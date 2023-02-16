去年，当生命科学组织全力投入新冠疫情后的复苏工作时，其重心不得不迅速转向缓解供应链受限、劳动力与技能短缺问题，而到年末，通胀压力又接踵而至，这些挑战均因俄乌冲突进一步加剧。
尽管利率走高，除了应对上述难题，制药企业对降本增效、提升生产力、优化决策及降低风险的持续追求，仍将在 2023 年推动其在云计算、人工智能/机器学习、数据分析及自动化领域的投资。
组织必须重新审视商业模式以适配多元化战略目标，而 AI 将在所有目标中扮演日益重要的角色：助力药物研发、提升临床试验多样性、优化预测与供应链职能，同时支持去中心化临床试验的参与度与依从性，以及上市后治疗方案的患者遵医嘱行为。随着基因疗法与精准医疗的普及，这些变革将为行业进一步转型奠定基础。
2022 年《通胀削减法案》对美国制药企业施加了降低药品及医疗器械价格的压力，促使行业借助技术手段提升成本效益、维持利润空间。在全球范围内，围绕专利药品可及性与可负担性的政策讨论不断演变，进一步加剧了企业的经营压力。通胀环境将放缓传统研发进程，迫使制药企业不得不探索人工智能/机器学习及相关技术，以加速药物研发与老药新用进程，同时降低成本。这也将通过联合学习与云基数字生态系统，催生新型合作模式（例如，制药企业与研究实验室合作、医疗服务提供方与医保支付方合作）。
制药行业的生产成本与临床试验成本将持续攀升。自 2018 年以来，活性药物成分的成本涨幅已高达 70%。而招募线下患者及维持线下临床试验的成本依然高得令人却步。为此，制药企业将聚焦于通过社交广告开展数字化患者招募，并在整个试验周期中借助数字化互动手段（包括可穿戴设备）管理患者的试验依从性与持续性参与。去中心化临床试验模式将推动制药企业在控制相关成本的同时，更加聚焦网络安全防护与受保护的健康信息 (PHI) 的安全管理。
随着能源价格持续上涨，制药生产设施的运营成本将不断攀升。我们预测，企业将在数字化转型方面取得重大进展，以此实现降本增效、提升产品质量、减少召回风险并增强生产安全性。依赖人工流程、人力成本高昂的传统非数字化生产设施，将逐渐退出主流市场。
战略优先级的重新梳理，应当成为企业高管层的头等大事。去年，辉瑞与葛兰素史克双双剥离消费者健康业务，将重心转向创新药物、疫苗研发及核心创新领域。我们看到，企业通过精准并购来充实产品线的策略在 2023 年仍将延续。诺华拆分了旗下仿制药业务部门山德士，并围绕创新药领域整合精简研发力量。赛诺菲与仿制药巨头太阳药业正调整业务定位，进军专科药市场，后者已推出一款具有高度竞争力的银屑病生物制剂。
企业逐渐意识到，不同业务板块需要匹配差异化的商业模式：创新药业务需要巨额资本投入，以支撑由新技术赋能的前沿研究工作；而仿制药与消费者健康业务，则要求企业具备无可匹敌的规模化生产能力、完善的分销渠道，以及与药店终端的紧密合作关系。创新药领域风险收益比的持续走高，将促使企业选择组建“顶尖人才 + 前沿计算技术”的研发技术合作联盟，而非直接开展并购交易。
新冠疫情引发的动荡与冲击，让制药行业领导者深刻意识到，向社会供应创新药物与疗法时，供应链韧性至关重要，这也凸显了在预测分析与供应链领域加大投入的必要性。
Forecasting
预测分析至今仍是众多组织的痛点所在。根据 IBM 商业价值研究院近期的一项研究显示，57% 的首席执行官认为，在未来两到三年内，首席财务官将在企业中扮演最为关键的角色。旧版流程的桎梏、需求的剧烈波动，再加上数据体量与复杂度的持续攀升，倒逼企业必须采用全新的解决方案。传统的季度预测周期依赖人工操作，不仅流程繁琐，得出的预测结果也精准度欠佳。
领先企业将加大对人工智能、机器学习及智能工作流的投入，打造端到端的预测分析能力。该能力可整合多数据源的实时数据输入，借助数百个 AI 与机器学习模型，生成更精细化、更精准的预测结果与客户洞察。这些能力将从根本上改变财务部门的角色定位，推动其向洞察产出提速、决策数据驱动、企业级分析能力规模化的方向转型。
供应链
企业管理者将聚焦于供应链解决方案的搭建，既要实现采购、生产、配送及物流全链路的透明化管理，又要最大限度降低成本、减少浪费并缩短周转时间。首席供应链官正推动供应链运营的现代化转型：借助人工智能技术实时处理非结构化数据，同时整合自动化、区块链及边缘计算技术，以此统筹运营流程，并实现多来源信息的归集与互通。
新冠疫情之后，我们发现企业领导者已将供应链视为企业核心职能，而非传统意义上的保障性职能。罗氏临床供应链规划执行董事 David Volk 表示：“我们如今是一个网络化组织…… 与所有合作伙伴及整个行业开展了更为广泛的协作。我们将自身定位为供应链驱动型组织，而我们为患者创造价值的一个重要途径，就在于优化全球供应链与库存管理。这是一种截然不同的思维模式，并且已经改变了我们的组织运营方式。”
供应链可持续性同样跻身首席执行官关注的最高优先级事项之列。在受访的首席执行官中，有 48% 的人表示提升可持续性是其首要任务，这一比例较 2021 年上升了 37%。另有 44% 的首席执行官指出，缺乏数据驱动的洞察是实现可持续性目标的主要障碍。构建从原材料采购到终端配送全链路的可持续性影响可视化能力（例如覆盖全流程的碳排放与废弃物量化指标），将释放全新维度的信息价值，推动首席供应链官成为助力企业实现可持续发展及 ESG 愿景的关键赋能者。
基因疗法是医学的新前沿。它以人体基因为靶向进行修饰，用于治疗或治愈各类疾病，包括癌症、遗传性疾病及感染性疾病。美国食品药品监督管理局 (FDA) 于 2017 年批准了美国首款基因疗法。自那以后，已有超过 20 种细胞与基因疗法产品获批上市。
据再生医学联盟数据显示，2023 年美国市场或将新增 5 款针对罕见病的基因疗法，其中包括用于治疗镰状细胞病、杜氏肌营养不良症以及血友病的全新疗法。
这些疗法的问世，将迫使生命科学组织和重新审视自身的商业模式。他们该如何高效判定哪些患者符合疗法适用条件？如何在治疗流程中获取患者的血液样本？鉴于这类疗法的单次治疗费用高达 300 万美元以上，他们又该如何与医保支付方协商报销事宜？在基于治疗效果的协议框架下，他们该如何追踪治疗结局？这些问题，以及涵盖支付模式、患者体验、供应链与生产制造等多个维度的诸多挑战，都亟待行业给出解决方案。
推动基因疗法发展与精准医疗落地的核心驱动力之一，是下一代 DNA 测序技术 (NGS) 的进步与普及。这项技术将逐步走向主流应用，从实验室走向临床一线，助力实现规模化的患者医疗服务升级与治疗效果提升。下一代 DNA 测序技术具备超高通量、可扩展性与检测速度的优势，通过赋能多场景下的多元化基因分析。这包括以科研人员、科学家、医生及患者均可负担的实用价格开展全基因组测序。2022 年 9 月推出的因美纳 NovaSeq X 测序仪就是典型案例，这款设备的测序速度是前代机型的两倍，每年可完成 20000 例全基因组测序，且单次测序成本仅为 200 美元。随着基因组测序成本的持续下降，规模化支撑个性化医疗与基因疗法落地的能力也将不断提升。
新冠疫情期间，传统临床试验的局限性被进一步放大，这也推动了去中心化临床试验 (DCT) 的应用提速。当下行业存在明确的需求：优化试验模式，从而纳入更广泛、更多元的受试人群。各类新技术将助力整合患者的多维度数据，并生成前所未有的全面性洞察。生命科学企业将加大去中心化临床试验的应用力度，以此开展全球性试验，加快新疗法的上市进程。我们预计，2023 年去中心化临床试验的数量将创下历史新高。
去中心化临床试验的主要优势：
随着去中心化临床试验的广泛应用，围绕患者体验设计试验流程将成为关键环节，这是保障受试者参与过程清晰透明、并实现自愿积极参与的核心前提。Enterprise Design Thinking® 这类方法论可提供有效的框架支撑。与此同时，整合多来源患者数据，包括电子健康档案、电子病历、电子数据采集平台、临床数据管理系统、可穿戴设备及其他数字技术生成的数据，需要采用更开放的信息共享模式。
量子计算将为去中心化临床试验赋能，在受试者招募、试验点筛选、流程优化及患者监测等环节实现更先进的能力升级。基于量子技术的算法性能远超现有传统计算机算法，能够支撑大规模整合后的患者数据开展更优质的分析工作。
未来数年，去中心化临床试验将逐步成为行业常态，这一模式将提升临床试验规模化招募、筛选与实施的能力，确保受试人群的全面性与多样性，同时加快救命疗法的审批与上市进程。
AII 驱动的药物研发势头持续攀升，并不断达成关键性里程碑事件。2020 年初，Exscientia 公布了首款由 AI 设计的候选药物，该药物成功进入临床试验阶段。此后，Insilico Medicine、Evotec、Schrödinger 等多家企业也相继宣布旗下候选药物启动 Ⅰ 期临床试验。借助 AI 技术方案，多款候选药物的临床开发进程实现了加速推进。在聚焦 AI 药物研发的企业中，已有公开信息显示其布局了约 160 项研发项目，其中据报道有 15 款产品已进入临床开发阶段。
部分高管或许认为，AI 的落地可以依靠“公有云”或单一团队来实现。但根据我们与生命科学企业的合作经验来看，事实并非如此。要充分发挥 AI 的价值，就需要对药物研发流程进行全面转型，这一过程涉及新技术的引入、专业人才的吸纳，以及研发机构内部工作模式的革新。
AI 驱动的药物研发流程可从四个维度创造价值：筛选适宜的生物学靶点、设计可用于临床前研究的小分子候选药物、提升研发成功率，以及全面提升研发速度与效率。
挖掘全新生物学靶点
我们观察到，科研界与产业界的科研人员正致力于将多组学数据、临床数据与机器学习技术相整合，以实现药物重定位。借助实验数据与文献分析，研究人员有望挖掘出全新的疾病通路、多药药理学机制及蛋白质相互作用关系。将 AI 技术应用于影像学（及其他可对表型结果进行精准分析的诊断技术），或将为全新生物学靶点的发现创造机遇。我们的部分客户正同时采用传统计算技术与量子计算技术，开展蛋白质相互作用、功能及动态变化的相关研究。
使用新技术挖掘新分子
如今，借助深度搜索技术，研究人员能够从科研文献与已发表的实验数据中挖掘信息，进而预测新型小分子结构及其作用机制。这类技术与其他相关技术结合，可用于预测药物的药代动力学和药效动力学特性，并助力发现脱靶效应。
深入了解量子计算的前景
2020 年以来，生命科学领域已开展大量量子相关的实践与实验，覆盖基因组学、临床研究与药物研发、诊断技术、治疗手段及临床干预等多个方向。以多样化临床数据与真实世界数据集为训练基础的量子驱动机器学习技术，已被应用于分子实体生成、诊断检测、疗效预测及放疗方案个性化定制等场景。
面向医疗保健提供方
传统的面对面拜访医疗保健提供方 (HCP) 的模式，其效用已触及天花板。如今，医疗保健提供方期望获得个性化服务模式，以及即时获取专业知识的渠道。公共监管机构的审查力度不断加大，叠加新冠疫情的影响，彻底打破了以往医药销售代表将医疗机构与医院当作“第二办公地”的传统业务模式。由此催生的数字化虚拟互动模式，在当前形态下的效果仍有较大提升空间。
与此同时，行业已意识到全渠道医疗保健提供方互动策略的价值：我们的分析数据显示，优化后的医疗服务提供者互动体验可使满意度提升 5%-10%；营销投入的效能提升 15%-25%；活跃处方医生数量增长 5%-7%；依据适应症的不同，复购收入增幅最高可达 15%。
制药企业已掌握部分产品的充足数据，足以向医疗保健提供方提供个性化互动体验。借助数据分析与 AI 驱动的临床医师互动模式，能够产生显著成效，既可以加快临床医师的决策效率，也能提升其对最新临床证据的认知度。清晰明确的技术与数据策略，再结合变革管理及人才选拔培养机制，是该模式取得成功的关键要素。
面向患者
在面向慢性病患者的医药行业中，用药依从性与持续性是两大核心挑战。此外，随着全新医保支付模式的落地，医保支付方开始鼓励追求“治疗闭环”，即实现慢性病患者的长期缓解，或是急性病患者的功能康复。制药企业若想维持药品销量并顺利回款，就必须确保患者持续用药。在针对诸多适应症的治疗中，患者往往拥有多种药物选择。成功的企业将通过为其药品配套数字化支持服务实现市场差异化竞争，具体方式为借助智能手机端的游戏化机制与激励方案，引导患者主动参与自身的疾病管理过程。
AI 是上述所有趋势的核心支撑。尽管 AI 技术已存在数十年，但过去几年它在生命科学领域的应用速度显著加快，深刻影响着药物研发、临床试验与供应链。AI 也已融入我们日常生活的诸多场景：拨打航空公司电话改签机票、让 Alexa 播放音乐并开灯、获得贷款审批，乃至基于患者临床病史与最新治疗指南提供自动化治疗建议，都能看到它的身影。
随着 AI 持续渗透到我们生活的方方面面，监管问题将成为关注的焦点。美国与欧盟均认为，监管是推动消费者可信赖 AI 工具发展的关键要素。生命科学企业必须充分认知 AI 相关法规对其商业模式的影响，并且应以改善患者治疗结局为出发点，主动参与到相关政策的制定与完善过程中。
以 IBM Policy Lab 为例，该机构就采取了前瞻性策略，为政策制定者提供兼具前瞻性的愿景规划与可落地的建议方案，助力在这个被数据重塑的世界中，既能充分挖掘创新技术的价值，又能保障公众对技术的信任。IBM 与各类组织及政策制定者展开合作，分享自身的行业洞见，以此推动负责任的技术创新。2022 年 9 月拜登-哈里斯政府发布的《AI 权利法案蓝图》，正是这类政策的典型代表。正如该法案中所述：“AI 系统有望为社会带来惊人的效益，但这一切的前提是，我们必须全力以赴确保 AI 产品与服务的安全性、可靠性、透明度，使其摆脱有害偏见的影响，并具备充分的可信赖性。”该法案明确了五项符合常理的保障原则，规定在美国境内，任何人在 AI 及其他自动化技术的设计、研发与部署全流程中，都应享有这些权利。
AI 的应用步伐并未放缓，针对它的监管审查同样也在持续加强生命科学企业若想实现差异化竞争，就必须主动参与到相关政策的制定进程中。这些企业应积极寻求机会，参与 AI 医疗政策的制定工作，推出符合伦理准则且负责任的 AI 驱动解决方案。这类方案既能丰富企业现有的产品组合，又能改善患者与医疗服务提供者的使用体验，提升医疗服务效果，同时降低相关成本。
即便面临通胀压力，生命科学企业（尤其是制药与生物技术领域的企业）依然能够展现出发展韧性。这类企业必须聚焦商业模式的专业化布局，覆盖创新药研发、仿制药业务及消费健康。强劲的市场需求将助力企业攻克经营挑战，并推动整个行业朝着以创新为核心的稳健增长方向迈进。企业亟需积极拥抱各类新技术，尤其是尖端计算与 AI 技术，这些技术有望推动药物研发、临床试验机构优化领域实现突破性进展，并最终革新医患互动模式。在 2023 年，企业若能凭借清晰明确的战略规划与优先级部署果断行动，无论是成熟的生命科学巨头还是新兴入局者，都将踏上发展的正轨。而那些聚焦战略布局与技术创新的企业，终将成为最大的赢家。