最大限度提高合规性：将生成式 AI 集成到金融监管框架中

在当今时代，为遵守反洗钱 (AML) 和银行保密法 (BSA) 等法规，金融机构受到越来越多审查的时代，利用生成式 AI 等先进技术是一个重大机遇。GPT-4 等大型语言模型 (LLM) 可以增强 AML 和 BSA 程序，从而推动提高金融行业的合规性和效率，但将生成式 AI 解决方案部署到生产环境中存在风险。

金融机构面临复杂的监管环境，需要强有力的合规机制。生成式 AI（尤其是 LLM）的集成有望为合规流程自动化、异常检测和有关监管要求的全面洞察分析提供了强大支持。