掌握身份安全：FICAM 最佳实践指南

对联邦和州政府及机构而言，身份认证是构建稳健安全体系的核心。每天有大量个人向商业和公共机构提供机密个人信息，这要求政府机构必须执行严格的安全措施来保护其资产。

2021 年 5 月发布的第 14028 号行政命令强调了强化安全的需求，呼吁提升国家网络安全态势。该行政命令通过强调身份与访问管理 (IAM) 系统的现代化，突出了保护数字资产与缓解网络威胁的重要性。与此同时，联邦身份、凭证与访问管理 (FICAM) 计划在构建政府安全身份与访问管理体系方面始终发挥着关键作用。

本文将深入探讨这些原则，阐明部署 FICAM 系统的优势，并提供实施最佳实践的见解。