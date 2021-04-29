超自动化：优势与挑战

超自动化 是利用 自动化技术 来简化组织中任何及所有可能的流程，使重复性流程无需人工干预即可运行。 超自动化 运用 人工智能 (AI)、 机器学习 和 机器人流程自动化 (RPA) 来变革现代及传统流程与设备。这种 数字化转型 可以帮助组织提高成本与资源效率，使其在更具竞争性的环境中蓬勃发展。
围绕 超自动化 的炒作是真实存在的，它能帮助您的组织在当今快节奏、高度分布式、资源紧张的环境中取得领先。无论您的流程是否已实现自动化，或设备新旧与否，任何组织都可以采用 超自动化技术并从中受益。
在员工高度远程办公、导致现场人员减少的情况下，许多行业因无法按期望或所需的速度推进而受到严重冲击。
推动组织采用 超自动化 的部分需求与目标包括：
这些需求和目标已促使许多行业掀起采用 超自动化 的热潮。例如，根据 Gartner 的数据，“目前，许多产品在到达最终目的地之前需经人手接触和生产，但自动化工厂和农场将很快承担大部分工作，包括耕作、采摘、包装和运输。到 2025 年，超过 20% 的所有产品和农产品将首次在购买时由人手接触。”[1]
Gartner 的预测表明，各组织正在认识到超自动化能为他们带来的价值，并正在快速实施超自动化以简化其业务。
如上所述，超自动化通过人工智能和 机器学习 等 先进技术 扩展了核心自动化和 RPA 。
超自动化 帮助组织：
超自动化 对于拥有传统运营或自动化水平较低的组织尤其有利。这些组织可以通过 数字流程自动化 和基础设施自动化看到切实成果，提升业务运营的连接性、敏捷性或效率。
在开启 超自动化 之旅之前，密切关注“前期”细节以帮助确保顺利实施至关重要。一些最常见的挑战包括：
以下行动有助于确保您的实施项目取得成功：
从业务层面和技术层面识别当前流程中的专家。谁最了解输入、运作机制和结果？您内部是否有熟悉新技术和解决方案的专家？确保这些人从一开始就参与 项目。
在开始推进时，哪些制约因素可能构成挑战？如果您能预先缓解或补救任何风险或制约因素，您的流程将进展得更顺利。
利用 流程挖掘技术 评估现有流程，并绘制 流程图 以确定高价值环节所在。创建 数字孪生体 ，评估流程有效性，并确定可进行改进的领域。
为员工提供一种无风险的探索方式。由此产生的熟悉度和舒适感将有助于顺利实施，并能确定需要培训的环节或可能出现问题的地方。
超自动化 可被任何行业采用，在某些情况下，该技术是可定制的，或已针对特定业务或行业的需求进行了定制。
事实上，根据 Gartner 上述研究，“到 2024 年，80% 的 超自动化 产品将具有有限的行业专业化程度”，这将使其更易于部署并立即获得效率提升。换句话说，到 2024 年，我们有望看到针对特定行业（如汽车制造业）的 超自动化 解决方案，这些方案将具备旨在简化流程的行业特定接口与功能。
以下是一些具体行业的案例，展示了超自动化的 优势 。
对于许多受新冠疫情影响的企业而言， 超自动化 技术的应用正成为一项优先事项。全球各行业因劳动力减少、产能限制以及需求意外波动而面临生产力问题。 企业正采用超自动化 ，通过 自动化 和加速重复性流程来应对由此产生的诸多挑战。企业也正在利用 智能自动化 来提高一致性和质量——同时往往还能降低成本。
如果您已准备好在业务中应用 超自动化 ，我们建议从 IBM® Cloud Pak for Business Automation 开始。这是一套集成的、市场领先的软件，旨在帮助您解决最严峻的运营挑战。
IBM Cloud Pak for Business Automation 提供 AI 生成的建议、用于衡量影响的分析工具以及易于业务人员使用的低代码工具，帮助您减少手动流程所耗时间并缩短客户等待时间。借助 IBM Cloud Pak for Business Automation，您可以更好地遵守法规以降低风险，并将时间重新分配到更高价值的工作上。
[1] Gartner 2021 年预测：超越 RPA 加速实现 超自动化成果，2020 年 11 月 30 日
利用 AI 和自动化的强大功能，主动解决整个应用程序堆栈中的问题。
利用 AI 和 IBM Automation 重新思考您的业务，让 IT 系统更具主动性，提升流程效率和员工的工作效率。
利用 IBM 自动化咨询服务，从业务流程自动化和 IT 运营中获取更多价值。