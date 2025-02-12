随着 AI 重塑企业格局，应用程序管理的理念正在发生根本性转变。到 2025 年，最成功的组织不仅能够适应云环境的复杂性，更将以此为契机打造无与伦比的运营智能，从而驱动真实的商业价值。
各职能的 IT 领导者运用 AI 驱动的洞察与自动化技术变革应用程序管理方式时，都面临着复杂挑战。但通过采用正确方法，业务领导者能在整个应用生命周期显著提升服务交付水平。
行业分析师已发布年度洞察与预测，聚焦现有 IT 系统优化与稳定成为必然趋势。在应用程序管理服务领域，最显著的前三大趋势包括：
CIO 持续承受着优化运营支出的压力，但他们需要更多资金来启动 IT 现代化计划。IT 运维团队正艰难应对混合云与多云环境中日益增长的应用复杂性，这导致业务服务水平下降并推高成本。
技术架构师因不断累积的技术债务而难以维护管理庞大的 IT 环境。业务连续性管理者在寻求弹性解决方案时，担忧 IT 故障对业务运营的潜在影响。最后，交付与人才管理者发现难以招聘并留住同时具备业务技术能力与 AI 主导的 AMS 运营专长的人才。
管理与优化企业应用及其底层基础设施影响着所有职能的 IT 领导者。但对 CIO 而言，若无法洞悉与业务优先级关联的 IT 运营状况，将遭受最严重冲击；如果他们无法展现当前投资的回报，就难以申请更多资金。
在混合云与多云环境中管理关键定制化应用需要持续投入精力与细致维护。企业在管理定制化应用时面临的主要挑战包括：
混合环境中管理应用的复杂性持续增长，传统方法难以跟上现代 IT 环境的步伐。基于 AI 的管理通过提供智能化、数据驱动的解决方案来实现变革性突破，从而优化应用性能、增强安全性并简化运营流程。
通过运用机器学习和预测分析，AI 能够识别规律、预测挑战并提供主动修复方案，帮助确保所有云平台间的无缝集成与功能运行。AI 通过以下能力彻底改变了企业在混合多云环境中管理定制化应用的方式：
行业已出现多云供应商将生成式 AI 融入其服务的趋势，预计 2025 年这一趋势将更加显著。
资产优先方法与融入自动化的低接触管理方法论相结合，已被证明是优化关键业务应用程序管理的变革性方案。通过运用 AI/ML 和云原生工具等先进技术，该方法使客户能够借助自助服务模式提升运营效率。这减少了人工干预需求并降低人为失误
轻接触方法论特别适用于以下操作场景：
IBM 帮助一家跨国制造企业采用资产优先的 AMS 方法，部署了与平台及工具无关的数据驱动型 IT 运营策略。这项人工智能驱动服务提供全天候的整个 IT 环境监控与可观测性。
该服务还提供由 AI 赋能的 IT 服务管理，标志着运营效率、可视性与效能方面的重大进步。这帮助企业提前发现 50 多个生产前问题，每月节省超过 83,000 美元的 IT 支出，并通过减少人工投入获得额外节省。
在 IBM，我们采用资产优先方法，广泛运用自有工具组合，从而加速并优化 AMS 服务，为客户创造价值。我们的资产与加速器组合包括但不限于：Manage on Mainframe、Transition Engine 和 PRISM 等工具。
这些工具与资产的协同作用，能在整个应用生命周期显著提升服务交付水平。此外，这些资产由 IBM Consulting Advantage 平台驱动——这是一个提供针对特定角色和领域的 AI 助手、智能体与应用的 AI 交付平台。这不仅关乎应用程序管理，更旨在优化业务运营以实现可持续增长与持续改进。
若想更深入了解 IBM Consulting，欢迎参与我们即将举办的网络研讨会 《运用 AI 简化混合云中定制化应用的管理与成本优化》 。
