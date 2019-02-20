

数字化转型旨在以全新的方式完成工作，而不仅仅是为了改变而改变。

它不仅要满足客户不断变化的业务需求，还需优化影响服务成本的运营流程。随着组织推进数字化转型，他们往往很快意识到，要提升客户和员工的体验，就必须依托更先进、更智能的自动化解决方案——这些方案不仅能够满足当下的工作流需求，还能根据未来的变化灵活调整，实现动态优化。

现有的数字化转型项目常常遇到瓶颈，因为它们只解决当前流程问题，却缺乏应对未来变化的灵活性。

智能业务流程管理套件（iBPMS）将业务流程管理（BPM）软件与人工智能 (AI) 等附加功能结合，帮助企业动态自动化更多类型的端到端流程。这些套件通常基于云，提供低代码工具，使非专业开发人员也能快速构建工作流解决方案。

iBPMS 是一套集成技术，用于协调人员、机器和物联网设备，同时支持传统业务流程管理需求。这些技术还提供：