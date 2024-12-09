组织应该制定营销自动化策略来简化数字营销任务、优化营销活动并在整个客户旅程中细分内容和客户体验。使用自动化技术来简化营销流程和工作流程最终有助于组织实现其业务目标。

高管和员工的看法日趋一致：都期望营销自动化和人工智能 (AI) 能够消除不必要的繁忙工作。Salesforce 的一项研究1 发现，71% 的员工认为生成式 AI 将消除许多耗时的手动任务，使他们能够腾出时间来解决战略问题。

组织使用营销自动化来满足整个买方旅程中的客户体验趋势。例如，期望更快地回答问题，以及访问有助于他们做出决策的相关内容。

营销活动依靠先进的技术来优化其自动化战略。AI 在营销中的应用可以带来多种好处，包括提高效率、提高营销支出回报率和提高营销员工的幸福感。

电子邮件、短信、社交媒体、展示和内容营销中的营销自动化具有多项优势。它可以提高生产力、降低成本和减少错误，并帮助员工专注于最重要的任务。因此，开展营销自动化应该是每个组织的首要任务。