问题复杂化的主因在于，AI 正通过两大路径推升对网络安全专业人才的需求：首先，恶意行为者利用 AI 突破安全防线，提升数据泄露的整体风险。攻击者日益借助基于 AI 的工具强化侦察与目标画像能力。它使更复杂的社交工程策略成为可能，包括深度假冒和大规模虚假信息活动，同时通过对抗性 AI 技术规避检测系统。此外，AI 帮助攻击者实现漏洞扫描、利用和数据窃取流程自动化，降低复杂网络攻击的技术门槛，可能扩大泄露事件的规模与影响。

第二，AI 的部署扩大了组织的攻击面和可供攻击者利用的载体的数量。IBM 的《2024 年数据泄露成本报告》指出：“在组织中几乎所有职能领域采用生成式 AI 的持续角逐预计会带来前所未有的风险，并给网络安全团队带来更大的压力。”该报告发现，生成式 AI 的快速采用可能会增加网络安全团队的工作量和压力，从而可能加剧人员短缺的问题。

第三，“AI 需要大量数据来训练模型，并在推理时为模型的输出提供信息（使用名为检索增强生成 [RAG] 的技术）。”IBM Security 高级战略负责人 Sam Hector 指出，“AI 需要处理的数据在多个环境中不断扩散，增加了数据安全的复杂性，也需要更多专业技能，从而增加了就业需求。”

恶意行为者、网络安全专业人士及各类专业人士对 AI 的使用，创造了新的网络安全专业领域。

那么，AI 是否正在创造网络安全岗位？答案并非如此简单。