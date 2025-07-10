听起来熟悉吗？您希望在企业中实施 AI，但不确定如何证明其价值或如何获得投资。“阶段门径”模型能帮助您持续评估成效，既能验证 AI 项目的价值，又能争取更多资金支持，以分阶段开展后续 AI 工作。



任何人想要衡量 AI 结果，都需要以开放心态去关注那些并非显而易见的潜在影响。企业往往只关注生产力。更广泛地考虑其他成果：成本效益，如加快产品上市，或者促进收入增长，如降低客户流失率。

您还必须具备测试和实验思维方式，注重衡量 KPI，以指导后续步骤。此外，您还必须不断探寻后续步骤，AI 不是“一劳永逸”式的投资。它需要治理、训练、多学科员工队伍参与、维护等。随着采用率提升和用例的扩展，它能带来越来越高的回报。



实施 AI 听起来像是一项艰巨的工作，需要大量的前期投资，但事实并非如此。与其一次性投资多个 AI 解决方案，不如先从您认为能够为贵组织带来最大业务影响的那个方案入手。

试问自己：在您所在的组织中，哪些环节最能创造突破性价值？是通过增加收入来抵消 AI 实施的成本，还是通过削减成本来为下一阶段的工作筹集资金？



通过使用“阶段门径”流程，您可以在做出更大投入之前评估 AI 驱动解决方案的有效性和影响。