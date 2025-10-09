微服务架构已经改变了组织构建和部署软件应用程序的方式。微服务不再创建一个所有组件紧密连接的大型应用程序，而是将应用程序拆分为更小、独立的服务。每项服务均处理一项特定的业务功能，并且可以独立开发、部署和扩展。

像 Netflix、Uber、Amazon、Spotify 和 Airbnb 这样的公司都使用微服务来处理每日数以百万计的用户和交易。

微服务架构日益重要，因为它解决了企业在传统应用程序设计中面临的挑战。企业能够构建灵活的整体系统，轻松从故障中恢复，并更快地将新功能推向市场。

微服务已从一个新兴趋势发展成为企业 IT 战略的关键组成部分。根据 Gartner 的数据，74% 的受访组织目前使用微服务架构，另有 23% 计划这样做。1

尽管微服务带来了更高的复杂性，但其优势正推动各行业广泛采用。了解微服务的优势与劣势对于做出明智的采用决策至关重要。