您是否完全错误地计算了大型机 TCO？

随着更多企业开始现代化其大型机，他们寻求将自动化和 AI 集成到核心业务流程与 IT 运营中的方法。事实上，79% 的 IT 高管认为大型机对于 AI 驱动的创新和价值创造至关重要。

众多行业都能受益于大型机上 AI 的变革潜力。在考量 TCO 与 ROI 时，重要的是将大型机不仅视为事务处理平台，更应视作能带来新进展与新能力的演进中 AI 平台。

AI 是降低运营成本和最大化大型机效率的变革性力量。AI 工具可通过预测和防范事件来简化事件解决流程，将平均解决时间从数小时缩短至数分钟。借助能预测潜在硬件故障并实施预防性维护的 AI 机制，系统补丁安装效率大幅提升。

大型机上先进 AI 的另一用例还包括 Code Assistant，这有助于提升开发人员生产力并弥补技能差距。这些功能不仅帮助新用户更快适应并提高效率，同时也改善了资深用户的日常工作效率。生成式 AI 功能还能简化开发流程，加速应用程序现代化，并缩短测试周期。



大型机 AI 意味着能更快实现业务现代化。通过 IBM Z 平台的 AI 技术，一家北美银行实现了实时分析每笔支付交易的能力，从而显著减少欺诈行为、大幅降低成本并提升整体客户满意度。

借助片上 AI 加速器，该银行还提升了响应时间的一致性与速度，这是防范欺诈的关键因素。通过采用大型机 AI，该银行成功将其欺诈检测能力提升至前所未有的水平。

在迈向业务现代化的过程中，能效与可持续性仍是关键考量。通过选择在 IBM z16 上部署 AI，组织运行推理操作的能耗可比同等级 x86 服务器降低 41 倍。

大型机驱动着创新、经济价值与数字化转型。对 CIO 和 CTO 而言，关键在于运用 AI、混合云与自动化来释放其全部潜能。

新型大型机的考量核心并非单纯成本计算，而是平衡经济效益与价值创造以实现投资回报率最大化。通过重新审视传统 TCO 计算方式并强调成本效益，组织可将大型机部署为经济合理且具有战略价值的资产。