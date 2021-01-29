标签
现代太空探索将重塑工作环境

在 80 年代和 90 年代初，很少有人能想象万维网有一天会带来如此大的影响。认为它将成为我们商业和个人生活中不可或缺、无处不在的一部分的想法在当时看来似乎很可笑。从 50 年代开始，人们对太空探索的看法也类似。人们发现它很迷人，但大多数人仍然认为它是航空航天工程师和科学家的舞台，而不是普通人的舞台。最近，商业太空企业的公开崛起已开始改变这种看法，但并未完全改变。全球太空行业是否正处于转折点？我们是否要开启工作生活的下一次巨大转型？关键指标表明，这一情况正在发生。

全球太空经济的预期增长

2016 年，全球航天经济创收 3450 亿美元（ibm.com 外部链接）。私营机构预测人员预计，这一趋势将持续下去，到 2040 年，经济增长预计将在 1 万亿美元到 1.5 万亿美元之间（ibm.com 外部链接）。当今商业世界的四大核心维度，正推动着投资达到如此规模。

  1. 大量使用数据。世界各地的企业通过识别和发掘每分钟产生的大量数据中包含的价值，试图抓住数据优势。这类数据越来越多地通过卫星捕获和共享。正是这种需求，推动了环绕地球的卫星数量持续增长。
  2. 需要更强的数据安全性。数据经常被称为“新石油”，它的价值得到了认可。我们保护我们珍视的东西，因此太空机构的大量投资都集中在保护卫星和太空飞行器捕获、分析和共享的信息上。
  3. 对更快速通信与处理能力永无止境的需求。对客户及其需求的响应速度有多快，已成为区别于竞争对手的关键因素。近地轨道卫星 (LEO) 正在实现低延迟、全球覆盖且更快速的通信。
  4. 稀土元素 (REE) 稀缺性。REE 是指我们日常使用的大部分技术所需的金属、合金和矿物。企业希望更加谨慎地处理地球自然资源的开采和利用，并认识到供应是有限的。一个基于从其他行星与小行星开采资源的新型采矿业，正在太空领域兴起。

不断变化的创新流

受美国太空计划启发的创新最终有助于改善地球上的生活。从义肢、个人电脑、照相手机到隔热毯、记忆海绵甚至网球鞋，每一项技术诞生的初衷，都是为了满足飞行器、航天器及其内部飞行员与宇航员的特定需求。如今，这种创新流动已经逆转。商业创新已成为太空旅行和太空经济的核心驱动力。AI、机器学习、边缘计算、量子计算、IoT和区块链使太空旅行更加高效，可帮助降低数据收集成本，并加速发现数据中的洞察分析。

这些创新与增长领域已催生了完整系列的配套服务与支持性业务：运载火箭制造商、发射辅助服务商、太空碎片收集与管理机构、矿物与金属开采公司、太空旅游推广商以及卫星维修维护服务商。要维持如此规模的一个产业，所需的相关业务种类几乎是无穷尽的。

共享标准的全球接受度

采用共同原则来指导太空探索与利用的合作及管理，是这一领域日益成熟的又一标志，也体现了其在商业世界中即将扮演的重要角色已获得认可。2020 年 10 月，八个创始成员国签署了《阿尔忒弥斯协议》（ibm.com 外部链接），该文件概述了太空探索、科学和商业活动的共同愿景。这些协议包括：

  • 致力于和平、透明的活动
  • 制定国际标准和可互操作标准
  • 承诺在需要时提供紧急援助
  • 空间物体登记
  • 科学数据的开放共享
  • 保护历史航天遗址和文物
  • 同意遵循 1967 年《外层空间条约》规定的标准开采和利用空间资源
  • 遵守安全区规定并承诺避免冲突
  • 碎片和航天器处置计划

NASA 负责主导 Artemis 计划，预计其他全球合作伙伴和国家或地区也将加入这项工作。

为转型做好准备

如果全球太空经济正引领工作形态变革，当今企业应如何为之做好准备？正如 80 年代的企业很难想象互联网的可能性一样，今天的企业可能也很难理解太空探索和全球太空经济可能引发的变革。一项关键的准备工作是设想您的企业在该领域可能扮演的角色，并建立对未来可能性的长期视野。这可能需要进一步掌握这个行业所需的技术，例如 AI 和机器学习。可能需要通过技能培训进行员工队伍投资，以确保团队为转型做好准备。这可能意味着需要与具备该领域经验以及拥有相关支撑技术的机构建立合作伙伴关系。如同太空本身，其可能性无穷无尽。

 