以人为本的设计：迈向全面体验的第一步

这种对人群的持续关注催生了远超设计团队范畴的组织转型。我们运用企业设计思维作为工具集，就待实现目标建立共识。我们秉持“观察、反思、创造”的迭代理念。跨职能领域的协作与“以人为本”的设计理念，与全面体验目标高度契合。
什么是全面体验 (TX)？Gartner 研究副总裁 Brian Burke 在其电子书《2021 年顶级战略技术趋势》[1]中强调：“全面体验将多体验 (MX)、客户体验 (CX)、员工体验 (EX) 与用户体验 (UX) 等传统上相互孤立的领域相结合，串联形成更优质的全局体验。这不仅简化了所有群体的体验流程，由于组织正在跨所有体验进行优化，这更为机构提供了超越竞争对手的绝佳机遇。以改造整体体验为总目标，全面体验使组织能够直面新冠疫情带来的挑战，并识别可整合发展的新业务活动。”
从企业软件解决方案的视角审视该框架时，某些术语与概念值得厘清。
当企业直接向消费者销售服务时（例如酒店住宿），客户与用户通常是同一主体。该主体会体验与企业端到端的互动旅程。在每个触点他们都会评估是否完成首次购买或再次消费——而在复购者中，有一部分会成为客户倡导者，他们会向自己的社交网络推荐您的组织。培育客户倡导者是客户体验 (CX) 的主要目标。
与之相对，企业软件解决方案的采购者往往并非最终用户。最终用户可能影响采购决策；但采购方在采购流程中需权衡其他因素。在整个端到端旅程中，具有不同需求的个体会在不同节点与供应商的不同员工产生交互。
我们采用九大通用体验作为设计方法，以此作为交付卓越体验的统一语言：
跨职能团队通过协同评审、提供反馈并落实改进措施，旨在为客户、用户及潜在客户呈现统一的 IBM 体验。
多重体验 (MX)，，更具体而言是多体验开发平台 (MXDP)，对于确保数字触点、多样化设备类型与交互模式之间的互操作性与互联性至关重要。但我们必须从以人为本的改进切入。
设计师在优化客户体验 (CX)、用户体验 (UX) 或员工体验 (EX) 时，始终针对特定目标人群进行创作。多体验则关注为客户、用户及员工提供无缝连贯服务的基础技术。多体验设计通过整合最契合的技术选项来提升 CX、UX 或 EX。因此，仅当经过审慎的 CX/UX/EX 改进论证后，方可决定引入虚拟现实 (VR)、智能手表或手势交互等技术。若脱离此原则，盲目增加未与 TX 战略对齐的交互触点，将可能导致体验更趋碎片化与混乱化。
设计与用户研究实践对提升体验至关重要。做出有目的的、以人为本的决策是构建连贯 TX 的前提。我们运用 IBM 设计方法与企业设计思维，跨 CX、UX 与 EX 领域，为客户、员工、用户及业务伙伴优化体验。
IBM 前董事长兼首席执行官 Thomas J. Watson, Jr. 曾指出：“好的设计就是好的业务”，这正是我们的设计团队贡献远超越产品设计范畴的原因。在严格的设计评审流程中，数字化的发现、学习、试用与购买体验是重点聚焦领域。我们的团队持续与营销、产品管理、销售及开发部门同事紧密协作，识别障碍并推进迭代。
当 IBM 文档团队着手重构客户文档体验时，他们以企业设计思维 (EDT) 研讨会作为起点。在后续迭代过程中，团队持续运用各类 EDT 活动。重构后的 IBM 文档 网站建立在共情基石之上，形成了能快速向用户传递精准内容的精简流程。
覆盖企业全域、以人为本的体验是各行业组织的关键竞争优势。当企业开启转型征程时，团队有责任践行 企业设计思维原则，即“关注用户成果”、“持续革新”与“多元赋权团队”。 下载 《IBM 企业设计思维实践指南》 ，开启您的全面体验成功之旅。
[1] 摘自 Gartner 专栏： Gartner 发布 2021 年顶级战略技术趋势， Brian Burke，2020 年 10 月 19 日 （链接位于 ibm.com 外部）
GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志，经许可在本文中使用。保留所有权利。
