去年，当生命科学组织全力投入新冠疫情后的复苏工作时，其重心不得不迅速转向缓解供应链受限、劳动力与技能短缺问题，而到年末，通胀压力又接踵而至，这些挑战均因俄乌冲突进一步加剧。

尽管利率走高，除了应对上述难题，制药企业对降本增效、提升生产力、优化决策及降低风险的持续追求，仍将在 2023 年推动其在云计算、人工智能/机器学习、数据分析及自动化领域的投资。

组织必须重新审视商业模式以适配多元化战略目标，而 AI 将在所有目标中扮演日益重要的角色：助力药物研发、提升临床试验多样性、优化预测与供应链职能，同时支持去中心化临床试验的参与度与依从性，以及上市后治疗方案的患者遵医嘱行为。随着基因疗法与精准医疗的普及，这些变革将为行业进一步转型奠定基础。