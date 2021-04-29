标签
超自动化：优势与挑战

组织需要最大限度地提高生产力、最小化开支，并最终以更高的效率运营，才能在当今经济中取得成功。超自动化可以帮助您取得领先。

然而，超自动化项目也可能带来一系列挑战。本文将分别阐述超自动化的优势与挑战。

什么是超自动化？

超自动化 是利用 自动化技术 来简化组织中任何及所有可能的流程，使重复性流程无需人工干预即可运行。 超自动化 运用 人工智能  (AI)、 机器学习 和 机器人流程自动化  (RPA)  来变革现代及传统流程与设备。这种 数字化转型 可以帮助组织提高成本与资源效率，使其在更具竞争性的环境中蓬勃发展。

谁在使用超自动化，以及为什么？

围绕 超自动化 的炒作是真实存在的，它能帮助您的组织在当今快节奏、高度分布式、资源紧张的环境中取得领先。无论您的流程是否已实现自动化，或设备新旧与否，任何组织都可以采用 超自动化技术并从中受益。

在员工高度远程办公、导致现场人员减少的情况下，许多行业因无法按期望或所需的速度推进而受到严重冲击。

推动组织采用 超自动化 的部分需求与目标包括：

  • 满足需求增长的需要
  • 过时的工作流程导致延迟/缺乏竞争力
  • 由于资源或知识不足，企业 IT 部门无法跟上业务需求
  • 员工的好奇心与进取心
  • 满足法规遵从性的需要
  • 追求生产一致性及更高质量的产品，同时减少（或消除）人为错误

这些需求和目标已促使许多行业掀起采用 超自动化 的热潮。例如，根据  Gartner 的数据，“目前，许多产品在到达最终目的地之前需经人手接触和生产，但自动化工厂和农场将很快承担大部分工作，包括耕作、采摘、包装和运输。到 2025 年，超过 20% 的所有产品和农产品将首次在购买时由人手接触。”[1]

Gartner 的预测表明，各组织正在认识到超自动化能为他们带来的价值，并正在快速实施超自动化以简化其业务。

超自动化的优势

如上所述，超自动化通过人工智能和 机器学习 等 先进技术  扩展了核心自动化和  RPA 。

超自动化 帮助组织：

  • 通过自动化 众多业务流程来实现增效。
  • 通过确保 重复性任务 被一致且高效地完成，来优化工作流分配。
  • 通过利用数字技术自动化任务，替代原本需要人工干预的任务，降低成本。
  • 通过提供更快速、更丰富的洞察以实现更准确的 决策，提高敏捷性。
  • 借助更强的智能、改进的一致性以及减少人为错误，生产出更高质量的产品并加快上市速度。
  • 通过捕获更多数据并提供基于这些数据的洞察，来做出更好的商业决策、识别改进领域并提升 客户体验 。
  • 减少配置和管理 自动化工具 及自动化解决方案所需的技术专业知识。

超自动化 对于拥有传统运营或自动化水平较低的组织尤其有利。这些组织可以通过 数字流程自动化 和基础设施自动化看到切实成果，提升业务运营的连接性、敏捷性或效率。

超自动化的挑战

在开启 超自动化 之旅之前，密切关注“前期”细节以帮助确保顺利实施至关重要。一些最常见的挑战包括：

  • 了解如何衡量成功
  • 制定并遵守切实可行的项目时间表
  • 确保整个项目拥有端到端的领导力
  • 能够尽可能准确地预先计算有形与无形的投资回报率
  • 从不断增长和演变的市场产品中选择合适的解决方案
  • 为这种新颖且陌生的方法争取利益相关方和管理层的支持

如何解决超自动化的挑战

以下行动有助于确保您的实施项目取得成功：

依靠内部专业知识

从业务层面和技术层面识别当前流程中的专家。谁最了解输入、运作机制和结果？您内部是否有熟悉新技术和解决方案的专家？确保这些人从一开始就参与 项目。

主动管理变革

  • 采取自上而下的方法来赢得热情和支持。让组织内的管理层、利益相关方和客户参与进来，确保获得他们的认同支持。随着积极的认知在整个组织内回响，这一努力将带来指数级的回报。
  • 每当有流程实现自动化时，尤其是 超自动化，您应当预见到员工可能会产生被替代的恐惧，以及对技术本身的价值与可靠性的担忧。务必花时间安抚他们的忧虑。
  • 尽可能对员工进行再培训。这不仅能够建立一个知识更丰富的用户基础，还能缓解他们对工作稳定性和长期发展的担忧，获得更多支持。此外，这不仅提升了团队成员的知识水平，还能增加掌握相关知识的人数。这意味着任何可能出现的问题都能得到更快的解决。

识别工作中的障碍与风险

在开始推进时，哪些制约因素可能构成挑战？如果您能预先缓解或补救任何风险或制约因素，您的流程将进展得更顺利。

确定应尽早处理哪些流程，以及哪些流程可以暂缓

利用 流程挖掘技术 评估现有流程，并绘制 流程图 以确定高价值环节所在。创建 数字孪生体 ，评估流程有效性，并确定可进行改进的领域。

提供在沙盒中实践的机会

为员工提供一种无风险的探索方式。由此产生的熟悉度和舒适感将有助于顺利实施，并能确定需要培训的环节或可能出现问题的地方。

超自动化用例

超自动化 可被任何行业采用，在某些情况下，该技术是可定制的，或已针对特定业务或行业的需求进行了定制。

事实上，根据  Gartner 上述研究，“到 2024 年，80% 的 超自动化 产品将具有有限的行业专业化程度”，这将使其更易于部署并立即获得效率提升。换句话说，到 2024 年，我们有望看到针对特定行业（如汽车制造业）的 超自动化 解决方案，这些方案将具备旨在简化流程的行业特定接口与功能。

以下是一些具体行业的案例，展示了超自动化的 优势 。

  • 医疗健康：  医疗健康 行业涉及众多重复性流程、合同义务和需遵守的法规，因此处于利用 超自动化及相关技术（如 自然语言处理 (NLP) ）的有利地位，提供自动化服务、加速流程、降低成本并提升质量。
  • 工业：超自动化 堪比第二次工业革命。生产设施可以运用 超自动化 和 业务流程管理 (BPM)  技术，大规模生产更高质量的产品。许多工业环境仍在使用可受益于 优化的 传统系统 和流程。
  • 金融服务：  金融服务 行业涉及大量与客户、买家、基金经理及其他实体的计算、交易和沟通。 超自动化 连同光学字符识别 (OCR) 等技术，可以减少人工干预，同时确保前端和后端流程的高质量结果。超自动化 也有助于疫情后的经济复苏。

对于许多受新冠疫情影响的企业而言， 超自动化 技术的应用正成为一项优先事项。全球各行业因劳动力减少、产能限制以及需求意外波动而面临生产力问题。 企业正采用超自动化 ，通过 自动化 和加速重复性流程来应对由此产生的诸多挑战。企业也正在利用 智能自动化 来提高一致性和质量——同时往往还能降低成本。

超自动化和 IBM

如果您已准备好在业务中应用 超自动化 ，我们建议从  IBM® Cloud Pak  for Business Automation 开始。这是一套集成的、市场领先的软件，旨在帮助您解决最严峻的运营挑战。

IBM Cloud Pak for Business Automation 提供 AI 生成的建议、用于衡量影响的分析工具以及易于业务人员使用的低代码工具，帮助您减少手动流程所耗时间并缩短客户等待时间。借助 IBM Cloud Pak for Business Automation，您可以更好地遵守法规以降低风险，并将时间重新分配到更高价值的工作上。

[1]  Gartner  2021 年预测：超越  RPA  加速实现 超自动化成果，2020 年 11 月 30 日
