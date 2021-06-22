了解 MRO 库存中的备件关键性

哪些部件最重要？

如果您负责维护、维修和运营 (MRO) 物资的库存，这是一个需要提出并回答的关键问题。库存是一种投资，而这项投资需要被管理。但并非所有部件都同等重要。有些对运营或员工安全至关重要。而其他则是“最好有”但并不紧急。

因此，拥有明确的备件管理方法，并结合对备件在您运营中关键性的透彻理解，是至关重要的。这是实现强大、可靠性能的最佳途径。它也是您确定最佳库存水平的方式。