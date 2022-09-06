标签
Cloud

Kubernetes 七大核心优势

深入了解如何运用这一开源容器编排方案来管理微服务架构的卓越价值。

Kubernetes（常简称为 K8s）作为开源容器编排平台，能实现容器化应用（微服务）的自动化部署、管理、扩展及调度。Kubernetes 平台的核心价值在于优化——将众多原本需要手动处理的开发运维流程自动化，从而简化软件开发人员的工作。

那么其成功背后的秘诀是什么？Kubernetes Service 不仅提供负载均衡功能，更简化了多主机环境下的容器管理。它们使企业应用程序能轻松实现更高可扩展性，并具备灵活性、可移植性及更强的生产力。

事实上，Kubernetes 已成为 Linux 之后开源软件史上增长最快的项目 。云原生计算基金会 2021 年的研究显示，从 2020 年到 2021 年，Kubernetes 工程师数量增长 67%，达到 390 万人。这相当于后端开发者总数的 31%，一年内提升了 4 个百分点。

Kubernetes 在开发运维团队中的日益普及，意味着企业入门该容器编排平台的学习曲线更为平缓。但优势远不止于此。以下是企业选择 Kubernetes 支撑各类应用程序的深层原因。

以下是使用 Kubernetes 管理微服务架构的核心优势。

 

1. 容器编排实现成本节约

各类规模的企业通过 Kubernetes Service 实现了生态系统管理和自动化手动流程的成本优化。Kubernetes 能自动调配容器并将其适配至节点，实现资源最大化利用。某些公有云平台按集群收取管理费，减少集群数量意味着减少  API  服务器等冗余组件，从而有效控制成本。

 Kubernetes 集群 配置完成后，应用程序可实现近乎零停机的稳定运行，当节点或 Pod 故障时无需手动修复，大幅降低运维支持需求。Kubernetes 的容器编排机制构建了更高效的工作流，减少重复性操作，不仅降低服务器用量，更消除了笨拙低效的管理流程。

2. 提升微服务架构的开发运维效能

跨云平台的容器集成与存储资源访问使开发、测试和部署更简易。相比 虚拟机  (VM) 镜像，包含应用程序完整运行环境的容器镜像创建过程更便捷高效。这意味着更快的开发周期与更优化的发布部署节奏。

在开发生命周期中越早部署 Kubernetes，开发人员就能越早进行代码测试，避免后续代价高昂的错误。基于微服务架构的应用程序由通过 API 通信的独立功能单元构成。这使得开发团队可以化整为零专注单一功能，IT 团队也能更高效运作。命名空间——在同一 Kubernetes 物理集群中创建多个虚拟子集群的技术——通过集群内的访问控制机制进一步提升效率。

3. 在多云环境中部署工作负载

过去我们通常在虚拟机上部署应用，并将域名系统 (DNS) 服务器指向该虚拟机。如今，凭借 Kubernetes 的诸多优势，工作负载既可以集中部署于单一云平台，也能轻松分散到多个云服务中。Kubernetes 集群可快速实现容器化应用程序从本地基础设施到混合部署模式的迁移——无论是跨云服务商的公有云还是私有云，都能保持应用功能与性能的完整无损。这使得工作负载能够自由迁移至封闭或专有系统，同时避免被供应商锁定。IBM Cloud、Amazon Web Services (AWS)、Google 云平台和 Microsoft Azure 均提供与 Kubernetes 应用程序的无缝集成。

 将应用程序迁移至云端主要有以下方式：

  • 直接迁移 是指在不修改代码的情况下整体平移应用程序。
  • 平台适配 是指仅进行必要的最低限度修改使应用程序适应新环境。
  • 架构重构 需要进行更彻底的改造，需要重新编写应用程序结构与功能。

4. 提升可移植性并降低供应商锁定风险

相比虚拟机 (VM)，采用容器技术能为应用程序提供更轻量、更敏捷的虚拟化方案。由于容器仅封装应用程序实际所需的资源（包括代码、安装包及依赖项），并直接调用宿主操作系统的功能与资源，因而具有更小的体积、更快的速度及更强的可移植性。例如：在四台虚拟机上分别托管四个应用程序通常需要在该服务器上运行四份客户操作系统。而采用容器方案运行这四个应用程序时，只需在单个容器内共享同一版本的宿主操作系统。

Kubernetes 不仅具备高度灵活性，可适用于各类基础设施（包括公有云、私有云或本地服务器，只要宿主操作系统为 Linux 或 Windows 版本），还能与几乎所有类型的容器运行时兼容。而大多数其他编排器往往与特定运行时或云基础设施深度绑定，导致供应商锁定问题。Kubernetes Service 使您能够在无需重构基础设施的前提下实现业务扩展。

5. 部署与扩展的自动化

Kubernetes 能够调度多个计算节点（包括公有云、本地虚拟机或物理服务器）上的容器部署，并将此过程自动化。其自动扩缩容功能让团队能快速根据需求调整规模。当出现负载激增（无论是由于 CPU 使用率、内存阈值还是自定义指标触发，例如在线活动开启导致请求量骤增）时，自动扩缩容机制会按需启动新容器。

当需求回落时，则自动释放资源以减少浪费。该平台不仅能按需伸缩基础设施资源，还支持轻松实现水平与垂直扩展。Kubernetes 另一优势是能在出现问题时回滚应用程序变更。

6. 云环境中的应用程序稳定性与可用性

Kubernetes 保障容器化应用程序稳定运行。它会自动部署并平衡容器化工作负载，适时扩展集群规模以应对增长需求，确保系统持续在线。多节点集群中若某个节点发生故障，工作负载将自动重新分配至其他节点，确保用户访问不受影响。平台还具备自我修复能力，当容器故障或节点宕机时会自动重启、重新调度或替换容器。支持不停机滚动更新软件版本。即使高可用性应用程序也可通过部署在单一或多个公有云服务中实现极致的持续运行。典型用例是亚马逊通过 Kubernetes 完成了从单体架构到微服务架构的转型。

7. Kubernetes 的开源优势

Kubernetes 是一个由社区主导、完全开源的平台（曾被誉为增长最快的开源软件），这意味着存在庞大且专门适配它的开源工具生态系统。该平台强大的支持体系意味着 Kubernetes 将持续获得创新与功能升级，这不仅保障了平台投资的价值，更有效规避了因技术快速迭代而面临被锁定的风险。所有主流公有云提供商（包括 IBM、AWS、Google 云和 Microsoft Azure）均为其提供支持并确保跨平台可移植性。常见的误解是认为 Kubernetes Service 与  Docker 存在直接竞争，实则不然。Docker 是容器化工具，而 Kubernetes 作为容器编排平台，常被用于协调多个 Docker 集群。

Kubernetes 和 IBM

容器是 实现应用程序现代化 和 优化 IT 基础设施的理想选择。IBM Cloud 的容器服务基于  Kubernetes 及开源 Kubernetes 生态中的其他工具构建，能够助您快速踏上 云原生 应用程序开发之旅，并构建融合私有云、 公有云 与 本地  IT 基础设施优势的开放混合云架构。

采取后续步骤：

  • 通过   IBM  Cloud 上的 Red Hat  OpenShift 服务，您可一键部署高可用的全托管 Kubernetes 集群来运行 容器化应用程序 ，立即了解如何实现。
  • 通过  IBM  Cloud Satellite，您可以在 本地、边缘计算和任何厂商的公有云环境中一致地部署与管理 容器化应用程序 。
  • 借助  IBM  Cloud Code Engine，您可以将 容器镜像、批处理作业或源代码作为无服务器工作负载运行——无需进行容量规划、 部署、网络配置或扩展操作。
  • 使用  IBM Cloud Kubernetes Service，您能在原生Kubernetes 体验中部署安全、高可用的应用程序。
  • 通过 IBM Turbonomic，确保您的 Kubernetes 环境与关键业务应用程序精准获取满足服务等级目标所需资源。
  •  

 立即注册 IBM Cloud 账户即可快速开始使用。

作者

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education

