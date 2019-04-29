数据科学是使用人工智能 (AI)、监控与自动化功能时的一项关键要素。您可以使用数据科学来分析数据并对其进行分组、创建关联、查找集群、从数据中获得洞察分析，而这些洞察分析是您无法从创建和存储数据的工具与系统的标准报告中获得的。大多数数据科学家使用 Python 或 R 来完成此工作。

我的个人体验主要与服务管理有关；我们使用数据科学来分析工单数据、事件、变更、问题、服务请求、CSAT 等，以确定特定模式和自动化潜力。此工作反过来又引出了许多建议，以使服务台和服务管理流程更有效、更节省资源。

然而，这不仅仅是获取工单转储和应用数据科学的问题。您还需了解正在分析的数据、它的使用方式以及它支持哪些流程。数据科学本身并不能增加价值，除非您了解所分析数据的上下文。这似乎是理所当然的，但有时可能存在一种误解，即：

它的工作原理不是这样的。