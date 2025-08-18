如今，已无人能忽视 AI 革命带来的巨大机遇。然而，企业领导者常常觉得 AI 正发生在他们身上，但正在出现的快速变化却并不完全在他们的掌控之下。

来自董事会、领导层和市场的转型压力从未减弱。什么是炒作，什么又是真实？答案并不清楚。错失恐惧症 (FOMO) 真实存在但风险可谓巨大，如果做出了错误决定会怎样？

您实施了 AI 销售智能体，但它并未与您的其他智能体相集成，而是在孤立运行。

您运行查询并得到了常见答案，因为您的 AI 是盲目的且未与您的业务数据关联。

我们向您承诺提供简洁性，但现在您要管理更多的工具、数据和风险。

其中的事实在于：技术从来都不是重点。重要的是它能带来什么结果。

那么，是否有一条道路可以消除混乱和复杂性？有的 — 而且它能超越表面的修复，带来真正的竞争优势。IBM 称之为“打造更智能的企业”。