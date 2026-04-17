除了静态优化建议外，IT 运维团队亟需可自主预测、自主调节的解决方案——提前预判故障与停机风险，并完成自动化响应处理。智能体式 AI 可持续评估系统运行状态、性能表现与业务背景。帮助团队跳出表层指标限制，在轻量化人工监管下排查根本原因、分析异常、梳理依赖关系。结合 Neurones 的调研数据，依托以上能力可减少人力投入、停机时间与运营成本，最高可压缩 35% 的 IT 运维开支。

然而，AI 整合也带来了全新的运营难题。AI 赋能的各类功能与团队监控、管控智能体行为的能力差距正在持续扩大。

对此，IT 运维团队正在全面重构可观测性流程。通过部署智能体优化资源分配、落地自动化任务、提前排查故障，同时应对 AI 场景下特有的治理要求、可解释性难题与数据风险。AI 监控工具可提升智能体式流程的运行效率。智能体也可反向强化可观测性能力，二者协同搭建更敏捷、高效、安全的 IT 运行环境。