展望由 AI、IoT 和区块链推动的工业未来

未来的工业发展取决于 AI、IoT 和区块链等尖端技术带来的快速转型。

但是，这些技术之所以如此独特，是因为它们能够出色地实现整个基础设施的自动化。您可以以更智能的方式，更轻松地对工业流程进行细致监督。此外，随着全球化的不断推进、产品复杂性的快速增加和客户需求的不断提高，企业纷纷采用先进技术来改善供应链运营。

不仅供应链，制造、酒店服务、设备维护以及整个工厂都在通过传感器和智能技术实现自动运行。这些技能有助于利用数据驱动的技术革新各行业，并支持您利用这些数据进行分析。

物联网 (IoT) 技术为在“事物”之间建立通信提供了价格更加低廉的全新方法。区块链为创建技术生态系统提供了透明度、不可篡改性、安全性和互操作性，这在以前是不可能的。Statista 预测，到 2025 年底，将有约 70 亿台 IoT 设备接入网络。

另外，人工智能 (AI) 技术通过用自主机器、机器人、视觉设备等大量替代人类元素，为行业带来更大价值。此外，5G 通信技术的进步对我们的周围环境产生了积极的推动作用。让我们来了解一下这三种技术如何为改善行业做出贡献。