巴黎奥运当局如何应对网络攻击并赢得金牌

据多方评价，2024 年巴黎奥运会是一场极为成功的奥运盛事。16 天赛期内，来自 204 个国家的约 10,000 名运动员在 329 个项目中共竞风采。但在赛事筹备及进行期间，当局遭遇了来自多方向的奥运级别网络安全威胁。
为应对预期攻击，当局采取了多项主动措施以确保赛事安全。
法国网络安全局 (ANSSI) 在奥运会期间始终处于高度戒备状态，持续监测可能扰乱组委会、票务系统、场馆和交通等关键运营的攻击行为。
巴黎奥运会利用 AI 保护关键信息系统、防护敏感数据，并在赛事生态体系内提升安全意识。此外，根据法国《奥运会与残奥会法》，一项试点项目获准使用“算法视频监控”。由于欧洲严格的隐私法律，该监控系统禁止使用生物特征识别或自动化数据匹配技术。AI 仅用于扫描视频中的特定场景，如遗留包裹、武器出现、异常人群聚集及火灾等。
法国当局与国际组织紧密协作，并对网络安全团队开展广泛培训。他们着重分析攻击者的战术手段，并运用 MITRE ATT&CK 等框架来预测和缓解潜在攻击。
尽管防护周密，承办奥运赛事的巴黎大皇宫仍遭遇勒索软件攻击。法国当局迅速采取遏制措施予以应对，展现出处理此类事件的充分准备。
通过梳理事后公开信息，威胁的真实状况正逐渐清晰。
法国当局宣布，奥运会期间遭受超过 140 起网络攻击，但均未影响赛事进程。ANSSI 在 2024 年 7 月 26 日至 8 月 11 日期间，共侦测到 119 起“低影响安全事件”以及 22 起攻击者成功入侵信息系统的事件。其中多数通过拒绝服务 (DoS) 攻击导致系统中断。
其他未遂网络攻击虽以巴黎为目标，但并未直接针对奥运场馆基础设施。例如八月初，巴黎大皇宫及法国约 40 家博物馆成为勒索软件攻击目标，因响应迅速而未造成损害。
当局不仅需应对来自全球互联网的攻击，还须防范本地威胁。奥运会的特殊性在于，它汇聚了法国及全球政府官员，并使其与大量未经审查的国际访客近距离接触。间谍与数据窃贼无疑将此视为窃取高经济价值及地缘政治价值机密数据的罕见良机。此类数据窃取手段多样，包括 Wi-Fi 热点中间人攻击及实体设备窃取等。
早在奥运会开始前，组织方就持续打击票务诈骗行为。 威胁情报提供商 QuoIntelligence 的研究人员发现，欺诈网站向俄罗斯人出售虚假奥运门票——由于俄罗斯入侵乌克兰导致欧洲实施制裁，这些人无法购买合法门票。组织方共识别出 77 个虚假票务转售网站。
最突出的威胁之一是虚假信息的传播。被广泛认为是俄罗斯“互联网研究机构”网络水军工厂分支的“Storm-1679”等俄罗斯团体，一直利用 AI 生成内容制造虚假新闻和图像，意图诋毁国际奥委会声誉并在潜在参与者中制造恐慌。这些行动常编造关于恐怖主义等威胁的虚构故事，借助 AI 增强其可信度与传播范围。
最终，尽管恶意行为者、国家支持的黑客等势力投入巨大努力，奥运会仍成功举办，未出现重大中断、暴力事件或数据盗窃。