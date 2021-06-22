了解 MRO 库存中的备件关键性

哪些部件最重要？
如果您负责维护、维修和运营 (MRO) 物资的库存，这是一个需要提出并回答的关键问题。库存是一种投资，而这项投资需要被管理。但并非所有部件都同等重要。有些对运营或员工安全至关重要。而其他则是“最好有”但并不紧急。
因此，拥有明确的备件管理方法，并结合对备件在您运营中关键性的透彻理解，是至关重要的。这是实现强大、可靠性能的最佳途径。它也是您确定最佳库存水平的方式。
考虑到许多 MRO 库存中维护着数万甚至数十万项物品，试图手动审查并为每件物品分配一个“备件关键性” 评分几乎是不可能的。我们曾与许多客户合作，为其资产和设备分配关键性，经验表明，为备件分配关键性具有实实在在的好处。这类信息：
下面两张图代表了一家公司对其库存进行深入审查的平均概况：
然而，必须指出，仅仅给备件分配一个代码是不够的。在评估特定备件的关键性时，还需要考虑其他变量。例如：
一旦您确定了上述哪些参数对您的组织最为重要，就需要选择一种方法论和一个解决方案，来定期审核这些参数。例如，每当在企业资源规划 (ERP) 系统中创建新交易时，解决方案都需要将该交易应用于该物料，确定其关键性分类是否仍然正确。
在努力优化 MRO 库存时，请考虑以下问题：
IBM Maximo MRO 库存优化 可以帮助您优化维护、维修和运营库存，提供准确、详细的绩效视图。
为了帮助您理解每个部件的重要性，MRO IO 物料关键性价值服务结合了行业领先的 MRO 分析技术和咨询专业知识，提供相关的备件关键性评估。 深入了解演示 ，了解 如何 更清晰、更准确地掌握 您的库存情况。
让供应商参与其中，并简化“范围 3 - 类别 1”排放量计算，从而满足报告要求并优化绩效。
借助 IBM 的供应链解决方案减少中断并制定可持续发展的弹性计划。
利用 IBM 的供应链咨询服务，构建支持 AI 的可持续供应链。