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借助 AI 优化采购合同管理

By Matthew Finio , Amanda Downie
发布日期 2026年3月25日

借助人工智能 (AI) 优化采购合同管理，正成为寻求加强供应商关系、降低风险及提升运营效率的组织的一项重要优先事项。

采购是指企业从外部来源获取运营所需商品与服务的方式，包括在更广泛的供应链中寻源和管理供应商。随着采购流程变得日益复杂且数据密集，AI 正越来越多地被用于改善合同的创建与管理方式。

采购合同界定了约束买卖双方关系并支撑长期合作伙伴关系的条款，包括定价、交付义务、绩效预期及争议解决。由于这些协议直接影响成本和服务，有效的合同管理在帮助确保采购活动实现预期价值方面发挥着核心作用。

合同管理贯穿整个采购合同生命周期。它包括诸如谈判条款、执行协议、监控绩效以及持续的合同管理（包括续约与修订）等活动。这些步骤构成了更广泛的合同管理流程，并生成大量合同数据，若没有合适的工具，这些数据可能难以管理。AI 正日益被用于帮助构建和分析这些信息，从而使采购团队更容易保持控制力与可见性。

AI 大规模增强合同管理

尽管合同管理至关重要，但其规模化扩展可能颇具挑战。许多组织仍依赖手动文档处理、基于电子邮件的审批以及电子表格来追踪协议。这些零散且耗时的流程使得精简合同管理变得困难，可能导致延误、语言不一致及关键节点遗漏。这些挑战增加了与供应商发生争议的风险，以及已谈判协议价值的流失。

AI 可以帮助采购团队应对这些问题，通常作为合同生命周期管理 (CLM) 平台、合同管理软件及其他先进合同管理工具的一部分。AI 技术能够分析合同文件、提取关键条款，并将庞大的合同存储库整理成结构化且可搜索数据的集中存储库。这些能力使采购专业人员能够快速定位关键信息，有效监控合同绩效，并识别可能被忽视的潜在风险或机遇。

采购专家 Daniel Barnes 在 IBM AI in Action 近期一期节目中阐述了在合同管理中使用 AI 的价值：“获取真正优质的数据可能是一项挑战……（我曾使用）AI 从文档中提取尽可能多的数据——主要是合同，因为在我看来，（好的）合同确实包含了你所需的全部信息。关于供应商、合作关系、商务条款、服务级别协议 (SLA)、KPI 的数据。几乎所有你需要的信息都能在合同里找到。”1

AI 提升了透明度，减轻了手动负担，让团队能将更多精力投入战略决策与供应商绩效管理。它不会取代人的判断，而是增强采购专业人员以更深入的洞察力和更强的控制力监督供应商协议的能力。

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为何借助 AI 优化采购合同管理至关重要

合同处于组织控制成本、支持风险管理工作以及确保供应商绩效的核心位置。这些协议界定了对供应商的期望以及组织必须提供的回报，使其成为整体采购战略的关键组成部分。当合同管理效率低下或缺乏可见性时，便难以确保这些期望得到持续满足。

传统的合同管理方法往往难以跟上现代采购的规模与复杂性。组织可能管理着横跨不同供应商、地区和类别的成百上千份合同。当信息存储在互不连通的系统中或通过手动处理时，监控绩效及应对变化就变得更加困难。结果，采购团队可能将更多时间花在搜索信息和解决问题上，而非主动管理供应商关系。

AI 使合同数据更易于访问、更具结构化且更可用。AI 并非将合同视为静态文件，而是助力将其转化为可操作洞察的来源。这一转变使采购团队能够更好地了解其合同组合的整体状况，并通过快速响应义务与机遇来改善供应商关系管理。

随着采购变得更具战略性，清晰且一致地管理合同变得日益重要。AI 为合同监督提供了一种更明智、更主动的方法。它通过帮助组织从被动、手动的流程转向更受控且数据驱动的供应商协议管理方式，强化了整体合同管理战略。

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AI 如何优化采购合同管理的关键阶段

采购中的合同管理通常涵盖几个关键阶段，包括起草、合同谈判、执行、持续监控以及续约或修订。每个阶段都涉及需要协调和细致审查的多项工作流程。AI 通过改进特定流程的执行方式，使这些阶段更加高效、一致且更易于大规模管理，从而增强这些阶段。

合同起草与谈判

  • 创建草案生成式 AI 旨在基于现有数据生成新内容，它可利用模板、先前协议和预定义规则来创建初始合同草案。采购团队无需从零开始即可生成针对特定类别或地区量身定制的供应商协议，从而缩短起草时间并提高一致性。
  • 语言标准化: 自然语言处理 (NLP) 是一种理解和分析人类语言的 AI 类型，它可将合同文本与经批准的条款手册进行比对。这有助于识别与批准条款的偏差之处。
  • 审查条款与识别风险：NLP 还可分析合同措辞，以标记缺失条款、模糊表述或潜在风险条款。例如，它能够检测到终止条款的缺失，或突出异常宽泛的赔偿条款。
    随后，生成式 AI 可提出更清晰或更合规的表述建议。IBM 近期一项研究发现，高管们将风险管理和弹性列为生成式 AI 在可持续发展领域的首要应用场景，并且 64% 的受访者表示生成式 AI 对其整体可持续发展议程至关重要。2
  • 与合同互动会话式 AI 允许用户使用自然语言与系统交互，采购专业人员可就合同提问并获取明确答复。例如，用户可能会问：“本协议中的关键风险有哪些？”或“总结一下付款条款”，这使得合同审查更快捷、更易于操作。

合同执行

  • 编排工作流程智能体式 AI 能够依据既定目标自主采取行动并管理任务。Gartner 预测，到 2028 年，33% 的企业软件应用程序将包含智能体式 AI，高于 2024 年的不足 1%。3
    在采购领域，智能体式 AI 有助于自动将合同按工作流程流转，并确保每一步都得以完成。AI 智能体能够按正确顺序自动将合同发送给法务、财务和采购相关方，无需人工协调。
  • 追踪审批：AI 系统提供审批状态的实时可见性，显示合同在流程中所处位置及需由谁采取行动。这种可见性有助于使审批与采购订单等相关文件保持一致，减少人工跟进需求并有助于防止延误。
  • 识别瓶颈机器学习能够随时间推移识别数据中的模式，它可分析过往审批周期以发现反复出现的延迟。例如，它可以揭示合同在特定审批步骤上持续停滞的情况，从而使组织能够据此调整工作流程或资源配置。

持续监控

  • 提取义务：NLP 可从合同文本中提取关键义务和交付成果，并将其转换为结构化数据，包括关键绩效指标 (KPI)、绩效度量标准及服务级别协议 (SLA) 指标。例如，它可以识别 SLA 或报告要求，并将其转化为可供绩效监控追踪的事项。
  • 追踪关键节点：智能体式 AI 能够持续监控合同时间表，并在重要日期临近时触发提醒与通知。例如，它可以在关键交付里程碑或续约截止日期前 30 天通知采购经理。
  • 监控合规性：机器学习模型能够分析合同及绩效数据，以识别可能表明不合规的模式。例如，供应商交付的反复延迟可能预示着存在违反合同中约定的服务水平的风险。
  • 提升合同可见性：AI 系统将合同数据整理成可搜索的格式及可视化仪表板，使查找和理解关键信息变得更加容易。采购团队可以快速找到所有包含特定定价条款的合同，或识别即将到期的协议。

合同续约与修订

  • 追踪续约：AI 系统可自动识别即将到期的合同并启动审查工作流程。例如，为避免合同失效，它可以在合同结束前 60 天或 90 天触发续约审查流程。
  • 评估绩效：AI 与机器学习能够分析历史供应商绩效，以识别可能表明不合规的模式。例如，供应商交付的反复延迟可能预示着存在违反合同约定服务水平的风险。
  • 起草修订案：生成式 AI 可基于先前协议和新要求协助起草更新后的合同条款。它可以在重新谈判期间提出修订后的定价条款或更新后的服务水平建议。
  • 识别改进机会：AI 能够从过往合同中发掘洞察，以突显改进机会。例如，它可以识别出在与类似供应商合作时获得更优条款的模式，从而帮助采购团队更有效地进行谈判。

借助 AI 优化采购合同管理的益处

AI 使采购团队能够大规模更有效地管理协议，从而推动成本节约并支持更具成本效益的运营。其他益处包括：

  • 更优决策：AI 提供结构化数据与洞察，为更明智的合同及供应商决策提供支持。
  • 风险识别能力增强：AI 可快速分析合同措辞和绩效数据，揭示可能被忽视的潜在风险，助力风险缓解。
  • 合同创建与执行速度加快：通过自动化起草、审查和审批工作流程，AI 缩短了合同从创建到签署所需的时间。
  • 延误与瓶颈减少：AI 改善工作流程协调与可见性，有助于减少审批延迟及流程低效。
  • 合同数据可见性提升：AI 使跨大型合同组合的关键条款与时间线更易于访问和理解。
  • 手动工作量减少：将重复性任务自动化，使采购与法务团队能够专注于更具战略性的工作。
  • 跨合同组合的可扩展性：AI 使组织能够在无需按比例增加手动工作量的情况下，管理数量不断增长的合同。
  • 合规性与义务追踪更牢固：AI 支持对合同义务进行更可靠的追踪，帮助组织保持强有力的合同合规性，并与约定条款及其他合规要求保持一致。

借助 AI 优化采购合同管理的挑战与风险

实施 AI 需要与既定的合同管理最佳实践保持一致。若无周密规划与监督，组织可能面临限制 AI 效能或引发新问题的风险。

变革管理与用户采用：采购与法务团队可能对采用 AI 工具犹豫不决，尤其当新工具打乱既定工作流程时。培训及资源（如内部技能提升课程或网络研讨会）对于帮助确保 AI 被成功采用至关重要。

数据质量与可用性问题：AI 系统依赖准确且结构良好的数据以有效运行。若合同数据不完整、不一致或存储于零散系统中，则 AI 的输出可能不可靠。为解决此问题，组织应在扩展 AI 计划之前，投入资源进行数据清洗、标准化及集中化数据管理。

数据安全与保密性顾虑：合同通常包含敏感的商务及法律信息。使用 AI 系统，特别是依赖外部模型或云服务的系统，会引发有关数据保护与访问控制的担忧。组织应实施强有力的数据治理政策、加密措施及访问控制，并仔细评估供应商是否符合安全标准。

与现有系统的集成：将 AI 融入现有的采购及合同管理系统可能颇为复杂。糟糕的集成可能导致工作流程中断或重复劳动。分阶段实施以及使用 API 或集成平台有助于确保更顺畅的采用。

合同缺乏标准化：合同措辞与格式的差异可能导致 AI 模型难以准确解读和分析文件，尤其是在缺乏标准化模板的组织中。建立标准化的合同模板与条款库，以提升一致性并增强 AI 性能。

过度依赖自动化：过度依赖 AI 可能导致人为监督减少。合同管理仍需专业判断，尤其是在谈判和风险评估方面。通过设定明确的审查关卡来维持人为监督，以帮助确保关键决策得到妥善评估。

作者

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think
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    脚注

    1. 《采购以 AI 速度前行/采购领域从电子表格到智能体》，IBM AI in Action，第二季，第 15 集，2025 年 10 月 21 日

    2. 《2025 年顶级战略技术趋势：智能体式 AI》，Gartner，2024 年 10 月

    3. 《增强您的购买力》，《CEO 生成式 AI 行动指南：采购》，IBM 商业价值研究院 (IBV)，2024 年 6 月