如何运用 AI 改善候选人体验

候选人体验不仅关乎招聘，更是雇主品牌的重要体现。
如今，“候选人体验”一词指的是求职者在通过招聘录用流程与组织互动过程中所形成的认知与态度。它涵盖了求职者与公司接触的每一个环节，从首次看到招聘信息的那一刻便已开始。候选人体验贯穿整个申请流程，包括筛选、面试、录用谈判，并最终导向入职或落选。
与已有数十年研究历史的客户体验不同，候选人体验是一个相对新兴的领域。但其重要性已显著提升。这一增长部分源于人才市场竞争日趋激烈，因为技术人才的价值已超越普通劳动力的技能水平。
据德勤预测，到 2034 年，美国对科技岗位的需求将增长至 710 万个。与此同时，顶尖求职者越来越期望从雇主那里获得与顶级消费品牌同等的透明度和个性化体验。在当今快节奏的商业环境中，招聘流程的敏捷性已变得至关重要。
候选人体验由几个相互关联的要素共同塑造：
从核心来看，积极的候选人体验依赖于在每一次互动中（包括对未被选中的候选人）都展现出尊重与关怀。
但对于每天要处理成百上千次互动并要满足紧急用人需求的招聘人员和招聘经理而言，打造个性化且富有同理心的体验可能是一项挑战。如今，招聘团队越来越多地引入 AI 和自动化技术来处理耗时的手动流程，以便更好地促进顺畅、高效的候选人旅程。理想情况下，这种人机协作能使人力资源专业人员专注于建立关系、统筹整体人才战略以及从事更高价值的工作。
IBM Consulting 全球人才运营服务负责人 Tom Mason 表示，为了改善候选人体验，“……企业应从解决候选人等待、困惑或付出过多精力的环节入手。”
“申请流程、沟通和面试推进是最有效的着手点，”他说。“AI 在协调这些工作流程时影响最大——它能自动化那些无需人为判断的事务，同时让招聘人员和招聘经理专注于重要环节。”
2026 年的人才格局与五年前相比已截然不同。远程或混合办公的常态化以及AI驱动的求职方式，从根本上提高了企业在招聘过程中必须达到的标准。竞争激烈的劳动力市场，加上社交媒体带来的快速信息传播，使那些正在搜寻顶尖人才的企业陷入了困境。
与此同时，在现代职场中立足所需的能力也在飞速变化，许多职位需要完全不同的技能组合。例如，IBM 近期调整了入门级员工的职位描述以适应这一新现实，优先考虑软技能，而非那些易于自动化的岗位。
为应对这一形势，人才管理策略必须相应转变：根据 IBM 商业价值研究院对 750 位高管进行的一项调查，87% 的企业领导者认为，为了充分利用 AI 工具，必须让合适的人担任合适的职位。
在优质候选人可能同时与多家组织面试的市场中，缓慢或混乱的招聘流程会成为竞争中的不利因素。无法快速行动并提供连贯候选人旅程的组织，可能会持续流失最优秀的人选，或者发现自己面临声誉不佳的困境。IBM Consulting 负责 AI 优先人力资源的负责人 Kim Morick 表示，顶尖人才在市场上的停留时间平均仅为 10 天。
对优质候选人体验的投资可以在短期和长期产生可衡量的回报。精心设计、尊重且高效的候选人体验能够提供切实的长期价值。即使一位人选最终未获录用，良好的体验也会增加他们未来再次申请该公司职位空缺的可能性。
根据盖洛普的一项调查，拥有极佳候选人体验的新入职员工，其感受到与组织文化紧密联结的可能性是其他员工的 3.2 倍。同时，这些候选人对工作感到极其满意的可能性是其他员工的 3 倍。
当组织持续提供组织有序的招聘体验时，候选人便会成为品牌倡导者。他们可能会在自己的职业社交网络中分享积极的印象，在领英等网站上留下好评，或向正在积极求职的优秀同行推荐该组织。长此以往，这种自然积累的声誉会转化为有意义的品牌知名度，带来招聘优势。
简而言之，以善待候选人著称的组织会吸引更多候选人。顶尖人才往往有选择空间，而技能娴熟的专业人士通常会先了解招聘体验，再决定将时间投入何处。良好的候选人体验声誉会吸引那些真正对组织抱有热情的候选人，从而形成更高质量的人才储备库。
精简的流程也意味着更高的效率和成本效益。主动沟通与顺畅的日程安排使决策迅速达成，让候选人能够快速完成整个流程。这种方式能减少职位空缺的数量。
接受工作机会的决定很少是孤立做出的。候选人权衡的不仅是薪酬待遇，还包括他们通过招聘流程对组织形成的整体印象。反之，认为流程混乱的候选人可能更倾向于接受其他公司的录用。
候选人体验为员工体验定下基调。当招聘期间做出的承诺真实可信，且与职位实际情况相符时，新员工入职时会抱有合理的期望。他们也不太可能经历 导致早期离职的幻想破灭感。
在人才紧缺的市场中，候选人体验可以成为真正的差异化因素。那些因对待候选人极其出色而建立良好声誉的组织，不仅能在当前招聘周期看到成效，更能收获持续多年的积极影响。
有效的候选人体验项目都建立在数据基础之上，即便这个过程极具个性化和主观性。“‘体验’有时感觉像是一个非常主观、模糊的概念，”IBM Consulting 负责 AI 优先人力资源的负责人 Kimberly Morick 说道，“但在竞争激烈的人才市场中，无法衡量，便无法管理。”
Morick 表示，她建议组织通过两个特定视角审视招聘漏斗：“效率的硬数据和流程中的人情感受。”
如今，AI 与自动化越来越多地被部署于整个人才招聘流程中，用以增强人力团队的能力。最成功的实践是将耗时量大且对时间敏感的管理任务交给机器，让人力资源团队专注于那些必须由人参与的领域。
“大多数候选人体验举措的失败，并非因为组织不重视，而是因为它们只修复了表面，而非体系，”Mason 说。“真正的改进来自于重新设计工作流程，按差异进行细分，并利用 AI 消除阻力，同时创造有意义的、人性化的互动时刻。”
改善候选人体验并非一次性项目：它是一个持续迭代的过程。精心设计的候选人旅程和审慎选择的技术干预措施，可以帮助招聘团队优化潜在人才与组织的互动方式。
改善候选人体验的一些最佳实践包括：
对于大批量招聘的职位，AI 筛选工具可以减轻招聘人员的倦怠感，并优化人才寻源流程。这些程序能快速识别出哪些申请人符合基本条件。相应地，这一过程有助于确保招聘人员的精力集中在最相关的顶尖候选人身上。在负责任地实施下，这些工具能在不牺牲公平性的前提下加快审阅速度。例如，IBM 在重新设计人力资源流程时，引入了一款招聘工具，利用有关就业市场的信息和过往的候选人招聘经验。这种方法不仅旨在预估招聘用时，还旨在识别出最有可能在特定职位上取得成功的人选。
在进行改进之前，了解摩擦点存在于何处至关重要。从候选人的角度绘制流程中的每个接触点：职业网站是否对移动设备友好？完成申请需要多长时间？每个阶段之间相隔多少天？
职位描述通常是候选人与组织的首次重要互动。冗长的要求清单和模糊的职责描述会立刻成为障碍。有效的招聘信息应清晰传达岗位职责与期望，并真实反映公司文化及团队要求。
智能职位匹配与搜索工具能根据候选人的技能与经验推荐合适的岗位，从而提高候选人找到并申请真正适合自身岗位的可能性。
正如 Morick 所言，申请放弃率是一个具有说明性的指标。若大量候选人放弃申请流程，则说明流程过于繁琐。最佳实践包括保持申请内容简洁，并简化文件上传流程以避免冗余信息。
近期，IT 服务提供商 msg 创建了一款机器人，用于解答候选人与职位相关的问题，并鼓励求职者将简历与最合适的空缺职位进行匹配。该解决方案加速了招聘流程，使合适申请的数量增加了 20%，并将候选人与合适职位的匹配率提升至两位数。
不清楚下一步是什么、或何时能得到回复的候选人，其沮丧情绪是可以理解的。在候选人体验的每个阶段，都应沟通后续步骤和预期时间表。在候选人筛选的初始阶段，对话式 AI 工具可以处理关于职位、公司文化、福利及基本流程的问题。此举能将招聘人员的时间解放出来，专注于更高价值的互动，同时确保候选人的每个问题都得到解答。
相关研究显示，多达 65% 的潜在求职者经历过沟通不一致的情况。超过三分之一的求职者表示，雇主根本未对其申请做出任何回应，浪费了候选人的时间。成功的组织会在收到申请后立即发送确认，并在每个阶段提供明确的时间表。当时间安排有变时，他们也会主动告知候选人。
此外，候选人希望被当作独立个体对待。卓越的候选人体验意味着尽可能实现互动个性化，考虑到不同岗位的动态差异以及候选人的具体技能组合。
AI 与自动化工具能够在无损效率的前提下，实现互动与跟进工作的个性化，例如提供即时申请确认或提醒候选人即将到来的关键节点。借助生成式 AI 或 AI 智能体，人力资源团队可以大规模实现个性化互动。这有助于确保每位候选人都不会感到被忽视。
面试体验，无论是现场面试、视频面试还是电话面试，都是候选人旅程中风险最高的环节之一。准备不足的面试官或前后不一的问题，都会给组织带来负面影响，并削弱候选人的信心。根据 Gallup 的数据，44% 的成功候选人表示，面试对其接受工作邀请的决定影响最大。应确保所有面试官事先审阅了候选人的材料，并在评估标准上保持一致。
即便是设计最周密的候选人体验，若缺乏严格、持续的衡量承诺，也存在偏离轨道的风险。高绩效的人才招聘团队将招聘流程视为持续优化的过程，而非固定不变的结构。这种方法可能包括建立一个核心指标仪表板，用于追踪各阶段的 cNPS 和响应时间指标，或者进行定期的结构化审查，以对结果进行端到端的评估。
入职环节，是招聘过程中所作出的每一项承诺得以兑现的时刻。在许多组织中，候选人体验与入职流程是割裂运作的；而实际上，入职环节是形成闭环的关键。要缩小招聘与入职之间的差距，需要在招聘人员与入职团队之间进行信息共享。集中、无缝衔接的数据存储库有助于入职负责人快速掌握情况，为新员工立即可取得成功创造条件。
AI 在招聘流程中的应用日益广泛，它应支持和辅助人类决策，而非取而代之。如果以牺牲真诚的人际互动为代价，效率的提升便意义甚微。
“效率与人性化之间的恰当平衡，在于利用 AI 消除摩擦，而非转移责任，”Mason 表示。“当自动化处理了协调和复杂事务，招聘人员和招聘经理就能专注于判断、同理心和信任。这时，候选人体验才能实现规模化改善。”
在考虑将哪些流程自动化时，企业应自问，这些部署是否真能改善候选人体验。他们应确保关键环节仍由人才专业人员处理，如招聘决策、录用谈判以及应对复杂或敏感的候选人情况。
“改善候选人体验不仅仅关乎速度、自动化或更好的界面，”Mason 说。“它关乎随着时间的推移积累的记忆、公平、反馈和信任。那些将候选人体验视为一段关系而非一次交易的组织，才能建立起持久的人才优势。”
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