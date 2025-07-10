听起来熟悉吗？您希望在企业中实施 AI，但不确定如何证明其价值或如何获得投资。“阶段门径”模型能帮助您持续评估成效，既能验证 AI 项目的价值，又能争取更多资金支持，以分阶段开展后续 AI 工作。
任何人想要衡量 AI 结果，都需要以开放心态去关注那些并非显而易见的潜在影响。企业往往只关注生产力。更广泛地考虑其他成果：成本效益，如加快产品上市，或者促进收入增长，如降低客户流失率。
您还必须具备测试和实验思维方式，注重衡量 KPI，以指导后续步骤。此外，您还必须不断探寻后续步骤，AI 不是“一劳永逸”式的投资。它需要治理、训练、多学科员工队伍参与、维护等。随着采用率提升和用例的扩展，它能带来越来越高的回报。
实施 AI 听起来像是一项艰巨的工作，需要大量的前期投资，但事实并非如此。与其一次性投资多个 AI 解决方案，不如先从您认为能够为贵组织带来最大业务影响的那个方案入手。
试问自己：在您所在的组织中，哪些环节最能创造突破性价值？是通过增加收入来抵消 AI 实施的成本，还是通过削减成本来为下一阶段的工作筹集资金？
通过使用“阶段门径”流程，您可以在做出更大投入之前评估 AI 驱动解决方案的有效性和影响。
首先确定组织中关键的高级别“工作流”或职能领域。
对于航空公司来说，这可能是票务和预订系统、机场地面运营（包括飞机维护与调度），或者机上乘客体验等领域。
接下来，在更大的工作流中创建更多独立的“工作流分段”。与 AI 主题专家合作，开始开发可以对各个工作流分段产生积极影响的 AI 用例。这些 AI 用例有可能成为您的最简化可实施产品 (MVP)“功能”。
首先，选择 AI 功能可能产生影响的五个工作流程分段，并运行一些高级财务预测。这就要求您了解收入和成本驱动因素，以便针对 AI 对该工作流分段的潜在影响做出至少 50–60% 的准确财务预测。
了解收入和成本驱动因素意味着您必须了解工作流分段中的哪些“杠杆”或环节会对收入或成本产生直接影响。例如，对于航空公司来说，航班上潜在的营收增长点可能来自 wifi 界面的增值服务推送，或是机上娱乐系统的附加销售。相反，潜在的成本增长点可能是机上的餐饮。
接下来，确定您希望投入资金用于初步开发和测试的一项或多项 AI MVP 功能。在决定测试哪一项或多项功能时，有几个因素需要考虑。
• 两个常见考虑因素是：估计的潜在影响和实施的可行性。通过将各项功能绘制在矩阵上，其中 y 轴为影响力，x 轴为可行性，您可以轻松确定哪些功能可以带来最大影响，同时也最可行。
• 您还可考虑希望覆盖的用户群范围。某些功能可以对一小群参与度极高的用户产生巨大影响，例如 IT 团队。或者，您可能希望通过常见用例覆盖公司全体员工，让他们熟悉日常工作流中的 AI 的应用。
• 您要选择从一项、两项还是多项功能入手，则取决于您在启动阶段可调配的资金量。如果您拥有具有协同作用的多项功能（即相同的最终用户、相似的开发和整合模式），则可以通过将这些功能一齐推出来创造更多价值。
• 财务影响是决策的关键因素，尤其是对于您选择的第一项功能，因为您希望能够使用收入或节省的资金来解锁下一批工作。
制定衡量与实验计划，包括测试的时间范围。考虑：
• 您要在多少个网站或潜在客户中测试这项新功能？
• 您是否打算拥有足够大的样本量，以确保得出的 KPI 具有统计学意义？
• 您的 KPI 是否可以衡量？
• 您打算如何进行衡量？是否存在一种机制，可在收集和分析数据时隔离 AI 解决方案的影响？
• 您需要多少数据？需要测试多长时间？
还是用我们之前的例子，航空公司可以考虑仅在某些机场测试 AI 解决方案的 MVP，或者仅通过其精英会员进行测试，然后再向所有客户或服务领域推广。
制定计划后，请审查组织的治理流程，确保 MVP 与公司的更大目标保持一致，并确保为项目调配资金。
治理机构对于协调支持并设定 MVP 的愿景至关重要，尤其是对于 AI 等新技术。IBM 与 PepsiCo 的合作表明，PepsiCo 的治理委员会根据负责任的 AI 原则，评估、验证和批准用例，从而帮助简化 AI 创意。董事会还分享最佳实践和加速器，同时帮助降低风险，推动未来 MVP 的成功。
一旦获得资金，您就可以开发并实施 MVP。本 AI 试验指南分享了有关如何进行试验的提示，包括选择试点用户、定义相关用例以及提供培训和支持。
推出 MVP 后，开始使用您在第 4 步中盘点的功能跟踪您设定的 KPI。AI 技术可能会通过产品使用情况或其他方法（如输出或调查）来跟踪 KPI。这可能会因第 4 步中制定的战略而异。
如果 MVP 已有效推动 KPI 达成预期，则需决定是否投入资金全面实施该 AI 功能。航空公司现在可以考虑为其服务的所有机场的所有客户实施 AI 解决方案。
同时，决定是否释放下一批资金，用于开发新一组 MVP 功能。鉴于这个 MVP 的成功，使用同样的框架推行其他举措可能是合理选择。
如果 KPI 未达到预期，请调查根本原因。用户是否没有按照预期使用技术？如果是这样，您可能需要实施更强大的变革管理战略。该技术是未能达到所有 KPI，还是只达到了一项？
也许您需要考虑以不同方式应用技术，或者重新定义 KPI。是否技术根本没有按预期发挥作用？寻求技术支持或寻找新的解决方案。
只要拥有正确的思维方式和依靠数据和实验的方法论，您就可以让企业以智能且有益的方式实施 AI。
接下来，请阅读如何成功实施 AI。随着您继续解锁各阶段门径，继续深入了解如何在整个企业中扩展 AI。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。
通过使用 AI，IBM Concert 可揭示有关运营的重要洞察分析，并提供特定于应用程序的改进建议。了解 Concert 如何推动您的业务向前发展。