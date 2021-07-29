以人为本的设计：迈向全面体验的第一步

这种对人群的持续关注催生了远超设计团队范畴的组织转型。我们运用企业设计思维作为工具集，就待实现目标建立共识。我们秉持“观察、反思、创造”的迭代理念。跨职能领域的协作与“以人为本”的设计理念，与全面体验目标高度契合。

什么是全面体验 (TX)？Gartner 研究副总裁 Brian Burke 在其电子书《2021 年顶级战略技术趋势》[1]中强调：“全面体验将多体验 (MX)、客户体验 (CX)、员工体验 (EX) 与用户体验 (UX) 等传统上相互孤立的领域相结合，串联形成更优质的全局体验。这不仅简化了所有群体的体验流程，由于组织正在跨所有体验进行优化，这更为机构提供了超越竞争对手的绝佳机遇。以改造整体体验为总目标，全面体验使组织能够直面新冠疫情带来的挑战，并识别可整合发展的新业务活动。”

从企业软件解决方案的视角审视该框架时，某些术语与概念值得厘清。