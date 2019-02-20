数字化转型旨在以全新的方式完成工作，而不仅仅是为了改变而改变。
它不仅要满足客户不断变化的业务需求，还需优化影响服务成本的运营流程。随着组织推进数字化转型，他们往往很快意识到，要提升客户和员工的体验，就必须依托更先进、更智能的自动化解决方案——这些方案不仅能够满足当下的工作流需求，还能根据未来的变化灵活调整，实现动态优化。
现有的数字化转型项目常常遇到瓶颈，因为它们只解决当前流程问题，却缺乏应对未来变化的灵活性。
智能业务流程管理套件（iBPMS）将业务流程管理（BPM）软件与人工智能 (AI) 等附加功能结合，帮助企业动态自动化更多类型的端到端流程。这些套件通常基于云，提供低代码工具，使非专业开发人员也能快速构建工作流解决方案。
iBPMS 是一套集成技术，用于协调人员、机器和物联网设备，同时支持传统业务流程管理需求。这些技术还提供：
即便目标和策略明确，挑选合适的技术提供商仍然充满挑战，因为市场上有太多供应商在表达相似主张。iBPMS 领域亦如此。
“称职”的 iBPMS 平台供应商，很大程度上取决于业务流程成熟度、流程支持活动、可用的专业资源（系统、人员、机器人）以及数据获取能力。具备 AI 等能力的供应商在选择中也能发挥重要作用。
在 iBPMS 选型方面，随着新供应商的进入及部分供应商退出，评估标准也在不断演变。Gartner 最近发布了智能业务流程管理套件魔力象限报告，对供应商在数字业务优化、数字业务转型、自助智能业务流程自动化及自适应案例管理四大使用场景中的表现进行了全面评估。
Gartner 对 21 家 iBPMS 供应商的执行能力与愿景完整性进行了评估，同时指出了各供应商的核心优势与潜在风险。处于领导者象限的供应商拥有完善的产品路线图，支持客户业务的智能化运营。领导者还提供以业务为导向的方法论，并具备随需求变化而不断发展的能力。
Gartner 报告指出：“在此次套件的全新重塑中，IBM 将此前松散集成的多个产品重新构想为一个统一的平台——该平台基于通用数据模型运行，拥有统一的网页设计风格和一致的终端用户体验。最终效果是多角色能够协同合作，共同构建智能应用。”
IBM 全面的数字业务自动化平台，将流程、任务与决策自动化与内容服务有机结合，是 Gartner 连续第六次将 IBM 评为智能业务流程管理套件领导者的关键动力。
IBM Automation Platform for Digital Business 使客户能够快速且规模化地自动化工作流程与决策，并从业务流程中的内容中获取深刻洞见。IBM 客户已在该平台上创建并运行超过 50,000 个应用程序。
免责声明：
此图由 Gartner, Inc. 作为更大研究文档的一部分发布，应结合整个文档内容进行评估。本 Gartner 文档可向 IBM 索取。
Gartner 不对其研究出版物中涉及的任何供应商、产品或服务表示认可，也不建议技术用户仅选择评级最高或具有特定称号的供应商。Gartner 研究出版物仅代表 Gartner 研究团队的观点，不应被视为事实陈述。Gartner 对本研究不作任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性不作任何保证。
