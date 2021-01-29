受美国太空计划启发的创新最终有助于改善地球上的生活。从义肢、个人电脑、照相手机到隔热毯、记忆海绵甚至网球鞋，每一项技术诞生的初衷，都是为了满足飞行器、航天器及其内部飞行员与宇航员的特定需求。如今，这种创新流动已经逆转。商业创新已成为太空旅行和太空经济的核心驱动力。AI、机器学习、边缘计算、量子计算、IoT和区块链使太空旅行更加高效，可帮助降低数据收集成本，并加速发现数据中的洞察分析。

这些创新与增长领域已催生了完整系列的配套服务与支持性业务：运载火箭制造商、发射辅助服务商、太空碎片收集与管理机构、矿物与金属开采公司、太空旅游推广商以及卫星维修维护服务商。要维持如此规模的一个产业，所需的相关业务种类几乎是无穷尽的。