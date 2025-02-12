智能化、可扩展且人工智能驱动：应用程序管理的新时代

IT 开发人员坐在电脑前工作。支持办公室员工。男性同事前来协助工作。男女交谈讨论。

随着 AI 重塑企业格局，应用程序管理的理念正在发生根本性转变。到 2025 年，最成功的组织不仅能够适应云环境的复杂性，更将以此为契机打造无与伦比的运营智能，从而驱动真实的商业价值。

各职能的 IT 领导者运用 AI 驱动的洞察与自动化技术变革应用程序管理方式时，都面临着复杂挑战。但通过采用正确方法，业务领导者能在整个应用生命周期显著提升服务交付水平。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。每份时事通讯都包含取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

2025 年 IT 领导层的优先事项

行业分析师已发布年度洞察与预测，聚焦现有 IT 系统优化与稳定成为必然趋势。在应用程序管理服务领域，最显著的前三大趋势包括：

  • 首席信息官 (CIO) 专注于弹性和创新——CIO 正优先投资弹性架构与 AI 驱动解决方案，以确保业务连续性并促进持续创新。
  • 可持续发展重要性提升——可持续发展将成为关键焦点，各组织将寻求绿色云解决方案及注重能效的应用程序管理实践。
  • 极致自动化——企业将优先推行极致自动化以简化应用程序管理流程，降低成本并提升运营效率。AIOps（人工智能运维）将驱动自愈系统、预测性维护与无缝软件更新。
AI 学院

成为 AI 专家

获取相关知识，以确定 AI 投资的优先级，从而推动业务增长。立即开始观看我们的免费 AI 学院视频，引领 AI 在组织中的未来应用。
观看系列视频

应用程序管理给 IT 领导者带来的挑战
 

CIO 持续承受着优化运营支出的压力，但他们需要更多资金来启动 IT 现代化计划。IT 运维团队正艰难应对混合云与多云环境中日益增长的应用复杂性，这导致业务服务水平下降并推高成本。

技术架构师因不断累积的技术债务而难以维护管理庞大的 IT 环境。业务连续性管理者在寻求弹性解决方案时，担忧 IT 故障对业务运营的潜在影响。最后，交付与人才管理者发现难以招聘并留住同时具备业务技术能力与 AI 主导的 AMS 运营专长的人才。

管理与优化企业应用及其底层基础设施影响着所有职能的 IT 领导者。但对 CIO 而言，若无法洞悉与业务优先级关联的 IT 运营状况，将遭受最严重冲击；如果他们无法展现当前投资的回报，就难以申请更多资金。

在混合云与多云环境中管理关键定制化应用需要持续投入精力与细致维护。企业在管理定制化应用时面临的主要挑战包括：

  • 公有云兼容性 ——定制化应用通常需要进行大量重新配置，才能在公有云平台及公有云服务间实现无缝运作。云服务提供商特有的协议、应用程序接口 (API) 和配置，增加了兼容性管理的复杂性。
  • 多云管理——如今大多数组织使用 AWS、Azure 和谷歌云等多个云服务提供商。要确保跨平台的一致性能与集成，需要配备能够进行全天候监控、部署有效自动化工具并负责治理工作的专业专职资源。
  • 可扩展性与性能优化 ——在不同云环境中动态扩展定制化应用可能具有挑战性。性能优化成为涉及资源分配、延迟管理和成本效益平衡的复杂难题。
  • 运营孤岛与工具激增——在云平台上使用不同工具和流程通常会导致孤岛。这也造成相同任务在不同平台重复配置资源，从而增加复杂性与成本。这种标准化与集成性的缺失会阻碍整体运营效率，并进一步加剧人才缺口。
  • 人才缺口 ——在混合多云架构中管理定制化应用需要云技术、应用开发和基础设施管理方面的专业技能。此类专业人才的短缺是企业持续面临的挑战。

通过 AI 优化应用程序管理

混合环境中管理应用的复杂性持续增长，传统方法难以跟上现代 IT 环境的步伐。基于 AI 的管理通过提供智能化、数据驱动的解决方案来实现变革性突破，从而优化应用性能、增强安全性并简化运营流程。

通过运用机器学习和预测分析，AI 能够识别规律、预测挑战并提供主动修复方案，帮助确保所有云平台间的无缝集成与功能运行。AI 通过以下能力彻底改变了企业在混合多云环境中管理定制化应用的方式：

  • 智能监控与洞察 ——AI 驱动的工具可实时监控跨多云平台的应用，识别异常情况并提供可操作的洞察以防止停机。
  • 预测分析实现主动管理 —— AI 支持预测分析，使企业能够预测潜在问题并主动解决，从而减少计划外中断。
  • 自动化重复性任务 ——AI 驱动的自动化消除了补丁管理、资源分配和性能调优等重复性任务，释放宝贵的人力资源。
  • 动态扩展 ——AI 可根据工作负载需求实现资源的动态扩展，在确保最佳性能的同时最大限度降低成本。

行业已出现多云供应商将生成式 AI 融入其服务的趋势，预计 2025 年这一趋势将更加显著。

通过资产优先方法与低接触方法论相结合来改进运营

资产优先方法与融入自动化的低接触管理方法论相结合，已被证明是优化关键业务应用程序管理的变革性方案。通过运用 AI/ML 和云原生工具等先进技术，该方法使客户能够借助自助服务模式提升运营效率。这减少了人工干预需求并降低人为失误

轻接触方法论特别适用于以下操作场景：

  • 自动化应用部署与配置——通过自动化实现应用的资源调配与配置流程。例如，新员工入职时可自动安装预设配置的软件。
  • 云端应用动态扩展 ——低接触自动化使 IT 团队能通过自动扩缩云端应用资源来应对波动的工作负载。例如，电商平台在促销期间遭遇流量激增时，可自动分配更多服务器或资源来应对需求，确保流畅的用户体验。
  • 实时监控与问题解决 ——可快速检测应用性能中的异常与瓶颈，无需人工干预。例如，若关键服务因高流量而减速，系统将自动扩展资源或实施修复以维持服务正常运行时间与性能。
  • 持续安全与合规管理——漏洞扫描、补丁管理和策略执行等日常操作均可轻松实现自动化。例如，当出现新的安全威胁时，系统无需人工介入即可自动为受影响应用部署补丁，从而最大限度降低风险敞口。
  • 应用程序自愈能力 ——在应用发生故障时，零接触系统能自主诊断并解决问题。例如，若承载关键应用的服务器崩溃，系统可自动切换至备用服务器、恢复服务并通知相关方，全程无需任何人工干预。
  • 自助支持系统 ——基于生成式 AI 的自助支持系统允许用户提交工单并启动自动修复流程，无需联系客服代表。这能加速问题解决速度，并优化人力资源的时间利用。

成功案例：家电制造商借助 AI 优化应用程序管理

IBM 帮助一家跨国制造企业采用资产优先的 AMS 方法，部署了与平台及工具无关的数据驱动型 IT 运营策略。这项人工智能驱动服务提供全天候的整个 IT 环境监控与可观测性。

该服务还提供由 AI 赋能的 IT 服务管理，标志着运营效率、可视性与效能方面的重大进步。这帮助企业提前发现 50 多个生产前问题，每月节省超过 83,000 美元的 IT 支出，并通过减少人工投入获得额外节省。

在 IBM，我们采用资产优先方法，广泛运用自有工具组合，从而加速并优化 AMS 服务，为客户创造价值。我们的资产与加速器组合包括但不限于：Manage on Mainframe、Transition Engine 和 PRISM 等工具。

这些工具与资产的协同作用，能在整个应用生命周期显著提升服务交付水平。此外，这些资产由 IBM Consulting Advantage 平台驱动——这是一个提供针对特定角色和领域的 AI 助手、智能体与应用的 AI 交付平台。这不仅关乎应用程序管理，更旨在优化业务运营以实现可持续增长与持续改进。

若想更深入了解 IBM Consulting，欢迎参与我们即将举办的网络研讨会 《运用 AI 简化混合中定制化应用的管理与成本优化》

相关解决方案
IBM Concert

使用 IBM® Concert 生成式 AI 驱动的技术自动化平台，简化应用程序管理并获取 AI 生成的洞察分析，以便据此采取行动。

 深入了解 IBM® Concert
应用性能管理软件和解决方案

将全栈可观测性与自动化应用资源管理相结合，在性能问题影响客户体验之前将其解决。

 深入了解应用性能管理解决方案
混合云应用程序管理服务

了解 IBM Consulting 提供的用于管理复杂、混合和多云环境的高度创新服务。

 深入了解应用程序管理服务
采取下一步行动

通过使用 AI，IBM Concert 可揭示有关运营的重要洞察分析，并提供特定于应用程序的改进建议。了解 Concert 如何推动您的业务向前发展。

 深入了解 Concert 体验自助式导览