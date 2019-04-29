我们信赖上帝。而其他所有人都必须提供数据。

”我们信赖上帝。而其他所有人都必须提供数据。”

此话引自 W. Edwards Deming，它主要指出了数据测量和分析在开展业务时的重要性。与在业务领域一样，数据分析对于 IT 领域也同样重要。因此，在过去十年中，我们一直在谈论数据仓库大数据数据湖以及最近的数据科学。数据科学本身已成为一门 IT 学科，而如今最热门的职业就是数据科学家。

在大多数公司中，似乎普遍存在这样一种观念：我们拥有大量数据，只需正确处理和分析，就能获得洞察分析并从中获益。

结论：让我们运用数据科学！

一切都很好，但如何才能做到这一点？

数据科学是使用人工智能 (AI)、监控与自动化功能时的一项关键要素。您可以使用数据科学来分析数据并对其进行分组、创建关联、查找集群、从数据中获得洞察分析，而这些洞察分析是您无法从创建和存储数据的工具与系统的标准报告中获得的。大多数数据科学家使用 PythonR 来完成此工作。

我的个人体验主要与服务管理有关；我们使用数据科学来分析工单数据、事件、变更、问题、服务请求、CSAT 等，以确定特定模式和自动化潜力。此工作反过来又引出了许多建议，以使服务台和服务管理流程更有效、更节省资源。

然而，这不仅仅是获取工单转储和应用数据科学的问题。您还需了解正在分析的数据、它的使用方式以及它支持哪些流程。数据科学本身并不能增加价值，除非您了解所分析数据的上下文。这似乎是理所当然的，但有时可能存在一种误解，即：

它的工作原理不是这样的。

使用数据科学的 5 条建议：

使用数据挖掘并执行初始质量评估：

  1. 开始使用自上而下的方法进行分析，并逐步构建/分析集群

  2. 尽可能针对行业标准来使用基准测试

  3. 通过讲故事的方式解释相关发现

  4. 向注重价值的客户提供最终结果，其中包括：
    • 速赢
    • 主要建议
    • 路线图与相关业务案例的输入
    • 后续步骤

当然，我可以详细说明上述所有内容，但那样会使本博客文章过分冗长。请点击此处阅读更多有关 IBM 可提供的服务的信息

或者，如果您对数据科学以及如何利用数据科学为贵公司的数据创造价值感兴趣，则请与我联系。眼下已有很多观点，但您有证据来证明自己的观点吗？如果没有，就请提供数据！

如果您还有其他问题，请随时通过 HHansen@dk.ibm.com 与我联系。

