一项新研究详细解析了 ITOps 团队优先推进的 AI 项目，以及推动其落地应用的核心因素。
市场研究公司 Omdia 发布的题为《智能体时代的 IT 运营现代化》报告显示，对多数 ITOps 团队而言，对 AI 进行任何投入都好过完全不投入。
这份由 IBM 委托撰写的报告表明，即便仅将不到 10% 的 ITOps 工作交由 AI 处理，仍有 92% 的组织实现了运营效率提升。这一结果印证了一种日趋普遍的策略，即先通过简单集成实现初步成效，再逐步推进更复杂的 AI 部署。
但确定 ITOps 优先落地哪些领域并非易事，尤其在当下，IT 团队需要在愈发分散的架构与服务中实现降本、提效与加速交付。
此外，AI 与智能体式工作流进一步增加了 IT 部署的复杂度。部分团队难以向模型提供充足的专有数据。另一些团队则缺乏设计与维护新型自动化流程和工作流所需的专业技术。与此同时，若缺乏充分监控，智能体可能执行未经授权的操作，引发安全与合规风险。即便在简单的用例中，AI 项目的投入方向偏差也可能造成高昂损失。
尽管存在诸多挑战，AI 集成正以前所未有的速度推动 ITOps 创新。在 39% 的组织中，AI 已经开始与人员协作，承担起至少半数的 ITOps 工作。早期采用者报告称，AI 使其在威胁检测、预测性维护、工作流自动化与成本优化等方面均实现能力提升。
报告指出，内外部多重压力共同推动组织将机器学习与智能体式 AI 列为 ITOps 战略核心。
行业普遍面临的挑战包括，在多云与混合环境中保持稳定运行、为用户提供全天候响应，以及在人员与预算收紧的条件下开展运营。
与此同时，部分 IT 专业人员表示，团队引入 AI 是为支撑企业级数字化转型，或是应对竞争压力、合规要求与日益严峻的网络安全威胁等外部因素。
值得关注的是，29% 的受访者表示，企业开展 AI 导向的 IT 投入，是为了优化表现未达预期的现有 AI 系统。这一发现表明，AI 项目并非总能即时见效，往往需要长期运营调整才能释放价值。
IT 团队应用基于规则的系统、统计建模等 AI 基础技术已有数十年历史。但可在数字界面操作、自主推理复杂多步骤问题的多模态智能体，是近年才出现的新技术。
尽管这项技术尚属新兴，但智能体式 AI 却快速普及。在 53% 的组织中，智能体已在人工监控下自主处理至少四分之一的 ITOps 任务，8% 的组织则将 75% 至 89% 的 ITOps 任务交由智能体完成。
此外，IT 专业人员将智能体能力列为组织集成工作的首要目标，优先级高于其他实施目标，例如在每个 IT 领域扩展整合或仅关注高影响力领域。
智能体工具也正朝着更高自主化方向发展，多数组织预计未来 24 个月内，自身所用智能体将实现高度或完全自主运行。这种自主能力部分源于智能体可在极具挑战性的 IT 任务中实现任务分派与协同作业。
AI 应用程度较低的组织，多聚焦于减少人工重复性工作，以此快速提升效率与准确性。而拥有更成熟的 AI 实施能力的企业通常已搭建起完善的自动化工作流，他们会优先推进复杂部署，例如通过自动化强化预测能力。
与多数变革性技术相同，AI 集成需要大量技术、人力与资金投入。IT 专业人士表示，成本最高的投入之一是升级基础设施以适配 AI 工作负载。平台许可与订阅费用也是主要预算支出项。
平均而言，组织会通过三类资金来源支付 AI 集成成本，而非依赖单一资金渠道。同理，AI 投入决策在调研评估阶段通常会涉及三至四个相关方，包括 ITOps 管理层、首席 AI 官与安全负责人。
报告显示，无论所属行业，组织在评估理想 AI 解决方案时，均会关注几项共性功能。
超过三分之一的企业将与现有监控管理工具无缝集成的能力列为首要需求。其他核心需求包括预测分析能力、混合云与多云支持，以及自动化事件响应。
尽管 AI 集成可带来多项长期价值，但将 AI 驱动工作流融入现有 IT 流程，在运营层面仍较为复杂。
超过三分之一的 IT 管理者将专业人才短缺列为主要障碍，这意味着即便行业向 AI 驱动流程转型，具备 AI 专业能力的 IT 人员仍能保持竞争优势。为了弥补 AI 技能差距，组织可能会引入培训与指导计划，并搭建开发人员沙盒，让 IT 人员能够安全测试智能体式工作流。
另一个普遍担忧是，新 AI 平台无法与现有 IT 组件兼容，从而引发系统不兼容与运行瓶颈。
与之相关，AI 模型可能难以采集数据湖与数据仓库中的存量信息，导致输出结果不准确或存在偏差。因此，能够有效利用非结构化数据开展模型训练的组织将占据优势，从而实现更精准的预测与更优化的工作流。
大多数受访者并未提及单一、共同的运营障碍，这表明组织面临的 AI 集成挑战各不相同，而非存在共性难题。
报告指出，尽管初期会遇到运营障碍，但 AI 仍有潜力重塑 ITOps 的几乎所有环节。例如，超过半数的受访者表示，他们已在或有望在自主监控、问题解决与安全威胁检测方面实现能力提升。
尽管投入方式与运营优先级存在差异，但多数 IT 管理者仍看好 AI 应用，认为其在未来 12 至 24 个月内重要性将持续提升。报告认为，对绝大多数 ITOps 部门而言，任何程度的 AI 投入都好过完全回避 AI。
IT 领导者同样确信，AI 与智能体可提升基层员工工作效率，并增强系统可靠性。与此同时，86% 的受访者认为，即使 AI 系统愈发成熟自主，人工监督依旧至关重要。
AI 已在重塑 AIOps、ITAM/SAM、容量规划与知识管理等领域。不过，该研究同时指出了部分 AI 应用不足的领域，这些领域或将成为未来 ITOps 的发展方向。
同时，与任何投资一样，AI 集成存在风险，一旦在错误的方向上投入大量资金，可能造成严重损失。报告详细分析了 ITOps 团队的 AI 资源分配方式，以及能产生可量化成效的投入领域。
这些洞察分析既可作为初次投入 AI 的早期集成方的参考路线图，也能助力成熟 ITOps 团队扩大 AI 应用规模，构建竞争优势。