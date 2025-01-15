ISC2 网络安全人才研究：AI 熟练工人短缺

根据该研究，三分之二的受访者认为，他们在网络安全方面的专业知识将增强AI技术；还有三分之一的受访者担心，在以 AI 为核心的世界里，他们的工作可能会被淘汰。

当然，这种情况不会立即发生。只有不到一半的受访者在他们的工具中实施了生成式 AI。对于网络安全专业人员来说，更直接的问题是预算。

报告指出：“2024 年，25% 的受访者表示其所在网络安全部门出现裁员情况，较 2023 年上升 3 个百分点；同时有 37% 的受访者面临部门预算削减，较 2023 年增长 7 个百分点。”

预算削减对技能缺口产生了影响，因为三分之二的受访者表示，预算削减不仅导致当前的人员短缺，预计还会使未来几年缩小技能缺口变得更加困难。

许多受访者表示，技能缺口对组织安全造成的负面影响，已超过现场人员减少带来的冲击。部分原因在于缺乏培训资金支持，且具备高需求技能的人才纷纷转向薪资更优厚的岗位，导致许多安全团队难以应对当今网络安全环境下的各类威胁与风险。