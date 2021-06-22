标签
业务运营

了解 MRO 库存中的备件关键性

穿着防护服的维护工程师使用带数字平板的触摸屏，站立工作

哪些部件最重要？

如果您负责维护、维修和运营 (MRO) 物资的库存，这是一个需要提出并回答的关键问题。库存是一种投资，而这项投资需要被管理。但并非所有部件都同等重要。有些对运营或员工安全至关重要。而其他则是“最好有”但并不紧急。

因此，拥有明确的备件管理方法，并结合对备件在您运营中关键性的透彻理解，是至关重要的。这是实现强大、可靠性能的最佳途径。它也是您确定最佳库存水平的方式。

为何关键性对 MRO 库存至关重要

考虑到许多 MRO 库存中维护着数万甚至数十万项物品，试图手动审查并为每件物品分配一个“备件关键性” 评分几乎是不可能的。我们曾与许多客户合作，为其资产和设备分配关键性，经验表明，为备件分配关键性具有实实在在的好处。这类信息：

  • 提供对关键备件及对其投资的资金的准确评估
  • 为组织提供关键与非关键备件库存的透明度和可见性
  • 消除“缺货”情况
  • 减少寻找和订购部件的时间
  • 减少呆滞/不流动的库存
  • 加速报废材料的处置
  • 改进库存分配以提高空间利用率
  • 通过平衡库存与运营需求来优化库存成本

下面两张图代表了一家公司对其库存进行深入审查的平均概况：

 
备件库存分配图表
备件库存分配图表

针对每个备件需要提出的八个问题

然而，必须指出，仅仅给备件分配一个代码是不够的。在评估特定备件的关键性时，还需要考虑其他变量。例如：

  1. 该备件将用于何种设备，该设备对运营的关键性如何？
  2. 谁供应此部件？是原始设备制造商还是第三方？
  3. 重新备货此部件需要多长的备货周期？
  4. 此部件存储在哪个仓库？
  5. 您是否拥有正确的物料清单 (BOM)？
  6. 该部件是否用于多种设备类型？
  7. 目标服务水平是多少？
  8. 工作单的优先级如何？

一旦您确定了上述哪些参数对您的组织最为重要，就需要选择一种方法论和一个解决方案，来定期审核这些参数。例如，每当在企业资源规划 (ERP) 系统中创建新交易时，解决方案都需要将该交易应用于该物料，确定其关键性分类是否仍然正确。

了解库存管理目标

在努力优化 MRO 库存时，请考虑以下问题：

  • 如果您希望为客户提供 高水平的服务，可以采取哪些措施来提升服务水平？而这又将如何影响库存决策？
  • 若您希望维持 低库存水平 并满足财务、预算或仓库方面的考量，您能采用哪些方法来降低这些库存水平？
  • 如果您的目标是 以低成本运营 ，并同样实现财务或预算目标，您可以采取哪些措施来降低成本？

深入了解 IBM® MRO 解决方案

IBM Maximo MRO 库存优化 可以帮助您优化维护、维修和运营库存，提供准确、详细的绩效视图。

为了帮助您理解每个部件的重要性，MRO IO 物料关键性价值服务结合了行业领先的 MRO 分析技术和咨询专业知识，提供相关的备件关键性评估。 深入了解演示 ，了解 如何 更清晰、更准确地掌握 您的库存情况。
相关解决方案
IBM Envizi：Supply Chain Intelligence

让供应商参与其中，并简化“范围 3 - 类别 1”排放量计算，从而满足报告要求并优化绩效。

 探索 IBM Envizi
供应链解决方案

借助 IBM 的供应链解决方案减少中断并制定可持续发展的弹性计划。

 探索供应链解决方案
供应链咨询服务

利用 IBM 的供应链咨询服务，构建支持 AI 的可持续供应链。

 了解供应链服务
采取后续步骤

构建由 AI 提供支持且可持续发展的供应链，为企业做好迎接未来工作的准备，提高透明度，并改善员工和客户体验。

 

 了解供应链服务 探索供应链解决方案