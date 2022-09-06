Kubernetes（常简称为 K8s）作为开源容器编排平台，能实现容器化应用（微服务）的自动化部署、管理、扩展及调度。Kubernetes 平台的核心价值在于优化——将众多原本需要手动处理的开发运维流程自动化，从而简化软件开发人员的工作。

那么其成功背后的秘诀是什么？Kubernetes Service 不仅提供负载均衡功能，更简化了多主机环境下的容器管理。它们使企业应用程序能轻松实现更高可扩展性，并具备灵活性、可移植性及更强的生产力。

事实上，Kubernetes 已成为 Linux 之后开源软件史上增长最快的项目 。云原生计算基金会 2021 年的研究显示，从 2020 年到 2021 年，Kubernetes 工程师数量增长 67%，达到 390 万人。这相当于后端开发者总数的 31%，一年内提升了 4 个百分点。

Kubernetes 在开发运维团队中的日益普及，意味着企业入门该容器编排平台的学习曲线更为平缓。但优势远不止于此。以下是企业选择 Kubernetes 支撑各类应用程序的深层原因。

以下是使用 Kubernetes 管理微服务架构的核心优势。