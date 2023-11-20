2023 年，随着生成式 AI 的兴起以及可持续发展、劳动生产率和安全性等迫切需求，各组织面临着数字转型方面的空前压力。IBM 商业价值研究院 (IBV) 发布的《云转型报告》这一全新全球调研发现，许多领先企业拥有数字转型的共同基础——清晰的混合云战略。¹这些企业指出采用混合云方法推动业务转型的若干关键优势，包括现代化、敏捷性、安全性、可持续性以及释放生成式 AI 潜力的能力。
以下是过去一年影响云转型的关键驱动因素及其对企业云现代化征程的意义：
今年，生成式 AI 吸引了企业领导者的关注——但也引发了诸多问题，包括：什么是加速和扩大影响的正确基础？对许多组织而言，答案在于混合云方法。这项新研究发现，68% 的混合云采用者已制定全组织范围的正式政策，用以指导其生成式 AI 的应用方法。
随着生成式 AI 的兴起，数据量激增。这既能推动重大业务创新，也需要战略考量。在执行 AI 战略时，企业需考量现有计算能力、数据存储位置（云端、本地、边缘）、数据访问方式、必要的安全控制措施，以及如何有效利用现有技术投资。混合云方法不仅能提供更强的可靠性和性能，还可通过连接云与本地环境来提升敏捷性，从而消除灵活 AI 工作流的障碍。
在生成式 AI 方面，企业同样关注敏感数据可能泄露的问题。例如，45% 的云领导者指出，对网络安全或数据信息隐私保密性的担忧，是其推进生成式 AI 实施的主要障碍。研究结果表明，受严格监管的行业在考量该技术时，正日益重视安全等风险因素。相较于其他行业，这些机构制定正式 AI 方法的可能性较低，但已取得进展：截至目前，57% 的银行和金融市场机构、 54% 的保险公司以及 54% 的生命科学/制药机构已针对该技术采用正式方法。
对于承担着关键数据保护职责的受严格监管行业而言，其面临着重大的风险。为避免盲点，制定能在整个混合云基础设施中提供可见性的整体安全策略，对降低风险至关重要。
该报告还揭示了阻碍云更广泛应用的持续障碍——其中最为突出的当属长期存在的技能差距。例如，58% 的全球决策者表示云技能仍是一项重大挑战，72% 的组织已创设新岗位以满足对云技能的需求。在个别行业内部，这一缺口更为突出：银行业和金融市场等受严格监管行业中这一比例达 79%，交通运输和旅游业达 81%，化学和石油行业达 79%。
近年来，可持续发展已与更广泛的业务目标紧密结合，并成为各行业组织技术投资的重要优先事项。然而随着生成式 AI 的发展，AI 工作负载所需的数据处理量也在增加。这对致力于减少温室气体排放的机构而言，可能构成新的挑战。
借助合适的工具，云能够帮助企业跟踪、管理和报告可持续发展目标——包括合作伙伴与第三方的目标。事实上，我们的研究发现，42% 的全球决策者确认他们已在内部使用云技术来帮助部署、追踪和管理可持续发展目标。
随着更多组织开启 AI 征程，确保拥有合适的基础设施和人才来支持这些举措将变得至关重要。转向采用混合云架构、具备敏捷安全数据结构的组织，很可能成为未来的赢家——它们凭借坚实基础，将在未来 AI 驱动的格局中占据竞争优势。
查看 IBM 商业价值研究院完整研究报告。
[1] 本研究由独立调研机构 Harris Poll 合作开展。