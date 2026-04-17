AI 工具正具备更强的自主性与主动处理能力。这对可观测性流程而言意味着什么？
咨询机构 Neurones IT 发布的 2026 年报告显示，不足 1/10 的企业应用程序实现全维度可观测。该数据暴露了一个长期存在的问题：传统可观测性流程并非为当下 AI 工作流的复杂场景所设计。
以一款 AI 旅行助手为例，这类产品常会出现响应时间骤增的情况。传统可观测性工具仅能在服务层面标记延迟异常。团队只能手动筛选日志、追踪记录与仪表板，排查问题来源，区分故障源于模型本身、下游 API 或是智能体低效的工具调用行为。这种被动处理模式容易让团队难以定位根因。在分散多变的现代化 IT 环境中，该问题会更加突出。
“越来越多的客户不再满足于查看仪表板。他们不需要仅获知诸如系统运行状态的基础信息，”IBM Automation 产品开发副总裁 Vikram Murali 在 IBM《AI 实际应用》播客节目中如是说。客户真正关注的核心问题是，“可以通过哪些操作优化系统性能？”
除了静态优化建议外，IT 运维团队亟需可自主预测、自主调节的解决方案——提前预判故障与停机风险，并完成自动化响应处理。智能体式 AI 可持续评估系统运行状态、性能表现与业务背景。帮助团队跳出表层指标限制，在轻量化人工监管下排查根本原因、分析异常、梳理依赖关系。结合 Neurones 的调研数据，依托以上能力可减少人力投入、停机时间与运营成本，最高可压缩 35% 的 IT 运维开支。
然而，AI 整合也带来了全新的运营难题。AI 赋能的各类功能与团队监控、管控智能体行为的能力差距正在持续扩大。
对此，IT 运维团队正在全面重构可观测性流程。通过部署智能体优化资源分配、落地自动化任务、提前排查故障，同时应对 AI 场景下特有的治理要求、可解释性难题与数据风险。AI 监控工具可提升智能体式流程的运行效率。智能体也可反向强化可观测性能力，二者协同搭建更敏捷、高效、安全的 IT 运行环境。
网络安全平台 Vectra 的报告指出，安全团队日均接收 4,500 条风险警报，但仅能处理约三分之一。这导致组织极易遭遇网络攻击，同时出现业务管控偏差问题。
警报信息泛滥只是深层问题的外在表现。微服务、混合架构与分布式系统大幅增加了传统监控机制的负荷。许多组织都难以有效区分有效风险信号与无效干扰信息。智能体的普及进一步加剧该难题，衍生出全新数据集（例如全链路决策树、工具操作日志、内存占用指标），需要团队额外完成采集与分析工作。
AI 产出数据的解读难度更高，进一步提升可观测性工作的复杂度。AI 模型可能生成矛盾或错误数据（幻觉），或是依托封闭决策树屏蔽关键输出信息(黑匣问题)。模型运行过程中还可能意外泄露敏感数据（数据泄露）。对于医疗、金融等强监管行业的企业而言，该风险尤为关键。因此，IBM 商业价值研究院 (IBV) 2025 年调研显示，45% 的企业高管认为可见性不足是落地智能体整合的核心阻碍。
这些可见性缺口可能导致合规风险，使团队无法留存完整可审计的智能体行为记录。IBV 数据显示，近 70% 的高管预判，企业会因生成式 AI 整合问题遭遇监管处罚。这也说明内部治理体系，已无法适配多智能体协同的工作模式。
LLM 及各类 AI 工具还会为企业带来预算压力。团队每月的词元消耗量波动幅度较大，导致可观测性工具难以精准预判资源需求。而且，AI 服务商常会对模型进行升级、重训与重新部署。IT 团队需要反复调整可观测性流程与运行环境，以适配模型版本迭代。
LLM 虽增加了可观测性工作的复杂程度，但它们也为问题解决提供了全新思路。通过为可观测性平台配备智能体功能，组织既能化解规模化采用 AI 的各类难题，也能突破传统监控工具的能力上限。智能体式可观测性工具可从以下维度优化 IT 性能、弹性与安全防护：
可观测性领域的未来发展，既来源于技术能力的迭代升级，也离不开整体战略思路的转变。可观测性的工作重心正在逐步转变。从最初单纯的数据采集，进阶至业务决策支撑，最终升级为事前主动防控。各大组织正通过以下方向推进转型：
由于 AI 的运转需要整合多环境、多来源的信息，组织打通数据壁垒之后，能够大幅提升全局可视范围。这让原本独立协作的开发人员、ITOps、DevOps 及 AI 工程师能够统一依托单一可信信息源开展工作。该策略可以保障模型稳定获取高质量训练数据。并且在开展故障诊断、出具修复方案前，完整梳理各项业务的关联依赖关系。
现代可观测性平台可分级统筹调度不同类型的智能体，为各类角色划分清晰的职责范围，简化整体运维流程。在新一代运行模式中，决策引擎会自动识别故障问题，生成完整的修复指引，并自动指派单个或多个智能体独立完成事件响应与处理。然后，监管类智能体将全程复核操作内容并出具反馈意见；处理完成后，再交由工作人员完成最终审核与调整。
随着 AI 技术持续迭代升级，组织需要合理平衡智能体自主运行能力，与整体业务的安全管控要求。许多 ITOps 团队正在搭建全新管控规则与权限体系。他们在保障智能体高效处置突发事故的同时，依托人机回圈 (HITL) 工作流实现合规化监督管理。在全面正式部署之前，团队可在预发布环境中对智能体开展压力测试。
智能体式业务负载与 AI 应用程序，通常需要企业新增多方面投入，包括 AI 原生可观测性工具、人员技能提升、流程变革管理以及可扩展数据存储等。从长期发展来看，完成 AI 整合能够实现可观的成本节约。精简优化后的可观测性流程可有效降低运维负担、加快故障修复效率，同时保障业务持续稳定运行。
AI 可观测性能够打造更高品质的用户体验。服务运行稳定可控、延迟表现优异、运行状态可预判，同时实现故障处理高效化、流程透明化，让客户可以放心使用。
反过来，IT 团队与开发人员也能从繁琐的运维工作中解放出来，将更多精力投入产品创新与高阶性能优化。这并不会弱化工作人员在可观测性流程中的参与度，反而能更深入地理解系统运行逻辑，依托完整数据支撑制定合理决策，全面提升安全防护能力、业务运行时间与系统运行性能。
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