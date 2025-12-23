通过注入决策智能使 FP&A 具备前瞻性

两位女业务主管坐在办公室工位旁，通过数字平板电脑讨论项目

作者

Deepak Joshi

Finance and Supply Chain Transformation Leader, IBM Consulting

各组织持续面临更快、更智能决策的压力。财务规划与分析 (FP&A) 专业人员通常侧重于回溯性报告与静态预测。正因如此，他们常发现自身难以适应当前动态商业环境的要求。

毫不意外，34% 的 CEO 担忧商业模式重塑，30% 的 CFO 专注于预测准确性

嵌入决策智能是有效财务规划的基石。它使 FP&A 专业人员能利用数据、技术与分析来驱动战略决策。技术、外部数据集成、高级报告、风险管理与可持续性正将 FP&A 转型为决策智能中枢。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。每份时事通讯都包含取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

技术作为战略业务合作的赋能者

尖端技术正在重新定义 FP&A 专业人员的角色，使其能够转型为战略业务合作伙伴。人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和生成式 AI (gen AI) 成为这一转型的核心，通过自动化手动任务并提供预测性与指导性洞察来实现这一转变。

AI 为 FP&A 带来显著优点：规划、预算与预测成本降低 25%，预算周期缩短 33%，整体预测准确率提升 4%，销售预测误差减少 57%

通过整合技术，FP&A 从反应性职能转变为业务战略的主动驱动者：

  • 自动化与战略工作聚焦：IBM watsonx Orchestrate 等工具可简化数据整合与报告生成等常规流程。这使得 FP&A 专业人员能专注于战略分析等高价值活动。
  • 实时数据处理：云计算与大数据分析提供可扩展性与实时洞察，支持更快速的情景建模与迭代预测。
  • 增强型协作：数字化工具促进更高效的跨部门沟通，确保财务团队与其他部门协同运作，实现运营战略与财务战略的统一。
产品概述

使用 IBM Planning Analytics 融入 AI 实现一体化业务规划

创建可靠、准确、一体化的计划与预测，从而推动更佳决策——无需花费日益增长的时间来费力处理电子表格。
了解有关产品的更多信息

利用外部数据源

将外部数据整合到 FP&A 流程中对全面理解业务动态至关重要。市场趋势、竞争情报和地缘政治分析等外部数据源，可对内部财务数据形成补充，从而构建稳健的决策框架。

通过利用外部数据源，FP&A 团队能够显著提升决策能力。将市场趋势和竞争数据等外部洞察与内部财务指标结合使用，可实现：

  • 提升预测能力：使用外部数据丰富预测模型，使组织能够预判变化并做出更精准的预测。
  • 情景规划：结合外部与内部数据实现动态情景分析，帮助企业为各种突发情况做好准备。
  • 战略协同：从外部数据获得的洞察可确保决策与更广泛的市场环境和机遇保持同步。

外部数据与内部数据的融合能揭示隐藏的洞察，使组织不仅能够应对外部变化，更能将其转化为发展机遇。

增强型报告推动战略咨询

传统的静态财务摘要已被能清晰有效传递复杂洞察的动态化、数据驱动型叙述所取代。

增强型报告改变了 FP&A 传递洞察的方式，使复杂数据更易理解且更具可操作性。这一演进由两大关键因素驱动：

  • 先进可视化工具：交互式仪表板与数据可视化平台使 FP&A 团队能够以易于理解、视觉吸引力强的形式呈现洞察。
  • 优化决策机制：增强型报告促进利益相关者之间更好的理解与协同，确保决策既基于数据又符合战略逻辑。

增强型报告在促进跨职能协作方面同样发挥关键作用。通过提供清晰的实时洞察，FP&A 确保所有部门在统一理解业务目标的基础上开展运营。这种共同视角打破了部门孤岛，鼓励透明协作，使财务、运营与战略团队能够高效协同。

此外，增强型报告是集成业务规划与扩展规划与分析 (xP&A) 的关键赋能要素。这些方法论强调将财务规划与运营规划相统一，通过以下方式构建推动组织成功的协同战略：

  • 支持 IBP：增强型报告提供统一的指标与洞察体系，使财务目标与运营能力协调一致。这种整合能确保计划具备可操作性，并能适应市场变化。
  • 推动 xP&A：通过突破传统财务导向规划的局限，增强型报告整合了销售、营销、供应链等部门的洞察。这种全局视角使组织能制定兼具动态性与前瞻性的全面数据驱动战略。

将增强型报告与跨职能协作、IBP 及 xP&A 相结合的能力，确保 FP&A 不仅为决策提供信息，更主动塑造并统一组织战略以实现最优成果。

IBM watsonx Orchestrate 与 watsonx Assistant 可无缝快速整合流程，在利用现有技术投资的同时实现 IBP 与 xP&A。

整合风险管理与合规

风险管理和合规是提升决策智能的核心要素。如今 FP&A 在风险识别、监控与缓解方面发挥关键作用，同时确保符合监管要求。该职能包括以下方面：

  • 主动风险评估：通过将风险管理融入财务规划，组织可及早识别潜在威胁并有效应对。
  • 法规遵从：运用技术进行实时监控，确保符合全球监管标准，最大限度降低合规风险。
  • 弹性建设：将风险分析纳入决策过程，可增强组织敏捷性及对突发干扰的应对能力。

风险与合规的整合能确保企业在追求增长机遇的同时保持稳健弹性。

财务决策中的可持续性

可持续发展不再属于次要考量，而已成为战略要务。根据 IBM 商业价值研究院 2023 年研究报告“ESG 数据困境”，72% 的高管将 ESG 视为收入助推器，76% 的高管认为 ESG 是其业务战略的核心。将环境、社会与治理 (ESG) 指标纳入 FP&A 流程，使组织能通过以下方式实现财务战略与长期可持续性目标的统一：

  • 战略整合：通过将 ESG 要素嵌入财务规划，组织可评估其对可持续性的影响并相应调整战略。
  • 风险缓释：ESG 分析有助于识别与非可持续实践相关的风险，确保符合持续演进的法规要求。
  • 价值创造：融入 ESG 指标可增强利益相关方信任，支撑长期盈利能力，并确立组织在可持续商业实践中的领导地位。

FP&A 将可持续发展融入决策过程，有助于确保企业不仅在当下蓬勃发展，更能在未来保持长久生命力。

采用决策智能，开启 FP&A 新纪元

将 FP&A 转型为决策智能中枢，对于旨在应对当今复杂多变环境的组织而言，是至关重要的一步。通过运用先进技术、整合外部数据、增强报告能力、嵌入风险管理及优先关注可持续性，FP&A 将成为驱动业务成功的主动型战略合作伙伴。

这一演进使 FP&A 专业人员能够超越传统职能范畴，提供可指导组织战略并促进长期增长的可执行洞察。随着企业积极采用决策智能，FP&A 正站在引领组织实现韧性、敏捷性与可持续成功的前沿。

联系 IBM Consulting，释放生产力与价值

了解有关财务计划和分析的更多信息
相关解决方案
AI 整合计划与分析

在整合的业务计划中融入 AI 技术，在能够为实现目标提供最大支持的环境中自由进行部署。

 

         深入了解财务规划分析
    IBM AI 财务解决方案

    利用面向财务的 IBM AI 解决方案实现财务转型，由智能自动化和洞察分析提供支持，推动更智能、更快速且更具弹性的财务运营。

         深入了解 AI 财务解决方案
    财务咨询服务

    借助 IBM Consulting 重塑财务部门，将专业知识与 AI 驱动的解决方案相结合，打造更高效、更具战略性的财务职能。

         深入了解财务咨询服务
    采取后续步骤

    通过 AI 统一财务规划和运营，提升预测能力，简化流程，提升财务绩效。

         深入了解 IBM 财务规划分析 深入了解 AI 财务解决方案