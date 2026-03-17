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人工智能

应对 9 大生成式 AI 挑战

By Cole Stryker
发布日期 2026年3月17日

生成式 AI  已不能再说是处于实验阶段。它已嵌入到各行各业的企业路线图、战略和运营模式中。商业领袖们明白，生成式模型及其促进的工作流程是不可避免的，但现在焦点已从能力转向了证明投资回报率、控制基础设施成本以及构建强大且可扩展的治理框架的压力。

成功的组织将产出的解决方案可能不是最引人注目的，但却是最负责任且最可持续的。

今年早些时候，IBM 首席架构师 Gabe Goodhart 宣告了模型的商品化

“你可以选择最适合你使用场景的模型，然后迅速起步。模型本身不会成为主要的差异化因素，”他说，并强调了协调这一新焦点。您拥有了所需的所有模型——小型专用模型和大型通用模型——现在的问题是如何让它们高效且智能地协同工作？

以下是当今组织面临的九个最关键的生成式 AI 挑战。

可观察性

AI 可观测性使组织能够监控生成式人工智能模型的行为。这并不是一项简单的实践，因为生成式 AI 模型的输出是概率性的。与传统编程不同，定义生成式 AI 的大型语言模型 (LLM) 不遵循固定规则，而是通过在海量数据上训练的经验来做出决策，然后利用该训练对新数据进行预测。它们的智能源于通过复杂神经网络的优化、模式检测和概率分布。

然而，可观测性工具可以帮助洞察模型和智能体是如何得出其输出的。AI 可观测性技术包括跟踪令牌使用情况、响应模式的变化、输出质量的差异，以及生成描述智能体决策过程的交互日志。

可观测性趋势包括更智能的可观测性平台、将可观测性作为整体成本管理策略的一部分，以及采用开放的可观测性标准。

投资回报率的实现与衡量

一些组织仍在努力从试点过渡到规模化生产，而当 AI 实施举措的收益难以量化时，这尤其具有挑战性。关于后一点，有一些最佳实践可以衡量企业内生成式 AI 的生产力

不过，超越投资回报率来思考也可能有益。英伟达 CEO 黄仁勋在 1 月份提出了这一观点

“当你的孩子告诉你他们想尝试某件事时，你应该说‘好’。我们在家里从不问‘这儿的投资回报率是多少？‘这样的问题。’”

这种探索性方法需要整个组织内强大的利益相关者支持，但从长远来看，这对于提供持久的商业价值可能是必要的。

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成本和基础设施限制

大型模型需要昂贵的 GPU 集群和专门的基础设施。它们对能源的需求很大，以至于超大规模数据中心运营商正在影响国家能源政策和长期规划。训练成本在下降，但大规模推理仍然昂贵。

组织可以通过为不同任务使用多个模型来控制成本。对于可能不涉及复杂推理的任务，并不总是需要前沿模型。通常，一个小的、开放权重的模型就足以完成分类信息提取等任务。另一种方法可能涉及使用 RAG 而不是微调模型，后者相对昂贵

AI 系统的设计者可以鼓励使用更短的提示、结构化输入、缓存重复查询以及更智能的分块

在 AI 技术中控制成本，最简单的方法或许就是挑选最佳且最具可重复性的用例，用于自动化高频率的工作流和任务，并能够明确节省时间，而不是试图“将一切 AI 化”。AI 战略不必追求“完全自动化”，因为这类系统可能比有人类参与的 AI 解决方案更昂贵、风险更高。

数据质量

生成式 AI 的性能在很大程度上依赖于干净、结构化的数据。数据清洗可以消除训练数据中的不一致、重复项和错误。虽然模型可以处理非结构化数据（如原始文本和图像），但结构化数据有助于最大限度地减少幻觉。总体而言，随着模型趋于商品化，高质量的专有数据将变得更具差异化优势。

版权侵权、数据隐私及其他数据来源方面的隐患要求我们对数据质量采取审慎的方法，而这种方法会因组织和用例的不同而有所差异。

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治理与合规

AI 治理是指有助于确保 AI 系统和 AI 工具安全且合乎道德的流程、标准和护栏。治理旨在识别和减少潜在危害，例如算法偏见和自动化决策的意外后果。治理是整体负责任 AI 方法的一部分，该方法倡导更广泛的原则，如信任、公平、鲁棒性、透明度和隐私。

由于企业数据环境可能非常复杂且碎片化，治理仍然是一项挑战，但也是一项必须克服的关键挑战。

随着全球各地区制定各自的 AI 监管框架（如《欧盟 AI 法案》），组织需要了解不断变化的合规义务。

幻觉

大语言模型 (LLM) 的输出看起来不准确或毫无意义时，那可能是幻觉。最新模型以及那些能够通过检索增强生成 (RAG) 检索数据的模型，比早期模型更不容易产生幻觉，但风险依然存在，并且鉴于机器学习自然语言处理 (NLP) 目前的工作方式，没有理由相信幻觉会很快被完全根除。

生成式系统根据上下文预测最有可能的下一个词。它们本身并不验证事实，而是用看似合理的猜测来填补空白。这些模型并非为我们所知的真相而优化，而是为语言上的合理性而优化。更棘手的是，幻觉往往以对人类用户而言似乎是完全自信的方式呈现出来。

因此，企业不仅需要考虑如何最大限度地减少幻觉，还需要探讨在幻觉发生时处理它们所涉及的伦理问题，尤其是在面向客户的情境中。

员工队伍冲击

传统自动化主要替代重复性的人工任务。生成式 AI 的采用可以自动化创造性工作，从而导致角色的重塑。员工将需要学习如何设计提示词、监督生成式系统、编辑 AI 生成的输出以及验证结果。他们将需要接受培训，以成功应对使用生成式 AI 所带来的伦理挑战。

“工作垃圾”指的是低质量的 AI 生成内容，这些内容乍看可能很光鲜，但缺乏人类专业知识的实质和细微差别。组织将需要对员工进行再培训，使他们能够利用 AI 的潜在优势，同时理解其局限性，并通过让 AI 在其最擅长的领域表现出色，同时在需要时提供人类智慧，从而产出尽可能高质量的工作。

安全性

新技术往往会引入新的攻击面，生成式 AI 也不例外，尤其是当它连接到工具、数据和自主智能体时。威胁包括提示注入，即使用恶意输入使 AI 系统表现出超出其预期行为的行为。这种技术可以用来诱骗聊天机器人泄露敏感的私人数据，或导致智能体删除数据库中的重要内容。数据安全需要不断发展以应对这一挑战。

尤其是 AI 智能体，带来了重大的风险管理挑战，因为智能体能够访问文件、浏览网页、调用 API、运行代码和控制软件。可以想象一个完全集成的智能体式 AI 系统可能出问题的方式，特别是当一个巧妙的恶意提示如“不惜一切代价完成任务”可能被智能体理解为“随意绕过安全防护措施”。此外，这样危险的提示不一定需要是故意恶意的。

AI 系统虽然强大但可能很脆弱，AI 安全实践正在迅速发展以应对这一挑战。

模型商品化

模型开发仍有很大的进步空间，但基础模型正不可避免地向商品化方向发展，这意味着它们将不再成为主要的差异化因素。如果几乎每个组织都能访问相似的模型，那么聊天机器人和其他人工智能驱动的工具就会开始看起来都一样。

这一趋势将把价值从模型层转移到独特的差异化因素和适应性上，这将代表新的前沿。能够提供更多、更优质的专有数据集，以及更智能的工作流集成、更好的基础设施、更直观的客户体验和更强大的治理与合规框架的组织，将能够增加最大的价值。

作者

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

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