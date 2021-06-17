组织需要一种系统化的方法，以可信赖的方式构建并运行新的 AI 应用程序。此方法必须考虑端到端数据科学和 AI 生命周期。AI 生命周期由一系列阶段组成，而这些阶段汇集了各种角色和最佳实践。（请参阅 O'Reilly 的报告《实施 AI》，了解总体情况）。生命周期的各个阶段包括：

确定范围和规划

收集和整理

构建与测试

验证和部署

监控和管理

理想情况下，值得信赖的 AI 的各个方面都应在每个阶段得到解决，而不仅仅是在最后阶段得到解决。我们需要在每个阶段设立适当的防护措施，其中涵盖从业务定义、数据探索和模型构建，到模型验证、部署、监控和持续管理。让我们深入了解一下每个阶段，以及如何解决值得信赖的 AI 的各个方面。

