数据存在方式会对业务产生重大影响。由于数据本质上具有独立生命力，所以需要在 IoT 发展之初就解决一些问题，例如：
下文将探讨数据管理为何是 IoT 战略的关键，以及如何迈出管理数据洪流的第一步。（如需详细了解 IoT 的整个发展历程，请阅读我的另一篇博客文章《从 IoT 数据中获取更大价值的四个步骤》。）
企业通常会在全面推进 IoT 战略前先进行试验。概念验证 (POC) 是一种成本低、风险小的方法，有助于优化战略方案。然而，许多已成功实施 IoT POC 或试点研究的企业在转向生产模式时却意外发现：随着项目规模的扩大，各种困难也随之而来。少量联网设备产生的数据流或许尚可管理，但随着更多设备上线，存储问题就会凸显。
无限期保留联网设备产生的所有数据是不可行的。首先，存储成本很快就会失控。其次，单纯为拥有数据而收集数据毫无意义。
相反，数据需要服务于具体目标，比如解决问题、提高运营效率、简化设备维护工作或减少浪费。如果真想让数据为您效力——帮助您找出规律、趋势和需要改进之处，您就必须掌握数据管理之道。
例如，假设您想了解建筑物照明设备的能耗情况。给建筑物安装监测仪表是个不错的开端。但互联建筑会实时收集环境压力、海拔高度、温度变化等大量因素的数据。其中大部分信息对于了解照明对电费的影响并不重要。
然而，可能有用的信息是：空房间里的灯是否一直亮着；或者是否可以在晴天将灯光调暗。数据管理就是从所有可用数据中提炼出几个特定指标的过程。IoT 平台应当帮助您设置并维护这些参数，存储相应的数据。
当您尝试解决特定问题时（就像上文提到的照明案例一样），您需要了解不同数据集之间的关联性。
例如，您需要 IoT 设备提供的实时数据来了解灯的开关状态。您还可以了解房间里是否有人，或者室内自然光是否充足。这类信息适合保存在便于随时存取的短期存储空间。
您还需要访问一些历史数据以帮助您发现规律。例如，六个月前您尝试在灯具上安装自动定时器时，对能源成本产生了什么影响？设施何时繁忙，何时清闲？这种变化是否具有季节性？根据行业特性，您可能只需要每隔几个月查看一次这些数据点。因此，将这类数据存储在长期分析库中更为合理。相较于短期存储，长期存储的成本更低。
对实时数据和历史数据进行高级分析，意味着您能更全面地掌握设施运行状况，在问题出现之前主动实施解决方案。
以这种方式分流数据还能让您两全其美。连接设备时，IoT 数据会存入短期存储空间，让您获得处理实时信息所需的速度与性能。其他不太紧急的数据可以存入容量更大、成本更低的长期存储空间。
制定 IoT 用例时必须同步考虑数据战略，其中包括选择合适的平台。您需要能优化数据存储的解决方案，建议您寻找采用多层数据架构的合作伙伴。这样您就能优化成本，提升 IoT 投资回报率，还能
如果您希望深入了解平台相关信息，强烈建议您阅读 Forrester 最近发布的一份报告：《Forrester Wave™：工业 IoT 软件平台（2018 年第 3 季度）》。该报告基于 24 项评估标准，对工业物联网 (IIoT) 软件平台供应商进行了综合评估。
作者简介：Jiani Zhang 是一名受过工程训练的终身科技爱好者，目前担任 IBM Watson IoT Platform 产品管理的项目总监。在该职位上，她协助领导客户参与，并指导平台技术的发展，这两方面都帮助客户实现业务价值。在此之前，Jiani 曾领导一个专注于工业 IoT 的战略与管理团队。为了完善她在 IoT 领域的专业经验，她还曾担任 IBM IoT 领导团队的创始成员。她的技术专长涵盖产品设计与开发，以及管理和咨询。
Jiani 拥有加利福尼亚大学伯克利分校的电气工程和计算机科学学士学位，以及加州大学洛杉矶分校安德森分校的科技管理工商管理硕士学位。