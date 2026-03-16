大规模管理 AI 工作负载

将应用程序从试点项目转移到全面生产环境时，运维工作会变得复杂。 例如，一家金融服务公司通常会同时运行一个实时评分交易的欺诈检测 模型和一个面向客户的助手。 每种场景都有不同的延迟要求、数据驻留需求和合规控制。

如今，大多数处于生产环境的企业组织都在同时管理许多这样的系统。随着系统增多，挑战非但不会变得更容易，反而会成倍增加。 在 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一项研究中， 77% 的高管表示，他们需要快速采用 AI 以保持竞争力。然而，只有 25% 的高管强烈认同其组织的 IT 基础设施能够支持在整个企业范围内扩展 AI。

模型训练和 AI 推理有不同的需求。训练需要专业处理器集群持续进行大规模计算。 相比之下，推理运行在生产环境中，延迟和可用性比原始处理能力更重要。

根据麦肯锡的预测，到 2030 年，推理工作负载将占所有 AI 计算量的一半以上。这一转变意味着，高效运行模型正变得与构建模型一样紧迫。1

考虑到所有这些复杂性，大规模管理 AI 工作负载不仅仅是一个技术问题。它也是一个运维问题。 能够做好这项工作的组织，是在基础设施、治理和日常运维方面建立了最佳实践的组织。