从 VMware NSX-V 迁移到 NSX-T

在 IBM Cloud 平台上，VMware NSX-V 至 VMware NSX-T 的迁移遵循 VMware® 直接迁移模式执行。该模式下，将通过 IBM Cloud 自动化工具在相同或不同 VLAN 中部署新的 vCenter Server 实例。通过此操作，您可以执行 NSX-V 到 NSX-T 的迁移以及工作负载迁移：