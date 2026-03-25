借助 AI 优化采购合同管理

采购是指企业从外部来源获取运营所需商品与服务的方式，包括在更广泛的供应链中寻源和管理供应商。随着采购流程变得日益复杂且数据密集，AI 正越来越多地被用于改善合同的创建与管理方式。
采购合同界定了约束买卖双方关系并支撑长期合作伙伴关系的条款，包括定价、交付义务、绩效预期及争议解决。由于这些协议直接影响成本和服务，有效的合同管理在帮助确保采购活动实现预期价值方面发挥着核心作用。
合同管理贯穿整个采购合同生命周期。它包括诸如谈判条款、执行协议、监控绩效以及持续的合同管理（包括续约与修订）等活动。这些步骤构成了更广泛的合同管理流程，并生成大量合同数据，若没有合适的工具，这些数据可能难以管理。AI 正日益被用于帮助构建和分析这些信息，从而使采购团队更容易保持控制力与可见性。
尽管合同管理至关重要，但其规模化扩展可能颇具挑战。许多组织仍依赖手动文档处理、基于电子邮件的审批以及电子表格来追踪协议。这些零散且耗时的流程使得精简合同管理变得困难，可能导致延误、语言不一致及关键节点遗漏。这些挑战增加了与供应商发生争议的风险，以及已谈判协议价值的流失。
AI 可以帮助采购团队应对这些问题，通常作为合同生命周期管理 (CLM) 平台、合同管理软件及其他先进合同管理工具的一部分。AI 技术能够分析合同文件、提取关键条款，并将庞大的合同存储库整理成结构化且可搜索数据的集中存储库。这些能力使采购专业人员能够快速定位关键信息，有效监控合同绩效，并识别可能被忽视的潜在风险或机遇。
采购专家 Daniel Barnes 在 IBM AI in Action 近期一期节目中阐述了在合同管理中使用 AI 的价值：“获取真正优质的数据可能是一项挑战……（我曾使用）AI 从文档中提取尽可能多的数据——主要是合同，因为在我看来，（好的）合同确实包含了你所需的全部信息。关于供应商、合作关系、商务条款、服务级别协议 (SLA)、KPI 的数据。几乎所有你需要的信息都能在合同里找到。”1
AI 提升了透明度，减轻了手动负担，让团队能将更多精力投入战略决策与供应商绩效管理。它不会取代人的判断，而是增强采购专业人员以更深入的洞察力和更强的控制力监督供应商协议的能力。
合同处于组织控制成本、支持风险管理工作以及确保供应商绩效的核心位置。这些协议界定了对供应商的期望以及组织必须提供的回报，使其成为整体采购战略的关键组成部分。当合同管理效率低下或缺乏可见性时，便难以确保这些期望得到持续满足。
传统的合同管理方法往往难以跟上现代采购的规模与复杂性。组织可能管理着横跨不同供应商、地区和类别的成百上千份合同。当信息存储在互不连通的系统中或通过手动处理时，监控绩效及应对变化就变得更加困难。结果，采购团队可能将更多时间花在搜索信息和解决问题上，而非主动管理供应商关系。
AI 使合同数据更易于访问、更具结构化且更可用。AI 并非将合同视为静态文件，而是助力将其转化为可操作洞察的来源。这一转变使采购团队能够更好地了解其合同组合的整体状况，并通过快速响应义务与机遇来改善供应商关系管理。
随着采购变得更具战略性，清晰且一致地管理合同变得日益重要。AI 为合同监督提供了一种更明智、更主动的方法。它通过帮助组织从被动、手动的流程转向更受控且数据驱动的供应商协议管理方式，强化了整体合同管理战略。
采购中的合同管理通常涵盖几个关键阶段，包括起草、合同谈判、执行、持续监控以及续约或修订。每个阶段都涉及需要协调和细致审查的多项工作流程。AI 通过改进特定流程的执行方式，使这些阶段更加高效、一致且更易于大规模管理，从而增强这些阶段。
AI 使采购团队能够大规模更有效地管理协议，从而推动成本节约并支持更具成本效益的运营。其他益处包括：
实施 AI 需要与既定的合同管理最佳实践保持一致。若无周密规划与监督，组织可能面临限制 AI 效能或引发新问题的风险。
变革管理与用户采用：采购与法务团队可能对采用 AI 工具犹豫不决，尤其当新工具打乱既定工作流程时。培训及资源（如内部技能提升课程或网络研讨会）对于帮助确保 AI 被成功采用至关重要。
数据质量与可用性问题：AI 系统依赖准确且结构良好的数据以有效运行。若合同数据不完整、不一致或存储于零散系统中，则 AI 的输出可能不可靠。为解决此问题，组织应在扩展 AI 计划之前，投入资源进行数据清洗、标准化及集中化数据管理。
数据安全与保密性顾虑：合同通常包含敏感的商务及法律信息。使用 AI 系统，特别是依赖外部模型或云服务的系统，会引发有关数据保护与访问控制的担忧。组织应实施强有力的数据治理政策、加密措施及访问控制，并仔细评估供应商是否符合安全标准。
与现有系统的集成：将 AI 融入现有的采购及合同管理系统可能颇为复杂。糟糕的集成可能导致工作流程中断或重复劳动。分阶段实施以及使用 API 或集成平台有助于确保更顺畅的采用。
合同缺乏标准化：合同措辞与格式的差异可能导致 AI 模型难以准确解读和分析文件，尤其是在缺乏标准化模板的组织中。建立标准化的合同模板与条款库，以提升一致性并增强 AI 性能。
过度依赖自动化：过度依赖 AI 可能导致人为监督减少。合同管理仍需专业判断，尤其是在谈判和风险评估方面。通过设定明确的审查关卡来维持人为监督，以帮助确保关键决策得到妥善评估。
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1. 《采购以 AI 速度前行/采购领域从电子表格到智能体》，IBM AI in Action，第二季，第 15 集，2025 年 10 月 21 日
2. 《2025 年顶级战略技术趋势：智能体式 AI》，Gartner，2024 年 10 月
3. 《增强您的购买力》，《CEO 生成式 AI 行动指南：采购》，IBM 商业价值研究院 (IBV)，2024 年 6 月