标签

从 VMware NSX-V 迁移到 NSX-T

波浪形立面设计，阳台如优雅流动的波浪

随着 VMware 6.5/6.7 及 NSX-V 的生命周期终止日期日益临近，客户需提前筹备并启动迁移工作。

企业应规划无缝升级至 VMware vSphere 7.x 与 VMware NSX-T 版本，充分发挥其在最新安全防护、自动化运维、网络扩展性等方面的技术优势。

IBM Cloud 可以帮助企业升级到最新的 vSphere 和 NSX-T。在开始迁移工作负载前，以下几点需重点考量：

  1. 了解工作量： 您的现有 NSX-V 基础实例之前已被部署，并且托管当前工作量和 NSX-V 网络配置。为确保迁移过渡顺畅，核心在于充分了解现有环境、部署于该环境的工作负载，以及 NSX-V 与底层网络的配置情况。
  2. 分析容量需求：在部署基于 NSX-T 的新 vCenter Server 目标环境前，需全面估算容量需求。借助 IBM Cloud 提供的最新硬件选项，优化新主机与集群的配置并合理规划规格。若有疑问，可通过 IBM Cloud for VMware Solutions 控制台查看最新选项，或联系当地销售代表咨询。
  3. 切勿忽视网络需求：您可将新的 vCenter Server 与 NSX-T 实例部署在新的 VLAN 和新节点组（pod）中，也可沿用现有 VLAN。需注意，同一 pod 中可能不支持 25GE 网卡。此外，若需复用公网 IP 地址，子网无法在不同 VLAN 间迁移。请先充分分析网络需求，再做出部署决策。
  4. NSX-V 至 NSX-T 的网络配置迁移：由于NSX-T 架构与 NSX-V 存在差异，您可借助此次迁移机会，基于 NSX-T 最佳实践重新设计并部署叠加网络及相关配置。NSX-T 本身提供脚本编制功能，您也可通过 Terraform 工具定义网络拓扑。此外，还可选择使用 NSX-T 迁移协调工具或第三方工具，迁移现有网络配置、防火墙规则及负载均衡规则。
  5. 基于桥接或 HCX 的二层 (L2) 网络扩展：二层网络扩展通常用于 NSX-V 逻辑交换机与 NSX-T 叠加段之间的通信互联。您可选择 NSX-T 桥接功能或 HCX 网络扩展功能实现该需求。此外，HCX 还提供批量迁移与 vMotion 迁移工具。
  6. 选择最优工作负载迁移方案：完成网络配置迁移或做好迁移准备后，即可启动跨环境工作负载迁移。此处提供多种迁移方式供选择。借助 HCX 工具，可实现二层网络扩展与工作负载迁移的一体化操作。此外，也可在源环境与目标环境之间使用高级 vMotion 和存储 vMotion 功能完成迁移。还可以使用 ZertoVeeam 提供的服务和工具。
 
小球在轨道上滚动的三维设计

最新的 AI 新闻 + 洞察分析

在每周的 Think 时事通讯中，发现专家精选的有关 AI、云等的洞察分析和新闻。 

前进方向

在 IBM Cloud 平台上，VMware NSX-V 至 VMware NSX-T 的迁移遵循 VMware® 直接迁移模式执行。该模式下，将通过 IBM Cloud 自动化工具在相同或不同 VLAN 中部署新的 vCenter Server 实例。通过此操作，您可以执行 NSX-V 到 NSX-T 的迁移以及工作负载迁移：

VMware NSX-V 到 VMware NSX-T 的迁移

本图展示了利用 VMware Solutions 自动化部署的直接迁移架构。直接迁移模式支持如下操作：

  • 根据工作负载需求灵活规划迁移方案。
  • 采用模块化迁移方式，例如子网部分迁移。
  • 在 NSX-T 环境中配置新的网络拓扑。
  • 由于现有 NSX-V 环境仍处于运行状态，可对单个迁移批次执行回滚操作。
  • 通过在两个环境间实现网络逻辑扩展，保障网络迁移平稳过渡。
  • 逐步将工作负载从 NSX-V 迁移到 NSX-T。
AI 学院

利用混合云实现 AI 就绪

本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
转到视频集

了解更多

IBM 致力于为客户提供支持，确保尽可能无缝迁移。

查看 NSX V2T 迁移和常见问题解答文档：

作为自动化部署的替代方案，可遵循 VPC 自定义部署解决方案教程，利用 VPC 裸机服务器能力搭建迁移目标环境。

IBM 致力于为客户提供支持，确保尽可能无缝迁移。

作者

Bryan Buckland

STSM

IBM Cloud IaaS Solution Architecture

Neil Taylor

Senior Cloud Solution Architect

Sami Kuronen

Senior Cloud Solution Architect

资源

开启云迁移之旅

查看 IBM 的最新报告，获取有关云迁移的重要洞察分析。了解每个技术领导者都需要了解的 10 大事实。
了解 IaaS、PaaS 和 SaaS：选择合适的云解决方案

了解基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 之间的主要区别。深入了解每种云模型如何提供不同级别的控制措施、可扩展性和管理能力，以满足不同的业务需求。
应用程序迁移：迈向未来

了解跨平台或跨环境进行应用程序迁移，同时确保最大限度减少中断并优化性能的流程。了解迁移旧版及现代应用程序的策略、用例和阶段。
通过直接迁移轻松完成云迁移

了解如何采取直接迁移策略来快速将应用程序转换到云端，并在保留现有基础设施的同时获得云带来的优势。深入了解让这一方法成为众多企业首选方法的优势、VMware 工作负载和用例。
轻松将 VMware vSphere 迁移到 IBM Cloud

使用提供自动迁移功能的自助服务迁移工具 RackWare Management Module (RMM)，将 VMware vSphere 工作负载迁移到 IBM Cloud。
使用 IBM Turbonomic 优化云迁移

使用 IBM Turbonomic 高效规划并加速完成云迁移项目。获得对应用程序工作负载切实可行的洞察分析，优化性能并节省成本，同时确保无缝转换到云。

相关解决方案
云迁移 - IBM Instana Observability

Instana 通过提供全面的监控和切实可行的洞察分析，简化企业的云迁移之旅。

 探索 Instana
迁移至 IBM Cloud

利用可定制的解决方案和工具迁移到 IBM Cloud，加速迁移之旅。

 深入了解云迁移
云迁移咨询服务

IBM Cloud Migration Services 可帮助管理企业的云迁移，实现数字化转型。

 云迁移服务
采取后续步骤

借助 IBM 的专家咨询服务，加速您的云迁移之旅。您可以了解我们的解决方案如何帮助您高效转换到云，也可预约实时演示，了解 IBM Turbonomic 在实际应用中的优势。

 深入了解 IBM 云迁移服务 预约实时演示