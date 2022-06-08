从 VMware NSX-V 迁移到 NSX-T

企业应规划无缝升级至 VMware vSphere 7.x 与 VMware NSX-T 版本，充分发挥其在最新安全防护、自动化运维、网络扩展性等方面的技术优势。
IBM Cloud 可以帮助企业升级到最新的 vSphere 和 NSX-T。在开始迁移工作负载前，以下几点需重点考量：
在 IBM Cloud 平台上，VMware NSX-V 至 VMware NSX-T 的迁移遵循 VMware® 直接迁移模式执行。该模式下，将通过 IBM Cloud 自动化工具在相同或不同 VLAN 中部署新的 vCenter Server 实例。通过此操作，您可以执行 NSX-V 到 NSX-T 的迁移以及工作负载迁移：
本图展示了利用 VMware Solutions 自动化部署的直接迁移架构。直接迁移模式支持如下操作：
IBM 致力于为客户提供支持，确保尽可能无缝迁移。
查看 NSX V2T 迁移和常见问题解答文档：
作为自动化部署的替代方案，可遵循 VPC 自定义部署解决方案教程，利用 VPC 裸机服务器能力搭建迁移目标环境。
IBM 致力于为客户提供支持，确保尽可能无缝迁移。
了解基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 之间的主要区别。深入了解每种云模型如何提供不同级别的控制措施、可扩展性和管理能力，以满足不同的业务需求。
了解如何采取直接迁移策略来快速将应用程序转换到云端，并在保留现有基础设施的同时获得云带来的优势。深入了解让这一方法成为众多企业首选方法的优势、VMware 工作负载和用例。
使用提供自动迁移功能的自助服务迁移工具 RackWare Management Module (RMM)，将 VMware vSphere 工作负载迁移到 IBM Cloud。
Instana 通过提供全面的监控和切实可行的洞察分析，简化企业的云迁移之旅。
利用可定制的解决方案和工具迁移到 IBM Cloud，加速迁移之旅。
IBM Cloud Migration Services 可帮助管理企业的云迁移，实现数字化转型。
借助 IBM 的专家咨询服务，加速您的云迁移之旅。您可以了解我们的解决方案如何帮助您高效转换到云，也可预约实时演示，了解 IBM Turbonomic 在实际应用中的优势。