足行业、法律及监管要求的生成式 AI 解决方案，就无法充分发挥生成式 AI 的潜力。

Mixture of Experts | 12 月 12 日，第 85 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
观看 Mixture of Experts 所有剧集

前进之路

要实现生成式 AI 成功落地，企业需要三方面条件：

  1. 性能效率与成本大型模型运行成本高昂，难以扩展。事实证明，参数和令牌数量更多的大型模型运行成本过高，不适合直接使用。高效的 SLM 则为企业提供仅包含与特定任务相关数据的 AI 模型，从而节省成本和能源。

  2. 数据透明：企业需要对自身的 AI 拥有掌控权。可获取的训练数据有助于确保结果的准确性和可信度。

  3. 灵活性与选择组织需要能够满足其独特应用场景的生成式 AI 解决方案。他们希望基于易于适应新场景和用例的模型来构建 AI。SLM 能提供这种灵活性。

#小而强大

为满足这些需求并最大化 AI 价值，企业正转向 SLM，领略“小而强大”的力量。SLM 是通用型 LLM 的有力替代方案。

SLM 受到的关注和宣传较少，但对各类规模的组织而言都是极具吸引力的选择。其能源效率、数据透明度与卓越性能 — 往往可媲美甚至超越大型模型 — 使企业能够在不妨碍创新的前提下，负责任地采用生成式 AI。

一般而言，参数低于 300 亿的模型均被视为 SLM。其主要优势包括成本更低、能耗更少，以及数据透明度与完整性更高。新一代小型模型，如 IBM® Granite™，基于清理和筛选后的特定任务数据集构建，可降低偏差与不当输出风险，同时提升数据可视性。

这一可靠的基础模型可安全整合专有数据，从而释放 AI 的真正价值。IBM 为所有 Granite 模型提供知识产权（IP）保障，进一步增强企业将数据整合到模型中的信心。

利用开源 SLM 释放最大价值

IBM 认为，开源基础模型可助力组织构建专业化、数据驱动型模型。为此，IBM 开源了 Granite 系列可定制 SLM，并在透明、筛选过的数据集上进行训练。

将小型 Granite 模型与企业数据结合，可在特定任务上实现媲美大型模型的性能，同时成本仅为其一小部分。早期概念验证显示，IBM Granite 模型成本比大型前沿模型低 3 到 23 倍，同时在关键基准测试中性能可优于或与同等规模竞争者持平。

此外，IBM® 与 RedHat® 于 2024 年 5 月推出的 InstructLab 等新技术，可简化企业向 LLM 输入数据的过程。借助 InstructLab，企业可用远少于传统再训练的人工数据和计算资源定制 AI 模型。

SLM 的影响力

包括 Granite 模型在内的 SLM 已经开始发挥作用。全球体育机构使用 Granite 模型，并结合自身领域数据调优，通过 AI 生成解说提升球迷体验。在内部，IBM 利用 Granite 模型为其人力资源（HR）服务平台 AskHR 提供支持。通过自然语言提示，IBM 员工可在同一平台访问 HR 服务，为员工和 HR 专员节省时间。

大型 LLM 并非享受生成式 AI 优势的唯一途径。更小、更易获取、专业化的模型，可在降低经济与环境成本的同时，提供所需的效率、可信度、灵活性和性能。

资源

实现投资回报率：您企业中的 AI 智能体

与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
2024 年 AI 实际应用

我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
从推行 AI 项目到实现盈利：agentic AI 如何维持财务回报

了解组织如何从分散的 AI 试点，转向在核心业务中利用 AI 推动转型。

提升你的 AI 专业知识

立即购买单用户或多用户订阅，即可访问我们完整的包含 100 多个在线课程的目录，以低廉的价格扩展您的技能。
深入了解 IBM Granite

IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
IBM AI Academy

本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
2024 年 AI 实际应用

我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
2025 年 CEO 指南：加速业务增长的 5 大思维转变

激活这五种思维跃迁，以消除不确定性，推动业务重塑，并利用智能体式 AI 促进增长。
让 AI 充分发挥作用：利用生成式 AI 提高投资回报率

想要从 AI 投资中获得更好的回报吗？了解如何通过帮助您最优秀的人才构建和提供创新的新解决方案，在关键领域扩展生成式人工智能来推动变革。
解锁生成式 AI + ML 的强大功能

了解如何自信地将生成式 AI 和机器学习融入您的业务中。
树立信任，从容自信在 AI 新时代蓬勃发展

深入了解强大 AI 战略的 3 个关键要素：创造竞争优势、在整个企业中扩展 AI 以及推进值得信赖的 AI。
相关解决方案
IBM® watsonx.ai

使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。

 深入了解 watsonx.ai
人工智能 (AI) 解决方案

借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。

 深入了解人工智能解决方案
人工智能 (AI) 咨询服务

IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。

 深入了解人工智能服务
采取后续步骤

一站式访问跨越 AI 开发生命周期的功能。利用用户友好型界面、工作流并访问行业标准 API 和 SDK，生成功能强大的 AI 解决方案。

 深入了解 watsonx.ai 预约实时演示