在深入研究混合云的优势之前，我们先看看混合云计算模型是如何成为保护关键数据和运行工作负载的基本 IT 基础设施模型的。

在云计算出现之前，各大组织只能在传统 IT 基础设施环境中存储数据并运行其软件应用程序。此环境采用了一种由本地数据中心、服务器、网络硬件和企业软件应用程序所组成的集中式计算结构。随着业务流程数字化程度的逐渐提高，此类本地设置所需的计算能力和物理空间也日益攀升，从而给运营带来压力并导致成本上升，因为组织必须采购并在内部自行管理其所有基础设施。

随着企业级云计算的出现，组织得以踏上云迁移之旅，并可将 IT 存储空间和处理能力需求外包给第三方云服务提供商（如Amazon Web Services (AWS)、IBM Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure）所托管的公有云。

如今，此类提供商可提供的虚拟化资源涵盖从按需即用型软件应用程序到单个虚拟机 (VM) 再到整套的企业级基础设施和开发平台。基于云的托管服务包括基础设施即服务 (IaaS)、软件即服务 (SaaS) 和平台即服务 (PaaS)。公有云采用按使用付费的计费方式，可提供一种经济高效的解决方案来限制资源浪费。

私有云是一种计算环境，其中所有硬件与软件资源专用于单个组织且只能由单个组织访问。它主要是为企业提供一种可严格控制 IT 基础设施的手段，以便保护敏感数据并满足隐私或法规遵从性要求。私有云设置通常会托管在组织的内部数据中心内。同时，它也可托管在云服务提供商的基础设施上，或是异地数据中心内的租用基础设施上。

混合云技术的发展源于支持和集成不同计算环境中的计算、存储和服务这一需求，从而实现更大的容量和更高的整体性能。混合云可将公有云、私有云和本地基础设施无缝集成到一个灵活的解决方案中，从而为运行应用程序和工作负载提供可移植性。

如今，混合多云方法也已出现，它可将来自不同供应商的两种或多种公有云服务与私有云环境相结合。此现代化基础结构模型支持云原生应用程序开发（例如，微服务），并使用容器编排平台（例如 Kubernetes、Docker Swarm）在所有云中自动部署应用程序。如果设计得当，混合多云架构可为企业提供高性能存储、低延迟网络、高安全性和零停机时间。