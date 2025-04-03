企业不再局限于单一云供应商，而是通过战略规划将工作负载分布于多个云环境中，包括 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud 等公有云平台及私有云环境。这一转变助力企业在成本效益、技术能力与地域覆盖范围三个维度实现价值最大化。
此外，现代应用程序已不再是单体架构，而是以微服务形式构建并运行于混合云与多云环境之上。尽管这一架构带来了敏捷性与可扩展性优势，但也引入了复杂的网络问题，多数企业难以对其进行高效管理。
向分布式应用转型的过程中，核心挑战在于为这些分布式微服务构建一套安全、高性能且无缝衔接的通信架构。主要注意事项：
· 开发者面临的网络复杂性：开发者必须手动配置微服务通信方式，或提交工单请求网络运营团队进行配置，亦或采用静态的 YAML（“仍是一种标记语言”）配置文件实现通信设置。这些配置工作并非开发者的核心专长，且随着应用程序的规模扩张与迭代变更，此类配置会变得愈发繁琐难控。
· 孤岛式开发与运营团队：传统企业仍存在部门壁垒问题，应用开发团队与基础设施团队各自独立运作，缺乏协同。这种错位会导致应用程序的部署与更新流程出现延迟。
· 不适配 Kubernetes 的传统边界网络：防火墙与路由器均为静态网络环境设计，无法适配动态变化的 Kubernetes 集群。无论是因云弹性扩容（还是应用迁移导致应用程序 IP 地址发生变更，都需要手动更新网络配置，这不仅会造成服务停机，还会引发安全风险。
· 分布式环境下的安全漏洞：应用程序间的通信安全往往是事后才被考量的环节。一旦某个受攻陷的应用程序获得访问权限，安全威胁便可能在整个系统中扩散蔓延。
· 应用程序迁移与可移植性挑战：跨云迁移应用程序本身并非难题，真正的挑战在于迁移过程中如何维持无缝衔接的网络连接。传统网络架构在应用程序跨云迁移时，需要进行大量的重新配置工作，这会直接拖慢创新迭代的速度。
随着企业应对混合云与多云架构带来的复杂挑战，传统以网络为中心的架构模型已明显不再适用。这些旧版模型是为静态环境设计的，无法适配现代应用程序动态化、去中心化的本质特征。
当前亟需一场根本性变革，将应用程序置于连接策略的核心位置。这一架构模型需满足以下核心要求：
· 微服务连接自动化：应用程序应能跨云自动、安全地发现并互联，无需人工配置、修改 YAML 文件或提交工单。开发者应能专注于创新本身，而非耗费精力处理网络相关事务。
· 底层网络抽象化：连接能力应随应用程序迁移而动态适配，而非让应用受制于网络拓扑。通过对网络配置进行抽象封装，可确保应用程序在公有云、私有云或混合云环境间自由迁移时，通信不中断、无需投入高昂成本重构网络。
· 嵌入应用层的安全机制：在分布式环境中，传统边界安全已不足以应对风险。将零信任模型直接嵌入应用层，可确保无论底层网络架构或服务部署位置如何，仅授权服务能进行通信。
· 跨环境可移植性与策略一致性：当应用程序进行扩容、迁移或重构时，其连接策略应保持不变。这不仅能减少服务停机时间、避免易出错的重新配置操作，还能加速企业的云迁移进程与应用现代化转型。
这一转型不仅关乎技术本身，更在于释放企业的敏捷性与弹性。拥抱以应用为中心的连接模型后，企业能够更快速、更安全地实现应用部署与迭代适配，不再受基础设施瓶颈的掣肘。
企业需要一套以应用为中心设计的解决方案。IBM Hybrid Cloud Mesh 通过抽象网络复杂性、自动化服务间连接，有效消除开发团队与基础设施团队之间的协作壁垒。无论微服务部署于本地数据中心、AWS/Azure/Google Cloud 等公有云，还是跨 Kubernetes 集群分布，该方案均能实现基于策略的安全通信。
借助内置的零信任能力，IBM Hybrid Cloud Mesh 可确保仅授权服务能进行通信；同时，动态策略执行功能会随着应用程序的迁移、扩容或变更进行实时适配。该解决方案能帮助企业实现更快速的应用部署、降低运营成本，并在全环境中维持一致的安全防护水平。
了解基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 之间的主要区别。深入了解每种云模型如何提供不同级别的控制措施、可扩展性和管理能力，以满足不同的业务需求。
了解如何采取直接迁移策略来快速将应用程序转换到云端，并在保留现有基础设施的同时获得云带来的优势。深入了解让这一方法成为众多企业首选方法的优势、VMware 工作负载和用例。
使用提供自动迁移功能的自助服务迁移工具 RackWare Management Module (RMM)，将 VMware vSphere 工作负载迁移到 IBM Cloud。
Instana 通过提供全面的监控和切实可行的洞察分析，简化企业的云迁移之旅。
利用可定制的解决方案和工具迁移到 IBM Cloud，加速迁移之旅。
IBM Cloud Migration Services 可帮助管理企业的云迁移，实现数字化转型。
借助 IBM 的专家咨询服务，加速您的云迁移之旅。您可以了解我们的解决方案如何帮助您高效转换到云，也可预约实时演示，了解 IBM Turbonomic 在实际应用中的优势。