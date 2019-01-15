企业通常会在全面推进 IoT 战略前先进行试验。概念验证 (POC) 是一种成本低、风险小的方法，有助于优化战略方案。然而，许多已成功实施 IoT POC 或试点研究的企业在转向生产模式时却意外发现：随着项目规模的扩大，各种困难也随之而来。少量联网设备产生的数据流或许尚可管理，但随着更多设备上线，存储问题就会凸显。

无限期保留联网设备产生的所有数据是不可行的。首先，存储成本很快就会失控。其次，单纯为拥有数据而收集数据毫无意义。

相反，数据需要服务于具体目标，比如解决问题、提高运营效率、简化设备维护工作或减少浪费。如果真想让数据为您效力——帮助您找出规律、趋势和需要改进之处，您就必须掌握数据管理之道。