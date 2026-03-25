市场研究公司 Omdia 发布的题为《智能体时代的 IT 运营现代化》报告显示，对多数 ITOps 团队而言，对 AI 进行任何投入都好过完全不投入。

这份由 IBM 委托撰写的报告表明，即便仅将不到 10% 的 ITOps 工作交由 AI 处理，仍有 92% 的组织实现了运营效率提升。这一结果印证了一种日趋普遍的策略，即先通过简单集成实现初步成效，再逐步推进更复杂的 AI 部署。

但确定 ITOps 优先落地哪些领域并非易事，尤其在当下，IT 团队需要在愈发分散的架构与服务中实现降本、提效与加速交付。

此外，AI 与智能体式工作流进一步增加了 IT 部署的复杂度。部分团队难以向模型提供充足的专有数据。另一些团队则缺乏设计与维护新型自动化流程和工作流所需的专业技术。与此同时，若缺乏充分监控，智能体可能执行未经授权的操作，引发安全与合规风险。即便在简单的用例中，AI 项目的投入方向偏差也可能造成高昂损失。

尽管存在诸多挑战，AI 集成正以前所未有的速度推动 ITOps 创新。在 39% 的组织中，AI 已经开始与人员协作，承担起至少半数的 ITOps 工作。早期采用者报告称，AI 使其在威胁检测、预测性维护、工作流自动化与成本优化等方面均实现能力提升。