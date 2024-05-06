IBM 大型机技能理事会汇聚全球社群，共同培育大型机人才

全球经济运行依靠交易支撑，而按价值计算，70% 的交易都通过 IBM Z 大型机处理。众多世界顶尖企业依赖 IBM Z 支持其核心业务，通过持续创新进程，IBM Z 在每一代新产品中都为客户带来业界首创技术。随着企业实施 AI、推进应用程序现代化、实现全企业集成并持续进行数字化转型，掌握现代大型机技能至关重要。
这些技能对于该平台的未来不可或缺——无论我们是在培养新晋人才、深化现有社群的技术能力，还是向平台引入新技术与功能。
IBM、Broadcom 及 21CS 近期委托Futurum Group 咨询公司开展调研，针对企业、高校领导 及学生就大型机领域趋势进行问卷调查。调研涵盖多个主题， 包括但不限于人才招聘、课程与开发技能供给，以及主修大型机专业学生的重点关注领域。
Futurum Group 发现，60% 的受访组织表示他们与提供训练营、培训或学徒计划的行业厂商紧密合作，以连接具备专业技能的应聘者。调研还显示人才需求渠道保持稳健， 91% 的受访组织预计在未来 1 到 2 年内将招聘大型机系统管理员或大型机应用程序开发人员。完整报告《2024 全球大型机技能报告：行业与教育专家洞察》将于 2024 年 5 月 6 日发布。
为凝聚全球社群持续构建技能，IBM 宣布成立 大型机技能理事会。该理事会将提供一个全球组织协作的平台，创造汇聚社群、分享经验 、协同实施解决方案的宝贵机遇，共同为大型机平台培育强大的全球人才队伍。
理事会成员包括 IBM 客户、IBM 合作伙伴、学术界、用户组织、非营利机构及开放社区的代表。
理事会框架将设立多个工作组，重点关注职业认知、基于角色的能力框架、学习路径以及人才持续成长。该理事会建立在 IBM 现有众多大型机技能项目的基础之上。
除传统学术课程外，IBM 还突破传统课堂模式，通过多元路径激发、联结、培养新兴大型机人才。 这些项目包括：
如今，解决大型机技能问题已超越教育与培训范畴。IBM 还引入了新策略与技术以应对所需专业技能的数量：
IBM 的大型机技能项目面向全员开放，无论是入门新人还是资深专家，均可从中获益。无论您希望扩展自身能力，还是与他人分享知识，IBM 技能计划都能助力我们的社群互联互通、共赢成功。
释放 IBM® Z 和 Telum 的强大能量，保护数据、优化性能，并推动实时 AI 洞察。利用专为速度、可扩展性和安全性而设计的行业领先大型机解决方案和处理器来构建企业的未来。