超自动化：优势与挑战

围绕 超自动化 的炒作是真实存在的，它能帮助您的组织在当今快节奏、高度分布式、资源紧张的环境中取得领先。无论您的流程是否已实现自动化，或设备新旧与否，任何组织都可以采用 超自动化技术并从中受益。

在员工高度远程办公、导致现场人员减少的情况下，许多行业因无法按期望或所需的速度推进而受到严重冲击。

推动组织采用 超自动化 的部分需求与目标包括：

满足需求增长的需要

过时的工作流程导致延迟/缺乏竞争力

由于资源或知识不足，企业 IT 部门无法跟上业务需求

员工的好奇心与进取心

满足法规遵从性的需要

追求生产一致性及更高质量的产品，同时减少（或消除）人为错误

这些需求和目标已促使许多行业掀起采用 超自动化 的热潮。例如，根据 Gartner 的数据，“目前，许多产品在到达最终目的地之前需经人手接触和生产，但自动化工厂和农场将很快承担大部分工作，包括耕作、采摘、包装和运输。到 2025 年，超过 20% 的所有产品和农产品将首次在购买时由人手接触。”[1]

Gartner 的预测表明，各组织正在认识到超自动化能为他们带来的价值，并正在快速实施超自动化以简化其业务。