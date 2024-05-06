IBM 大型机技能理事会汇聚全球社群，共同培育大型机人才

全球经济运行依靠交易支撑，而按价值计算，70% 的交易都通过 IBM Z 大型机处理。众多世界顶尖企业依赖 IBM Z 支持其核心业务，通过持续创新进程，IBM Z 在每一代新产品中都为客户带来业界首创技术。随着企业实施 AI、推进应用程序现代化、实现全企业集成并持续进行数字化转型，掌握现代大型机技能至关重要。

这些技能对于该平台的未来不可或缺——无论我们是在培养新晋人才、深化现有社群的技术能力，还是向平台引入新技术与功能。