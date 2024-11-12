推动变革：领军者青睐的 AI 实际应用用例

领导者如何选择 AI 的应用路径，或许将成为各类组织在近未来做出的最关键决策之一。在这个创新驱动、瞬息万变的市场环境中，AI 对企业的影响，是其他任何因素都无法比拟的。如今，企业制定正确的战略决策以部署 AI 能力，比以往任何时候都更为重要。
AI 是组织实现价值的途径，最近的《AI 实际应用 2024 报告》对此进行了很好的阐述。报告深入探讨了这一实施路径，并通过具体案例展示了 AI 在实际应用中所能达成的成效。
报告通过调研全球 2000 家组织发现，仅有 15% 的组织能够突破 AI 概念炒作的迷雾，成为行业标杆，我们将这类组织称为“领军者”。这些领军者跳出 AI 的炒作热潮，致力于以最务实的方式推动 AI 落地应用。其成功的关键因素之一，很大程度上源于他们对 AI 用例的精准选择与聚焦。
IBM 咨询美洲区生成式 AI 与物联网负责人、副总裁兼高级合伙人 Shobhit Varshney 在报告中分享了深度洞见，并建议各类组织在筛选 AI 用例时，应优先聚焦业务价值影响力而非实施便捷性。
Varshney 在报告中表示：“从最易快速落地的场景开启 AI 转型之路，确实颇具吸引力。但领军者会深耕那些能带来实质性突破的重大机遇。”
换言之，报告中提及的 85% 受访组织（即“学习者”群体）在部署 AI 时，不应聚焦于实施难度最低的场景，而应优先发力最具业务影响力的领域。Varshney 建议，可将端到端工作流作为 AI 落地的切入点。
报告选取四大行业的四类用例，展示了 AI 领军者将 AI 技术深度融入组织运营后所斩获的显著成效。调查数据显示，组织优先考虑以下用例：提升客户体验、运营与自动化、虚拟助理、网络安全。
报告统计数据显示，“相较于学习者，领军者投资于前 4 大用例的可能性高出大约 80%。”
但问题是，为什么是这些用例？深入剖析每一个用例，不仅能为这一问题提供答案，更能帮助各类组织深刻理解 AI 可为其业务创造的巨大价值。
如今，无论身处哪个行业，所有企业本质上都是在提供数字体验，而它们的竞争对手，正是那些通过超个性化及其他极致直观的体验，持续重塑消费者期望的企业。
IBM 商业价值研究院最近的一份报告发现，在全球范围内，62% 的高管认为生成式 AI 改变了组织创造体验的方式，而个性化是这一变化的核心。
英国健康美容零售及医药连锁企业 Boots UK 便是典型案例。该公司与 IBM 达成合作，将其旧版系统迁移至 IBM® Cloud 平台。Boots UK 亟需借助技术升级，将旧版系统迁移至更现代化的电商生态，以满足当代消费者的需求。双方团队历时逾一年，基于 Red Hat OpenShift on IBM® Cloud 容器平台，完成了数字环境的构建、复制与测试工作。在黑色星期五这一销售峰值期，系统从容应对海量客流，且公司客单价（平均购物篮金额）超出团队此前所有预期。
另一个值得关注的案例是 IBM 与全英草地网球俱乐部 (AELTC) 的合作。该俱乐部主办了网球界最负盛名的赛事温布尔登锦标赛。双方合作已逾三十载，今年更是引入 IBM watsonx AI 产品组合。在温布尔登官方应用中推出“赛事速览” (Catch Me Up) 功能。该功能为每位参赛选手生成专属赛事摘要，详细呈现其过往比赛表现及后续对阵安排。
通过使用高级分析和机器学习，实时预测客户需求，客户体验的未来可能会倾向于超个性化的交互。这些技术的持续迭代，将推动企业打造无缝衔接、极具吸引力的客户体验，进而在所有触点上提升客户忠诚度与满意度。
IT 运营和自动化方面的投资要求组织实现重大的思维方式转变。对于希望通过生成式 AI 加速转型的公司来说，技术债务是一个主要障碍。IBM 商业价值研究院近期发布的研究结果显示，典型组织仅将 23% 的技术预算用于驱动营收增长。
而 AI 正成为颠覆格局的关键变量，75% 的 IT 高管反馈，生成式 AI 所创造的价值将重新投入到推动业务创新与增长的新投资中。正如报告所定义的领军者，他们并未将技术升级视为一系列孤立的成本支出，而是致力于将这些技术能力与更宏大的业务战略紧密衔接。
IT 运营和自动化是电信和制造行业的首选 AI 用例，因为任何因维护或网络故障而导致的停机都是将时间和资源浪费在客户之外。在电信领域，AI 用于预测性维护和网络优化，使运营商能够在问题影响服务质量之前识别并解决问题。这种自动化能力不仅提升了运营效率、减少了停机时间，更助力企业为客户提供更可靠、更具响应性的服务体验。
IBM 商业价值研究院近期针对全球 300 位电信领军者开展的调研显示，绝大多数通信服务提供商正在多个业务领域评估并部署生成式 AI 用例。沃达丰创意有限公司与 IBM® Consulting 的合作便是典型例证。作为印度两大顶尖电信运营商合并后的新实体，该公司亟需在整合业务的同时，将服务中断风险降至最低。为此，沃达丰创意选择携手 IBM 推进这场规模宏大的数字化转型，核心任务包括业务的无缝整合与项目协同。
双方团队通力合作，完成了 IT 系统的整合工作，并筛选出最适合新合并组织的企业级应用方案。此外，IBM 还与沃达丰创意在网络领域深度协作，基于由 IBM 与 Red Hat 联合赋能的开放式通用混合云平台，成功达成核心网络功能的首个重大生产里程碑。借助该平台，沃达丰创意的 IT 应用与网络应用得以运行在统一的云架构之上，实现高效协同。
随着企业开始将这些 AI 解决方案应用到 IT 运营中，类似的用例可能会变得越来越普遍。随着时间推移与前沿技术的持续迭代，企业技术部门的重要性将日益凸显。这些技术正不断推动 IT 团队升级，重塑其日常工作模式。
当前的商业环境绝非坦途。组织面临着一长串不确定因素，包括通货膨胀、瞬息万变的法规、地缘政治不确定性等。但是，尽管有这些外部因素，企业必须认识到增长和利润扩张在当今金融领域的重要性。金融业领导者必须采用一种新的财务管理方法，充分发挥 AI 科技的潜力。
根据 IBM 商业价值研究院的研究，这些领军者一致认为，生成式 AI 可以为企业带来竞争优势。首席财务官们向 IBM 反馈：未来三年内，在企业全域嵌入生成式 AI，将成为“构筑竞争优势的核心驱动力”。对于金融行业的领军者而言，面向外部应用的虚拟助手是优先级最高的 AI 用例。这源于市场对无缝交易的需求，以及为客户提供“随时随地、即时响应”解决方案的核心诉求。
Asteria 便是一家敢于突破、率先试点虚拟助理的组织，选择与 IBM 携手推进这一创新项目。作为总部位于斯德哥尔摩的金融科技初创企业及 IBM 业务合作伙伴，Asteria 的使命是为中小型企业赋能，让它们能够便捷使用现金管理系统，并为其业务运营韧性提供必备工具支持。在短短四周内，Asteria 与 IBM 团队通力协作，完成了全新虚拟助手 Asteria Smart Finance Advisor 的搭建与测试工作。该助理的前端由 IBM watsonx Assistant 提供技术支持，数据查询能力则依托 IBM® Watson Discovery 实现。
该助理设计为 7×24 小时全天候部署于各合作银行的网上银行门户，可为中小型企业实时呈现其财务健康状况更新，并解答各类财务相关问题。目前，该试点项目已计划扩大应用范围并进行更广泛的落地推广，旨在长期助力中小型企业提升盈利能力、增强财务稳定性。
随着新一年即将到来，虚拟助理的智能化水平有望持续提升，得益于长期的模型训练与参数优化，其交互体验将更趋直观自然。提高模型理解和应对复杂人类情绪和情境提示的能力。随着与更多外部应用程序集成，这些助理提供内聚、个性化的体验，简化日常任务并提高工作效率。
网络威胁向来是各行业企业关注的重点问题，而随着生成式 AI 的崛起，这一威胁变得尤为严峻。技术的飞速发展不仅让黑客获得了更多利用系统漏洞的可乘之机，也为不法分子提供了实施新型攻击手段的平台。然而，解决这些由生成式AI带来的网络安全威胁的方案正是生成式 AI 本身。
生成式 AI 工具正通过自动化安全流程强化企业防御能力，并以史无前例的速度分析海量数据，为业务安全筑牢屏障。但是这些 AI 工具的实施将是限制风险的关键。
IBM 商业价值研究院的一份研究报告发现，47% 的高管担心，在运营中实施生成式 AI 可能会导致针对 AI 模型、数据或服务的新型攻击。大多数人担心，未来三年内，生成式 AI 可能会在组织中造成安全漏洞。
领军者必须了解组织在 AI 方面的漏洞，并帮助确保整个 AI 流程的安全以及数据加密。网络安全是领军者重点强调的最后一项高价值 AI 用例。这是因为无论组织身处哪个行业、规模大小，若缺乏严格的安全防护措施，都将自身及用户置于风险之中。
医疗行业的 AI 网络安全投资标杆案例，当属和睦家医疗与 IBM 安全解决方案 IBM® QRadar SIEM 的合作。作为在中国及海外 7 座城市运营超过 10 家医院的医疗集团，和睦家亟需一套安全运营中心 (SOC) 平台，用于存储和管理各类安全事件，并生成合规性不合规报告。
IBM 安全解决方案的落地实施，让和睦家医疗中缺乏系统安全培训的团队成员也能精准识别优先级威胁，并开展一级事件调查工作。此外，IBM 通过自动化能力为和睦家搭建了集中式日志管理系统，助力其满足本地监管合规要求。得益于双方的互信合作，这套 SOC 解决方案仅用不到一个月便完成部署，并已在中国境内所有和睦家医院及诊所投入运行。
在网络安全方面，AI 能力是一把双刃剑，一方面造成网络安全漏洞，另一方面能解决漏洞。随着网络威胁的技术复杂度持续升级，AI 系统将不断自适应迭代，为组织构建坚实的防御体系，抵御日益复杂的网络攻击。
AI 为企业带来巨大希望，但需要整体方法以及整个组织利益相关者的参与。领导者必须考虑 AI 可以带来和理解的竞争优势。IBM 咨询顾问深谙当今企业领导者与技术负责人所肩负的重任，以及他们面临的巨大压力。正因如此，全新 IBM Consulting Advantage 平台改变了以实证为基础的科学咨询方法。
如今，IBM 全球咨询顾问均已配备针对特定角色与行业领域的 AI 助理——通过更深度的洞察与更高的工作效率，为咨询服务模式的现代化转型注入新动能。IBM Consulting Advantage 可以在许多不同领域为组织提供帮助，包括财务和采购、营销、IT、网络安全、数据转换和混合云。
IBM 的“AI 实际应用”调研不仅彰显了 AI 的核心价值，更凸显了人文关怀与专家智慧的重要性，正是人类的关键输入与实践赋能，让 AI 真正落地见效。AI 有潜力改变行业。但若缺乏企业员工所具备的精细化洞察力与关键性专业能力，组织或许永远无法跻身领军者之列，更会错失 AI 领域蕴藏的巨大机遇。
