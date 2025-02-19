如果您使用大型语言模型 (LLM)，可能曾遇到过 LangChain；这是一个广泛使用的开源框架，旨在简化 LLM 驱动的应用程序的开发。LangChain 通过提供现成的构建块来简化人工智能 (AI) 应用程序的构建；开发人员可以使用这些构建块将 LLM 与现实世界的数据源连接起来。开发人员无需手动编码这些整合，而是可以使用预建的模块快速上手。

LangChain 对于依赖自然语言处理 (NLP) 的应用程序特别有用，例如：

会话式 AI：使用生成式 AI（如 GPT-4 或其他转换器）进行智能响应的聊天机器人。

检索增强生成 (RAG)：将预训练的 LLM 知识与实时数据检索相结合的 AI 系统。

自主 AI 智能体：做出决策、自动化工作流并与应用程序编程接口 (API) 和数据库等外部工具交互的智能体。

例如，从公司知识库中获取实时数据的客户支持聊天机器人、从数据库中获取特定案例法律的 AI 法律助理，或者为用户安排会议和预订航班的 AI 智能体。

LangChain 的主要优势之一是其结构化方法。开发人员无需从头开始编写自定义整合，而是可以使用预构建的模板和模块将 LLM 与不同工具连接起来。这个预构建的框架对于想要快速构建应用程序而无需深入研究 LLM 编排、微调或低级数据检索的复杂性的开发人员非常有用。