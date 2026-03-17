应对 9 大生成式 AI 挑战

成功的组织将产出的解决方案可能不是最引人注目的，但却是最负责任且最可持续的。

今年早些时候，IBM 首席架构师 Gabe Goodhart 宣告了模型的商品化。

“你可以选择最适合你使用场景的模型，然后迅速起步。模型本身不会成为主要的差异化因素，”他说，并强调了协调这一新焦点。您拥有了所需的所有模型——小型专用模型和大型通用模型——现在的问题是如何让它们高效且智能地协同工作？

以下是当今组织面临的九个最关键的生成式 AI 挑战。