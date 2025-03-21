您是否完全错误地计算了大型机 TCO？

在追求数字化创新时，CIO 和 CTO 面临着平衡业务转型与成本效益这一持续不断的挑战。尽管这些目标看似相互矛盾，但融合大型机、云和 AI 的全面 IT 战略能够创造巨大价值。
对于希望在大型机交易中部署 AI 技术的客户，存在数百个 AI 用例。一种常见的误解是，完全弃用大型机才是最经济的解决方案——事实上这些系统在混合架构战略中整合 AI 方面始终发挥着独特作用。随着 AI 和混合云的兴起，现在是时候重新审视总体拥有成本 (TCO)，并释放大型机尚未开发的潜力。
传统 TCO 计算仅关注采购和运营技术的货币成本，往往低估了大型机的价值。由于分析局限在这一单一指标，企业忽略了大型机能够带来的节约与价值。现代商业战略家必须通过采用更细致的分析来重新思考 TCO 计算方式，充分考虑大型机不断演进的能力。
功耗与维护成本是对比的重要方面。选择采用大型机而非同等数量的 x86 服务器时，企业可通过优化能效实现巨大节约。与大型机部署相关的其他若干因素也呈现节约机遇。软件许可成本同样可能带来显著节省。许多供应商按核心数收费，而大型机仅需远少于服务器农场方案的核心数即可完成相同工作量。
当组织实际投入运行大型机后，尚有更多传统 TCO 分析可能忽略的要素需纳入考量。意外停机或安全漏洞可能给企业造成重大损失。然而，企业可借助服务器平台的安全性与可靠性，助力规避此类事件引发的昂贵后果。
现代大型机并非成本中心。它们是驱动业务成果的重要价值创造者，是整体 IT 基础设施的一部分。大型机能帮助企业更快实现投资回报率，并降低意外停机相关的风险与成本。除关键业务持续运行时间外，内置冗余与容错等功能特性，也使这些系统对必须保持持续服务的企业具有无可估量的价值。
大型机以其卓越的可靠性和可用性脱颖而出，同时兼具可扩展性与长期价值。大型机专为高速处理海量工作负载而设计，每秒可支持数千笔交易。银行业等行业尤其依赖此种性能表现，在节假日购物等高峰时段更是如此。
要通过大型机创造更多价值，企业还需重新审视其最宝贵的资源：数据。大型机能帮助企业更快获取数据洞察，在保持安全计算环境的同时，为授权用户提供更便捷的数据访问。
密码处理器、全方位量子安全加密与 AI 增强的欺诈检测，仅是部分大型机硬件内置功能的缩影。凭借强大的安全合规性与 AI 技术，这些大型机成为受严格监管行业的可靠业务平台。
除运营成本节约外，有效利用大型机还能降低资源需求、加速创新并支撑未来增长。其提升投资回报的最常见方式是通过深度优化运营的流程改进，将传统需数日完成的任务压缩至数分钟。这些改进减少了所需时间和成本，助力企业更快抢占市场先机并提升整体效率。
大型机能够整合来自多个平台的工作负载，优化硬件使用率，降低基础设施成本，并在保持性能无明显下降的前提下提供可扩展性。这种整合通过用更少系统支持更多工作负载、共享宝贵资源和改进服务来更好地满足需求，从而帮助降低成本。
这些改进能够简化运营并减少维护所需资源。企业随后可以将人才重新分配到推动业务增长与创新的战略计划中。大型机还能帮助组织实现规模经济，同时通过降低能耗和空间占用将可持续性置于首位。
随着更多企业开始现代化其大型机，他们寻求将自动化和 AI 集成到核心业务流程与 IT 运营中的方法。事实上，79% 的 IT 高管认为大型机对于 AI 驱动的创新和价值创造至关重要。
众多行业都能受益于大型机上 AI 的变革潜力。在考量 TCO 与 ROI 时，重要的是将大型机不仅视为事务处理平台，更应视作能带来新进展与新能力的演进中 AI 平台。
AI 是降低运营成本和最大化大型机效率的变革性力量。AI 工具可通过预测和防范事件来简化事件解决流程，将平均解决时间从数小时缩短至数分钟。借助能预测潜在硬件故障并实施预防性维护的 AI 机制，系统补丁安装效率大幅提升。
大型机上先进 AI 的另一用例还包括 Code Assistant，这有助于提升开发人员生产力并弥补技能差距。这些功能不仅帮助新用户更快适应并提高效率，同时也改善了资深用户的日常工作效率。生成式 AI 功能还能简化开发流程，加速应用程序现代化，并缩短测试周期。
大型机 AI 意味着能更快实现业务现代化。通过 IBM Z 平台的 AI 技术，一家北美银行实现了实时分析每笔支付交易的能力，从而显著减少欺诈行为、大幅降低成本并提升整体客户满意度。
借助片上 AI 加速器，该银行还提升了响应时间的一致性与速度，这是防范欺诈的关键因素。通过采用大型机 AI，该银行成功将其欺诈检测能力提升至前所未有的水平。
在迈向业务现代化的过程中，能效与可持续性仍是关键考量。通过选择在 IBM z16 上部署 AI，组织运行推理操作的能耗可比同等级 x86 服务器降低 41 倍。
大型机驱动着创新、经济价值与数字化转型。对 CIO 和 CTO 而言，关键在于运用 AI、混合云与自动化来释放其全部潜能。
新型大型机的考量核心并非单纯成本计算，而是平衡经济效益与价值创造以实现投资回报率最大化。通过重新审视传统 TCO 计算方式并强调成本效益，组织可将大型机部署为经济合理且具有战略价值的资产。
