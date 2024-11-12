推动变革：领军者青睐的 AI 实际应用用例

领导者如何选择 AI 的应用路径，或许将成为各类组织在近未来做出的最关键决策之一。在这个创新驱动、瞬息万变的市场环境中，AI 对企业的影响，是其他任何因素都无法比拟的。如今，企业制定正确的战略决策以部署 AI 能力，比以往任何时候都更为重要。

AI 是组织实现价值的途径，最近的《AI 实际应用 2024 报告》对此进行了很好的阐述。报告深入探讨了这一实施路径，并通过具体案例展示了 AI 在实际应用中所能达成的成效。

报告通过调研全球 2000 家组织发现，仅有 15% 的组织能够突破 AI 概念炒作的迷雾，成为行业标杆，我们将这类组织称为“领军者”。这些领军者跳出 AI 的炒作热潮，致力于以最务实的方式推动 AI 落地应用。其成功的关键因素之一，很大程度上源于他们对 AI 用例的精准选择与聚焦。

IBM 咨询美洲区生成式 AI 与物联网负责人、副总裁兼高级合伙人 Shobhit Varshney 在报告中分享了深度洞见，并建议各类组织在筛选 AI 用例时，应优先聚焦业务价值影响力而非实施便捷性。

Varshney 在报告中表示：“从最易快速落地的场景开启 AI 转型之路，确实颇具吸引力。但领军者会深耕那些能带来实质性突破的重大机遇。”

换言之，报告中提及的 85% 受访组织（即“学习者”群体）在部署 AI 时，不应聚焦于实施难度最低的场景，而应优先发力最具业务影响力的领域。Varshney 建议，可将端到端工作流作为 AI 落地的切入点。