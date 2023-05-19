CPU 节流测量优化

自我们为 IBM Turbonomic 推出支持节流感知的容器 CPU 规格设定功能以来，已过去一年半时间，该功能获得了广泛关注，这是有充分理由的。正如我们在首篇博客文章中所阐述的，设置错误的 CPU 限制会悄无声息地扼杀您的应用性能，而这恰恰是按设计进行的。

Turbonomic 能够可视化节流指标，更重要的是，它会在建议 CPU 限制规格时将节流因素纳入考量。我们不仅能揭示这一隐形的性能杀手，Turbonomic 还会提供 CPU 限制值建议，以最大程度降低其对您容器化应用性能的影响。

在这篇新文章中，我们将探讨我们在节流水平测量方式上的一项重大改进。在此改进之前，我们的节流指标是基于节流周期的百分比计算的。采用这种测量方法，对于 CPU 限制较低的应用，节流会被低估；而对于 CPU 限制较高的应用，节流则被高估。这导致我们在调整决策以最大程度减少节流并保障低限制应用的性能时，会过于激进地扩大高限制应用的规格。

在最近的这项改进中，我们基于节流时间的百分比来测量节流。在本文中，我们将向您展示这种新的测量方法如何运作，以及它为何能纠正上述的低估和高估问题：

简要回顾 CPU 节流