生成式 AI 已不能再说是处于实验阶段。它已嵌入到各行各业的企业路线图、战略和运营模式中。商业领袖们明白，生成式模型及其促进的工作流程是不可避免的，但现在焦点已从能力转向了证明投资回报率、控制基础设施成本以及构建强大且可扩展的治理框架的压力。
成功的组织将产出的解决方案可能不是最引人注目的，但却是最负责任且最可持续的。
今年早些时候，IBM 首席架构师 Gabe Goodhart 宣告了模型的商品化。
“你可以选择最适合你使用场景的模型，然后迅速起步。模型本身不会成为主要的差异化因素，”他说，并强调了协调这一新焦点。您拥有了所需的所有模型——小型专用模型和大型通用模型——现在的问题是如何让它们高效且智能地协同工作？
以下是当今组织面临的九个最关键的生成式 AI 挑战。
AI 可观测性使组织能够监控生成式人工智能模型的行为。这并不是一项简单的实践，因为生成式 AI 模型的输出是概率性的。与传统编程不同，定义生成式 AI 的大型语言模型 (LLM) 不遵循固定规则，而是通过在海量数据上训练的经验来做出决策，然后利用该训练对新数据进行预测。它们的智能源于通过复杂神经网络的优化、模式检测和概率分布。
然而，可观测性工具可以帮助洞察模型和智能体是如何得出其输出的。AI 可观测性技术包括跟踪令牌使用情况、响应模式的变化、输出质量的差异，以及生成描述智能体决策过程的交互日志。
可观测性趋势包括更智能的可观测性平台、将可观测性作为整体成本管理策略的一部分，以及采用开放的可观测性标准。
一些组织仍在努力从试点过渡到规模化生产，而当 AI 实施举措的收益难以量化时，这尤其具有挑战性。关于后一点，有一些最佳实践可以衡量企业内生成式 AI 的生产力。
不过，超越投资回报率来思考也可能有益。英伟达 CEO 黄仁勋在 1 月份提出了这一观点。
“当你的孩子告诉你他们想尝试某件事时，你应该说‘好’。我们在家里从不问‘这儿的投资回报率是多少？‘这样的问题。’”
这种探索性方法需要整个组织内强大的利益相关者支持，但从长远来看，这对于提供持久的商业价值可能是必要的。
大型模型需要昂贵的 GPU 集群和专门的基础设施。它们对能源的需求很大，以至于超大规模数据中心运营商正在影响国家能源政策和长期规划。训练成本在下降，但大规模推理仍然昂贵。
组织可以通过为不同任务使用多个模型来控制成本。对于可能不涉及复杂推理的任务，并不总是需要前沿模型。通常，一个小的、开放权重的模型就足以完成分类和信息提取等任务。另一种方法可能涉及使用 RAG 而不是微调模型，后者相对昂贵。
AI 系统的设计者可以鼓励使用更短的提示、结构化输入、缓存重复查询以及更智能的分块。
在 AI 技术中控制成本，最简单的方法或许就是挑选最佳且最具可重复性的用例，用于自动化高频率的工作流和任务，并能够明确节省时间，而不是试图“将一切 AI 化”。AI 战略不必追求“完全自动化”，因为这类系统可能比有人类参与的 AI 解决方案更昂贵、风险更高。
AI 治理是指有助于确保 AI 系统和 AI 工具安全且合乎道德的流程、标准和护栏。治理旨在识别和减少潜在危害，例如算法偏见和自动化决策的意外后果。治理是整体负责任 AI 方法的一部分，该方法倡导更广泛的原则，如信任、公平、鲁棒性、透明度和隐私。
由于企业数据环境可能非常复杂且碎片化，治理仍然是一项挑战，但也是一项必须克服的关键挑战。
随着全球各地区制定各自的 AI 监管框架（如《欧盟 AI 法案》），组织需要了解不断变化的合规义务。
当大语言模型 (LLM) 的输出看起来不准确或毫无意义时，那可能是幻觉。最新模型以及那些能够通过检索增强生成 (RAG) 检索数据的模型，比早期模型更不容易产生幻觉，但风险依然存在，并且鉴于机器学习和自然语言处理 (NLP) 目前的工作方式，没有理由相信幻觉会很快被完全根除。
生成式系统根据上下文预测最有可能的下一个词。它们本身并不验证事实，而是用看似合理的猜测来填补空白。这些模型并非为我们所知的真相而优化，而是为语言上的合理性而优化。更棘手的是，幻觉往往以对人类用户而言似乎是完全自信的方式呈现出来。
因此，企业不仅需要考虑如何最大限度地减少幻觉，还需要探讨在幻觉发生时处理它们所涉及的伦理问题，尤其是在面向客户的情境中。
传统自动化主要替代重复性的人工任务。生成式 AI 的采用可以自动化创造性工作，从而导致角色的重塑。员工将需要学习如何设计提示词、监督生成式系统、编辑 AI 生成的输出以及验证结果。他们将需要接受培训，以成功应对使用生成式 AI 所带来的伦理挑战。
“工作垃圾”指的是低质量的 AI 生成内容，这些内容乍看可能很光鲜，但缺乏人类专业知识的实质和细微差别。组织将需要对员工进行再培训，使他们能够利用 AI 的潜在优势，同时理解其局限性，并通过让 AI 在其最擅长的领域表现出色，同时在需要时提供人类智慧，从而产出尽可能高质量的工作。
新技术往往会引入新的攻击面，生成式 AI 也不例外，尤其是当它连接到工具、数据和自主智能体时。威胁包括提示注入，即使用恶意输入使 AI 系统表现出超出其预期行为的行为。这种技术可以用来诱骗聊天机器人泄露敏感的私人数据，或导致智能体删除数据库中的重要内容。数据安全需要不断发展以应对这一挑战。
尤其是 AI 智能体，带来了重大的风险管理挑战，因为智能体能够访问文件、浏览网页、调用 API、运行代码和控制软件。可以想象一个完全集成的智能体式 AI 系统可能出问题的方式，特别是当一个巧妙的恶意提示如“不惜一切代价完成任务”可能被智能体理解为“随意绕过安全防护措施”。此外，这样危险的提示不一定需要是故意恶意的。
AI 系统虽然强大但可能很脆弱，AI 安全实践正在迅速发展以应对这一挑战。
模型开发仍有很大的进步空间，但基础模型正不可避免地向商品化方向发展，这意味着它们将不再成为主要的差异化因素。如果几乎每个组织都能访问相似的模型，那么聊天机器人和其他人工智能驱动的工具就会开始看起来都一样。
这一趋势将把价值从模型层转移到独特的差异化因素和适应性上，这将代表新的前沿。能够提供更多、更优质的专有数据集，以及更智能的工作流集成、更好的基础设施、更直观的客户体验和更强大的治理与合规框架的组织，将能够增加最大的价值。
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