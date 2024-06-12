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在深入研究混合云的优势之前，我们先看看混合云计算模型是如何成为保护关键数据和运行工作负载的基本 IT 基础设施模型的。
在云计算出现之前，各大组织只能在传统 IT 基础设施环境中存储数据并运行其软件应用程序。此环境采用了一种由本地数据中心、服务器、网络硬件和企业软件应用程序所组成的集中式计算结构。随着业务流程数字化程度的逐渐提高，此类本地设置所需的计算能力和物理空间也日益攀升，从而给运营带来压力并导致成本上升，因为组织必须采购并在内部自行管理其所有基础设施。
随着企业级云计算的出现，组织得以踏上云迁移之旅，并可将 IT 存储空间和处理能力需求外包给第三方云服务提供商（如Amazon Web Services (AWS)、IBM Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure）所托管的公有云。
如今，此类提供商可提供的虚拟化资源涵盖从按需即用型软件应用程序到单个虚拟机 (VM) 再到整套的企业级基础设施和开发平台。基于云的托管服务包括基础设施即服务 (IaaS)、软件即服务 (SaaS) 和平台即服务 (PaaS)。公有云采用按使用付费的计费方式，可提供一种经济高效的解决方案来限制资源浪费。
私有云是一种计算环境，其中所有硬件与软件资源专用于单个组织且只能由单个组织访问。它主要是为企业提供一种可严格控制 IT 基础设施的手段，以便保护敏感数据并满足隐私或法规遵从性要求。私有云设置通常会托管在组织的内部数据中心内。同时，它也可托管在云服务提供商的基础设施上，或是异地数据中心内的租用基础设施上。
混合云技术的发展源于支持和集成不同计算环境中的计算、存储和服务这一需求，从而实现更大的容量和更高的整体性能。混合云可将公有云、私有云和本地基础设施无缝集成到一个灵活的解决方案中，从而为运行应用程序和工作负载提供可移植性。
如今，混合多云方法也已出现，它可将来自不同供应商的两种或多种公有云服务与私有云环境相结合。此现代化基础结构模型支持云原生应用程序开发（例如，微服务），并使用容器编排平台（例如 Kubernetes、Docker Swarm）在所有云中自动部署应用程序。如果设计得当，混合多云架构可为企业提供高性能存储、低延迟网络、高安全性和零停机时间。
使用混合云策略的部分主要优势如下。
采用混合云战略的主要优势在于提供敏捷性，因为企业需要敏捷性来快速适应变化并抓住机遇，从而推动业务增长。混合云可通过快速配置计算机资源来支持敏捷性，无论这些资源是存放在本地数据中心，还是由多租户数据中心内的大型公有云供应商来持有和维护。
通过大幅提高 IT 资源的交付速度，混合云架构可帮助企业保持敏捷性。例如，混合云环境可在短短几分钟内提供云存储功能；而在传统 IT 环境中，构建并安装数据存储所需的额外物理硬件则可能需要数月时间。
此外，混合云还可灵活地快速（自动且经济地）扩大或缩小资源规模，以便应对意外出现的流量高峰。例如，航空公司移动应用程序对于现代个性化航空旅行至关重要。借助混合云架构，航空公司可处理波动变化的数据量（例如在繁忙的假日旅行季），而此工作需实时扩展资源和数据，以改进工作流程并提供更出色的客户体验。
最后，混合云生态系统可提供 DevOps 和其他团队在基于云的环境中快速开发、测试和启动应用程序所需的敏捷性，而这也是业务增长的另一关键驱动因素。
企业青睐混合云方法，因为它可在数据与资源的分配方面实现控制力和更高的灵活性，从而提供各种部署选项。例如，组织可通过将敏感数据（例如，知识产权、个人身份信息 (PII)、医疗记录）存储在私有云环境中来控制包含敏感数据的工作负载。其他工作负载（例如，与移动设备和应用程序绑定的工作负载）则通常更适合进行公有云部署。通过将资源密集型任务（例如，数据处理和存储）迁移到公有云，移动应用程序便可在处理能力与内存均有限的设备上更高效地运行。
跨混合云架构的资源与工作负载迁移由容器或加密应用程序编程接口 (API) 进行协调，而这些接口可在云计算服务或云服务与本地应用程序之间传输数据。此集中管理系统可简化加密、自动化、访问控制和端点数据安全等安全措施的实施。
掌握不断变化的合规与监管规则并非易事，因为不同法律会要求组织在特定地理区域或特定条件下存储和处理数据。对于石油和天然气等监管严格的行业，这一挑战尤为严峻。
混合云可帮助企业遵守不同的国际法规，以便其决定如何复制和加密数据以及需在何处存储这些数据。该云安全功能有助于公司遵守不同国家/地区和城市制定的隐私与保护标准。
混合云战略有助于企业优化支出和降低成本，例如降低与购置、升级和维护物理硬件或是扩大数据中心建设相关的资本支出。
通过混合云方法，DevOps 和其他团队可优化公有云与私有云之间的支出分配，从而找出最具成本效益的解决方案。混合云的即用即付定价模式有助于团队避免非必要支出，同时还可平衡总体成本和收入。具有一个或多个公有云与私有云服务的混合多云环境不会依赖单个云提供商，同时也不受云供应商的束缚，从而可创造更多成本节余机会。
所有企业组织均十分关注业务连续性，即在紧急情况下维持关键功能的就绪状态。业务连续性规划包括灾难恢复 (DR)，它专注于在灾难发生后恢复数据访问和 IT 基础设施，且无论此灾难是网络连接故障、自然灾害还是导致中断的军事攻击。
借助混合云架构，组织可通过将本地存储与云资源相集成来备份重要数据，从而有助于灾难恢复。此冗余性可防止在其中某一备份出现问题时丢失数据。此外，混合云还可加快灾难恢复速度，因为数据会被不断复制并刷新，从而确保数据的完整性、准确性、一致性和可靠性。
毫无疑问，混合云模式可为业务转型和创新新技术提供支持。根据 IBM 商业价值研究院最近发布的《驾驭混合云》报告，混合云投资与其他转型杠杆相结合时所产生的估值平均会翻三番。而对于某些行业，该价值乘数甚至高达 20 倍。
混合云基础设施的灵活性、可扩展性和效率可为应用现代化提供支持；即，将传统应用更新为云原生应用环境的过程，而这是业务转型数字化战略的关键组成部分。
除对传统应用程序进行现代化改造外，企业还渴望利用生成式 AI 和机器学习的强大功能来提供客户服务、自动化等。生成式 AI 依赖大数据、海量计算能力、高级安全性和快速可扩展性，而这些恰是混合云的优势所在。
虽然混合云有诸多明显优势，但组织在考虑利用此现代化基础设施模式的最佳方式时，仍需权衡其劣势。
从启动成本和设计角度来看，混合云架构的最初实施可能会令人望而生畏。在开启混合云之旅之前，组织须彻底评估其业务需求，并与公有云服务提供商或供应商开展合作，以便将这些需求转化为最佳的混合云实施方法。
随着企业不断将其应用程序和工作负载迁移到混合多云环境，集成和管理的复杂性也会上升。根据多份近期估计，当今组织最多时会运行 10 个云，从而使跨多个环境的无缝集成、数据同步和高安全性成为一项持续挑战。
要克服混合云的复杂性，就须制定明确的混合云战略，从而围绕单个混合云平台架构来提供一系列云服务。
在复杂的混合多云环境中，DevSecOps（开发、安全和运营）团队可能难以全面了解跨本地数据中心、多个云（私有云和公有云）、SaaS 应用程序和其他应用程序的所有系统、应用程序和流程，以及在 IoT 与边缘计算环境中运行的数据。
组织可通过使用混合云可观察性软件和平台来克服可见性问题。此类云管理工具可通过提供具有实时监控功能的统一平台来打破孤岛，从而增强可见性和控制力。例如，通过跟踪其 IT 基础设施组件的性能、可用性和运行状况，团队可分析使用模式并检测到因数据量上升或资源共享而导致的延迟及其他问题。
混合多云环境需管理不同的供应商服务。除使用多个云之外，典型的企业组织还依赖与供应商相关的众多 SaaS 应用程序、存储功能以及其他服务和产品。管理多供应商服务和控制成本要求具备跨单个集成平台的可见性，以便 IT 领导跟踪资源分配情况并管理与云相关的成本。
IBM 报告《驾驭混合云》指出，混合云方法所产生的价值是仅使用单个公有云的 2.5 倍。通过在多个计算环境中集成工作负载可移植性、编排和管理，混合云架构可提供企业实现创新和保持敏捷所需的灵活性、可扩展性和安全性。作为混合云解决方案的领导者，IBM 正帮助广大企业充分利用混合云的众多优势和优点，同时克服现代 IT 基础设施的复杂性，以便制定出成功的战略。
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