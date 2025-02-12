CIO 持续承受着优化运营支出的压力，但他们需要更多资金来启动 IT 现代化计划。IT 运维团队正艰难应对混合云与多云环境中日益增长的应用复杂性，这导致业务服务水平下降并推高成本。

技术架构师因不断累积的技术债务而难以维护管理庞大的 IT 环境。业务连续性管理者在寻求弹性解决方案时，担忧 IT 故障对业务运营的潜在影响。最后，交付与人才管理者发现难以招聘并留住同时具备业务技术能力与 AI 主导的 AMS 运营专长的人才。

管理与优化企业应用及其底层基础设施影响着所有职能的 IT 领导者。但对 CIO 而言，若无法洞悉与业务优先级关联的 IT 运营状况，将遭受最严重冲击；如果他们无法展现当前投资的回报，就难以申请更多资金。

在混合云与多云环境中管理关键定制化应用需要持续投入精力与细致维护。企业在管理定制化应用时面临的主要挑战包括：