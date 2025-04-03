向分布式应用转型的过程中，核心挑战在于为这些分布式微服务构建一套安全、高性能且无缝衔接的通信架构。主要注意事项：

· 开发者面临的网络复杂性：开发者必须手动配置微服务通信方式，或提交工单请求网络运营团队进行配置，亦或采用静态的 YAML（“仍是一种标记语言”）配置文件实现通信设置。这些配置工作并非开发者的核心专长，且随着应用程序的规模扩张与迭代变更，此类配置会变得愈发繁琐难控。

· 孤岛式开发与运营团队：传统企业仍存在部门壁垒问题，应用开发团队与基础设施团队各自独立运作，缺乏协同。这种错位会导致应用程序的部署与更新流程出现延迟。

· 不适配 Kubernetes 的传统边界网络：防火墙与路由器均为静态网络环境设计，无法适配动态变化的 Kubernetes 集群。无论是因云弹性扩容（还是应用迁移导致应用程序 IP 地址发生变更，都需要手动更新网络配置，这不仅会造成服务停机，还会引发安全风险。

· 分布式环境下的安全漏洞：应用程序间的通信安全往往是事后才被考量的环节。一旦某个受攻陷的应用程序获得访问权限，安全威胁便可能在整个系统中扩散蔓延。

· 应用程序迁移与可移植性挑战：跨云迁移应用程序本身并非难题，真正的挑战在于迁移过程中如何维持无缝衔接的网络连接。传统网络架构在应用程序跨云迁移时，需要进行大量的重新配置工作，这会直接拖慢创新迭代的速度。