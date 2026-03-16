大规模管理 AI 工作负载

将应用程序从试点项目转移到全面生产环境时，运维工作会变得复杂。 例如，一家金融服务公司通常会同时运行一个实时评分交易的欺诈检测 模型和一个面向客户的助手。 每种场景都有不同的延迟要求、数据驻留需求和合规控制。
如今，大多数处于生产环境的企业组织都在同时管理许多这样的系统。随着系统增多，挑战非但不会变得更容易，反而会成倍增加。 在 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一项研究中， 77% 的高管表示，他们需要快速采用 AI 以保持竞争力。然而，只有 25% 的高管强烈认同其组织的 IT 基础设施能够支持在整个企业范围内扩展 AI。
模型训练和 AI 推理有不同的需求。训练需要专业处理器集群持续进行大规模计算。 相比之下，推理运行在生产环境中，延迟和可用性比原始处理能力更重要。
根据麦肯锡的预测，到 2030 年，推理工作负载将占所有 AI 计算量的一半以上。这一转变意味着，高效运行模型正变得与构建模型一样紧迫。1
考虑到所有这些复杂性，大规模管理 AI 工作负载不仅仅是一个技术问题。它也是一个运维问题。 能够做好这项工作的组织，是在基础设施、治理和日常运维方面建立了最佳实践的组织。
与传统工作负载相比，AI 工作负载通常处理非结构化数据（例如图像、文本、音频），这带来了标准 IT 基础设施未曾设计过的复杂性。
计算资源成为最紧张的资源。 训练和推理需要 图形处理单元 (GPU) 和张量处理单元 (TPU)，其 配置和运行成本比标准计算更高。因此，成本可预测性和 资源分配成为持续的挑战。
数据中心基础设施又增加了一层复杂性。训练 AI 工作负载需要配备高级冷却系统的高密度计算集群，而推理工作负载需要低延迟访问数据和应用程序。两者都对老旧的数据中心基础设施造成压力。能源限制也日益影响可扩展性，使得电力可用性成为一个重要的关注点。
性能要求也变得更加复杂。延迟和瓶颈不能拖累生产应用程序，推理工作负载需要放置在靠近其所服务的数据和应用程序的位置，例如边缘环境。
治理在组织和合规层面也带来了复杂性。随着系统增多，保持一致的数据沿袭、审计追踪和网络安全控制变得更加困难。因地区而异的数据驻留和数据主权要求带来了额外的挑战，尤其是对于跨国运营的组织。
最后，运维专业知识给许多企业造成了技能缺口。在生产环境中运行工作负载需要数据工程、机器学习运维 (MLOps) 和基础设施管理方面的专业知识，而许多组织仍在培养这些能力。
在生命周期不同阶段管理多个系统也超出了传统的 IT 工作流程。 许多团队尚未准备好应对随之而来的复杂性。
与 AI 工作负载相关的挑战是真实存在的，但它们是可控的。以下运维实践，若能持续应用，将对大规模管理 AI 工作负载产生显著影响。
当每个团队采用不同的部署方式时，故障排查就会变成孤岛。
一致的 AI 数据管道、共享的监控工具和通用的运维流程可以在系统数量增长时减少这种摩擦。新团队能够更快上手，质量也更容易维护。
合规性要求从一开始就构建，比事后添加要容易得多。
将数据驻留、审计追踪和访问控制作为第一天需求而非事后考虑的组织，在法规变化时返工较少。 对于跨区域运营且要求差异很大的组织而言，这项工作至关重要。
在生产环境中运行 AI 需要理解数据工程、模型运维和基础设施管理的人员。在大多数组织中，这种组合能力仍在建设中。
无论是通过招聘、培训还是外部合作，尽早缩小这一差距可以使运维保持顺畅，成本得到控制。
在发布时表现良好的模型六个月后不一定仍然表现良好。数据会变化、条件会改变、准确性会漂移，这些问题往往直到影响业务结果时才变得明显。
Prometheus 和 IBM Turbonomic 等可观测性工具是任何生产部署的关键组成部分，可随时间跟踪延迟、吞吐量和模型性能。重新训练计划和常规运维评审可以防止小问题演变成大问题。
一个系统是可控的。跨多个环境的十个系统，涉及不同团队、供应商和合规要求，则是一个复杂得多的场景。
能够无持续危机地进行扩展的组织，是那些早期就建立好结构的组织。这意味着要有清晰的流程、明确的职责划分以及能够对所有生产环境中运行的 AI 工作负载保持可见性的工具。
AI 工作负载，尤其是模型训练，需要专门的计算资源，包括 GPU（例如 NVIDIA）和 TPU，而不是为传统企业系统提供动力的中央处理器 (CPU)。
TensorFlow 和 PyTorch 等框架就是为此类硬件运行而构建的，通常用于在工作负载投入生产之前进行性能基准测试。随着部署规模的增长，跟踪训练和推理周期中的 GPU 利用率和资源利用率对于保持成本效率至关重要。
了解如何大规模管理容器化 AI 工作负载， 首先要从容器开始。容器是现代云原生基础设施的事实计算单元。 容器通过容器运行时（如 Docker，一个可在不同环境中一致运行的 开源平台）将应用程序及其依赖项打包成可移植单元。
容器编排平台 Kubernetes 可以 自动管理这些容器在 Kubernetes 集群（由物理机或虚拟机等节点组成）中的部署、扩展和管理方式。 这种方法通过负载均衡和自动扩展，确保 AI 工作负载得到分布式部署，资源得到高效利用。
每个工作负载在自己的 Pod 中运行，由 Kubernetes 进行调度和监控。在某种环境中构建和测试的 AI 工作负载，当系统需要在本地和云之间迁移时，无需重新构建即可转移到另一个环境。
构建和训练模型需要通过可靠的数据管道快速访问大型数据集。系统通过应用程序编程接口 (API) 进行通信，随着模型数量的增长，跨环境的一致数据路由、访问和集成变得至关重要。
AI 推理工作负载需要与其在生产环境中服务的数据和 AI 应用程序建立低延迟连接。 随着组织内系统数量的增加，管理数据移动、保持质量以及确保正确数据到达正确模型的难度也随之增加。这 正是 AI 存储 发挥作用的地方。
管理可扩展的 AI 工作负载为运行复杂 AI 系统的企业带来了一系列优势：
大规模管理 AI 工作负载在不同行业中有不同的表现形式，但成本、合规性和可靠性等核心挑战在每个行业中都存在。
以下是几个示例。
保险公司 通常同时运行数十个 AI 工作负载，从理赔处理到欺诈检测，每个都有不同的数据需求和合规控制。在生产环境中管理如此多的负载意味着要在所有负载上保持高性能，不留缺口。
处理医学影像以及患者数据的医疗机构面临严格的数据驻留要求，这通常会阻止某些 AI 工作负载迁移到公有云。处理必须在数据所在位置附近进行，这会影响后续的每一项基础设施决策。
零售商在旺季前扩展个性化模型，需要快速启动计算资源、应对需求峰值并高效地缩减规模。 挑战在于确保基础设施能够在业务需要时跟得上。
一家在工厂车间运行预测性维护模型的制造商，需要在边缘进行低延迟处理，并实现跨站点的集中可见性。当系统宕机时，这不仅仅是 IT 问题——它会中断生产。
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