新一轮深度伪造驱动的网络犯罪如何瞄准企业

随着针对企业的深度伪造攻击占据新闻头条，检测专家正在收集关于这些攻击形成方式及其利用漏洞的宝贵见解。

在 2023 年至 2024 年之间，频繁的网络钓鱼和社会工程活动导致账户劫持、资产和数据窃取、身份盗用，以及各行业企业的声誉损害。

大型银行和金融机构的呼叫中心如今不堪重负，面临利用语音克隆技术的大量深度伪造电话攻击，企图入侵客户账户并启动欺诈交易。内部帮助台和员工同样遭受通过电话和消息进行的社会工程活动轰炸，且往往能得逞，正如对内部软件开发公司 Retool 的攻击案例所示，该事件导致该公司客户损失数千万美元。一名财务工作人员被诱骗向诈骗分子转移资金。基于说话人的身份验证系统正被深度伪造音频精巧规避和绕过。

不法分子的入门门槛如今较以往更低。创建深度伪造的工具比以往更廉价、更易获取，即使毫无技术知识的用户也有机会策划复杂的、AI 驱动的欺诈活动。

鉴于网络犯罪手段的日益扩散与升级，利用 AI 实时检测 AI 伪造内容，对保护企业的财务与声誉利益至关重要。