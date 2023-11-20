2023 年，随着生成式 AI 的兴起以及可持续发展、劳动生产率和安全性等迫切需求，各组织面临着数字转型方面的空前压力。IBM 商业价值研究院 (IBV) 发布的《云转型报告》这一全新全球调研发现，许多领先企业拥有数字转型的共同基础——清晰的混合云战略。¹这些企业指出采用混合云方法推动业务转型的若干关键优势，包括现代化、敏捷性、安全性、可持续性以及释放生成式 AI 潜力的能力。

以下是过去一年影响云转型的关键驱动因素及其对企业云现代化征程的意义：