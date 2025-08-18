携手共建智能业务

如今，已无人能忽视 AI 革命带来的巨大机遇。然而，企业领导者常常觉得 AI 正发生在他们身上，但正在出现的快速变化却并不完全在他们的掌控之下。

来自董事会、领导层和市场的转型压力从未减弱。什么是炒作，什么又是真实？答案并不清楚。错失恐惧症 (FOMO) 真实存在但风险可谓巨大，如果做出了错误决定会怎样？

  • 您实施了 AI 销售智能体，但它并未与您的其他智能体相集成，而是在孤立运行。
  • 您运行查询并得到了常见答案，因为您的 AI 是盲目的且未与您的业务数据关联。
  • 我们向您承诺提供简洁性，但现在您要管理更多的工具、数据和风险。

其中的事实在于：技术从来都不是重点。重要的是它能带来什么结果。

那么，是否有一条道路可以消除混乱和复杂性？有的 — 而且它能超越表面的修复，带来真正的竞争优势。IBM 称之为“打造更智能的企业”。

什么是更智能的业务？

当您在整个关键业务系统中精确、深入、有效地集成智能时，便可成为更智能的企业，从而变得：

  • 更高效：优化成本，用更少的资源完成更多的事项，并提高生产力。
  • 更敏捷：快速适应变化并推动实现可持续增长。
  • 更具创新性：快速发展，从而超越竞争对手。

这不仅仅是理论。IBM 正帮助全球各行各业的数千家企业成为更智能的企业。从服务和支持再到业务运作核心环节的众多系统，我们正将智能嵌入“各个领域”

以下仅举几个可能实现的示例：

  • 在销售、客户服务与人力资源领域，AI 驱动的智能体处理 90% 以上的咨询，以便团队从重复性任务中解放出来、减轻自身压力，并让他们有更多时间专注于有意义的战略性工作。
  • 在采购、供应链与财务领域，AI 正在帮助员工将工作效率提升高达 40%。随着效率的提升，就能加快运营速度、降低成本，并增强用于推动业务增长的战略举措的相关能力。
  • 在 DevOps、IT 和工程领域，AI 正在加快软件开发，并自动生成高达 60% 的内容。这一转变使得团队能花更多时间将关键思考和先进技能应用于最有前景的发展机遇中，从而提供更高质量的解决方案来推动企业向前发展。

同时，我们也在转变 IBM。过去几年来，我们的任务一直是彻底重新思考企业自身，从而消除运营复杂性、简化流程并将智能嵌入各个领域。

从人力资源和 IT 支持到销售和采购，这些变化重塑了整个业务职能。如此一来，我们便有望在 2025 年年底前实现 45 亿美元的生产力提升

如何打造更智能的业务

每个人都希望提高效率、敏捷性和创新性。更智能的企业的与众不同之处在于它如何实现这些成果。要充分发挥 AI 的潜力，您需要一种系统性方法，而此方法可从四个关键维度转变核心系统、工作流和其他流程：

1. 利用 AI 智能体提高生产力

智能体是一种通过使用可用工具来设计工作流，从而自主执行任务的系统。​过去，软件只能按照预先定义的算法执行；而现在，每个用户均可定义自己的目标，而 AI 则会探索并提出实现这些目标的具体方法。但是，只有当其与您现有的应用程序、数据和模型相集成以自动执行复杂任务并加快实现价值的时间时，它们才能兑现这一承诺。

更智能企业的实际行动：顶尖的农业研发公司 Avid Solutions 实施了 IBM 的 watsonx Orchestrate 解决方案，以便在其所有领先的工具和应用程序中无缝实施 AI 智能体。这种统一、高效的体验不仅提高了管理流程的准确性，而且将新客户的加入时间缩短了 25%。其成果如何？员工敬业度更高、客户满意度也更高。

2. 最大限度地提高企业数据的价值

当 AI 由企业数据来驱动时，它就能成为真正的战略资产。更智能的企业将其运营过程中的结构化与非结构化数据进行整合，而无论这些数据驻留在何处。唯有如此，AI 才能提供与该企业相关的洞察分析和操作，从而推动实现真正的竞争差异化。

更智能企业的实际行动：航空航天巨头 Lockheed Martin 与 IBM 合作创建了企业数据的集成视图，从而更易扩展 AI 并在整个组织内进行有效应用。通过将 46 个不同的数据系统和工具整合到一个集成平台中，该公司的内部运营和数据管理流程现已得到简化，以实现快速、经济高效的创新。

3. 通过混合云在所有环境中开展工作

随着组织从 AI 试点转向全面生产，他们需要适当的架构来支持自身的雄心壮志。更智能企业设计混合云环境，以便 AI 能在数据驻留的任意位置运行，从而优化基础设施的性能和灵活性。

更智能企业的实际行动：每年，有近一百万人前往纽约法拉盛观看世界顶级网球选手在美国网球公开赛上的精彩角逐。然而，通过美国网球公开赛应用程序和网站来关注此项赛事的人数是这一数字的 15 倍。IBM® Consulting 帮助美国网球公开赛构建了一个混合云架构，以便 AI 能在正确的时间访问正确的数据，从而提供实时分析来保持球迷的参与度和满意度。

4. 通过自动化让每一项技术投资都能发挥更大作用

更智能的企业通过 AI 简化技术管理和运营，以实现可见性、效率、安全性和弹性。他们不会增添新工具和提高成本，而是专注于从现有系统获取更多价值，以使所有环节更好地协同工作。

更智能企业的实际行动：全球 IT 服务领导者 Samsung SDS America 需要更深入地了解云支出，并找到一种有效的方法来识别浪费，从而在不增加开销的情况下提高运营效率。通过实施 IBM 的自动化技术，他们可将云支出与业务价值相结合，从而使 86 个云帐户的支出下降 11%

更智能企业的时代

任何企业均可使用 AI — 这是最简单的部分。IBM 助您运用 AI 革新企业经营模式。

通过将尖端创新与数十年深入的行业与领域专业知识相结合，我们了解企业如何从内到外运作 — 从供应链到支付系统，再到客户服务等等。

是时候超越 AI 实验并开始提供真正的价值了。我们已帮助数千家公司缩小愿景与执行之间的差距。我们也可为您提供此服务。

让我们携手共创更智能的业务。

使用 watsonx Orchestrate 构建、运行和管理 AI 智能体

