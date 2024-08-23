巴黎奥运当局如何应对网络攻击并赢得金牌

当局不仅需应对来自全球互联网的攻击，还须防范本地威胁。奥运会的特殊性在于，它汇聚了法国及全球政府官员，并使其与大量未经审查的国际访客近距离接触。间谍与数据窃贼无疑将此视为窃取高经济价值及地缘政治价值机密数据的罕见良机。此类数据窃取手段多样，包括 Wi-Fi 热点中间人攻击及实体设备窃取等。

早在奥运会开始前，组织方就持续打击票务诈骗行为。 威胁情报提供商 QuoIntelligence 的研究人员发现，欺诈网站向俄罗斯人出售虚假奥运门票——由于俄罗斯入侵乌克兰导致欧洲实施制裁，这些人无法购买合法门票。组织方共识别出 77 个虚假票务转售网站。

最突出的威胁之一是虚假信息的传播。被广泛认为是俄罗斯“互联网研究机构”网络水军工厂分支的“Storm-1679”等俄罗斯团体，一直利用 AI 生成内容制造虚假新闻和图像，意图诋毁国际奥委会声誉并在潜在参与者中制造恐慌。这些行动常编造关于恐怖主义等威胁的虚构故事，借助 AI 增强其可信度与传播范围。

最终，尽管恶意行为者、国家支持的黑客等势力投入巨大努力，奥运会仍成功举办，未出现重大中断、暴力事件或数据盗窃。