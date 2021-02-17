展望由 AI、IoT 和区块链推动的工业未来

未来的工业发展取决于 AI、IoT 和区块链等尖端技术带来的快速转型。
但是，这些技术之所以如此独特，是因为它们能够出色地实现整个基础设施的自动化。您可以以更智能的方式，更轻松地对工业流程进行细致监督。此外，随着全球化的不断推进、产品复杂性的快速增加和客户需求的不断提高，企业纷纷采用先进技术来改善供应链运营。
不仅供应链，制造、酒店服务、设备维护以及整个工厂都在通过传感器和智能技术实现自动运行。这些技能有助于利用数据驱动的技术革新各行业，并支持您利用这些数据进行分析。
物联网 (IoT) 技术为在“事物”之间建立通信提供了价格更加低廉的全新方法。区块链为创建技术生态系统提供了透明度、不可篡改性、安全性和互操作性，这在以前是不可能的。Statista 预测，到 2025 年底，将有约 70 亿台 IoT 设备接入网络。
另外，人工智能 (AI) 技术通过用自主机器、机器人、视觉设备等大量替代人类元素，为行业带来更大价值。此外，5G 通信技术的进步对我们的周围环境产生了积极的推动作用。让我们来了解一下这三种技术如何为改善行业做出贡献。
数据是任何企业的绝对命脉。如今，大数据已广泛应用于零售、医疗保健、金融服务、农业、石油和天然气等多个行业。那些通过整合数据来解决客户问询的组织可以获得更多的利润以及消费者留存率。多个行业都需要大数据，而大数据正显著推动未来的经济发展。
物联网技术需要在云端高效运行并确保数据安全。此外，在大数据出现之前，AI 仅作为一种模型。更重要的是，数据是助力形成 AI 和机器学习概念的策略中所涉及的主要组成部分。这些技术现在正被广泛用于从聊天机器人到自动驾驶汽车等各个领域。事实上，几乎不存在任何企业尚未成为 AI 的目标。这一概念在行业中推动了创新和快速转型，提高了绩效并改进了资产运作。
通过组合运用这些技术，行业能够获得多方面优势并出色达成目标。这些优势包括：
以 Porsche 为例，这是第一家正式在汽车领域测试区块链概念的汽车制造商。该公司与德国企业 XAIN 合作实施汽车自动化技术。整个思路是利用数据驱动的技术确保驾驶员的安全驾驶员通过智能手机访问区块链上的交通数据，这些数据持续从周围的联网车辆中接收。因此，可以通过有用的数据来促进预测性维护和自动驾驶的发展，从而带来更出色、更顺畅的驾驶体验。
谈到股票业务，很多初创公司都在引入 AI 概念来预测股票市场。这主要是因为股票市场具有高度不确定性；交易者和经纪人需要创新的工具和理念来管理市场，以进行预测、行情研判和交易验证。因此，要在股票市场中获得切实有效的成果，就非常需要像 AI 这样的高端技术。
要跟上各行业技术的扩展，人工智能还有很长的路要走，而区块链似乎是这条路上与生俱来的伙伴。据统计，AI 将在各行业产生约 1,000 亿美元的投资回报率。此外，据麦肯锡预测，截至 2025 年底，AI 每年将在 19 个行业中产生 3.5-5.8 万亿美元的价值。大多数行业都在努力通过结合 IoT、AI 和区块链概念来实施智慧城市项目。这三项技术可带来显著优势，例如降低能源消耗、对消耗模式进行结构化监控、避免不必要的能源浪费。
此外，其他几个概念也用于在尖端技术的帮助下更出色、更智能地推动工业绩效。毫无疑问，这些技术已经使自动驾驶汽车、智能家居、机器人和认知系统成为现实，并对我们当今的生活产生了积极的影响。
AI、IoT 和区块链的结合正在改变我们的生活和工作方式。例如，作为个人，您可以将绿色能源交易给其他消费者，或者将能源回馈给智能电网。这样一来，能源作为一种资源的使用量就大大减少了，并且能够在连接的所有网络间充分合理的分配。因此，我们可以说，IoT 技术支持准确的数据测量，区块链提供透明度和审计功能，而 AI 则提供所需的智能，使整体运作更加智慧。
此外，三者合一可用于彻底改变提供数字身份和凭证的方式，以满足各类工业要求。IoT 负责识别数据，区块链控制此类数据的访问，AI 则防止欺诈行为。这体现出三项技术在为社交网络带来透明度、更大程度改善企业社会责任 (CSR) 实践方面的重要性。此外，区块链可帮助 AI 扩展数据，管理资源共享，并打造值得信赖且透明的数据经济，以成功推动产业的进步。
AI、IoT 和区块链的融合促进了数据分析的使用，使产业界能够为客户提供新颖且创新的服务。它有助于收集更好的商业智能，并实现针对性的功能。最终，我们可以通过使用智能技术来发挥数据驱动型概念的潜力。这里，最重要的是技术融合所催生的变革性力量，从而显著提升企业在市场营销、销售、客户服务乃至更多其他领域的商业竞争力。
加入促进全球行业转型的区块链创新者的行列。让我们把智能技术付诸实践。
我们不时邀请行业思想领袖、学术专家和合作伙伴，在区块链脉搏博客上分享他们对区块链当前趋势的看法和见解。虽然这些博客文章中的观点代表作者个人意见，并不一定反映 IBM 的立场，但本博客力求欢迎所有观点参与讨论。