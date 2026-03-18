94% 的常见人力资源咨询由 AI 智能体解决。支持工单下降 75%。运营预算在四年内降低了 40%。这些不是预测数据，而是 IBM 自身的实际数字。
但在每项指标背后，都有一个更难回答的问题：如何在不失去其本应服务的员工信任的前提下扩展 AI？
随着 AI 影响招聘、发展和绩效等决策，员工不仅是在体验新技术，也在体验工作运作方式的改变。若轻率扩展，数字会改善，文化却在悄然侵蚀。
在此，我们将探讨这种张力，讨论负责任地在人力资源系统中设计和部署 AI 需要什么，以及领导者如何应对随之而来的文化和劳动力变革。以下是每位人力资源领导者都应思考的五个问题。
讨论已从 AI 能做什么，转向组织如何与之共存和运作。这一转变从根本上改变了人力资源技术的角色。流程自动化只是起点，现在我们真正在讨论的是整个企业如何完成工作。
“负责任”必须从一开始就嵌入系统架构。这意味着要清晰了解数据源自何处、如何验证，以及在数据进入任何模型之前如何处理偏见。这意味着要界定在招聘、晋升或绩效评估等高风险决策中人类介入的节点。
AI 应当为这些决策提供信息，而非做出决策；如果员工对职业路径或技能发展方面的建议提出质疑，系统应能将其追溯到透明、可验证的数据。
如果领导者无法清晰解释其 AI 系统如何运作以及如何提出建议，那么这些系统就尚未做好企业级规模的准备。
领导者必须愿意简化运营模式，并优先考虑跨职能协作。AI 的采纳需要思维模式的转变。这不仅需要投资于技术技能，还需要投资于同理心、批判性思维和好奇心等能力。在 AI 赋能型组织中，这些人类技能会变得更加重要，而非减弱。
利用 AI 管理密码重置、人力资源政策咨询、软件安装等基础任务及其他日常事务，能让支持团队腾出精力专注于更复杂的问题解决、富有同理心的客户互动以及技术分析。以服务台岗位为例。改变服务台岗位的性质，为员工提供了发展新技能的重要机会，从单纯的工单处理者转变为“体验策划者”或“AI 管理者”，进一步支持职业成长。
领导行为必须与组织期望看到的变革保持一致。当领导者未能以身作则展现协作、透明和持续学习时，无论技术投资如何，AI 项目都将举步维艰。
大多数组织都在优先追求速度，竞相部署 AI 功能，却没有充分考虑员工体验。这种脱节通常以两种可预见的方式显现：AI 工具并行推出却未进行有意义的整合，导致员工不得不面对由互不相连的系统拼凑而成的局面，非但没有消除摩擦，反而增加了摩擦。
与此同时，许多举措的设计主要是为了满足管理报告需求，而非员工成长与发展。当技术给人的感觉更多是在监控绩效而非赋能进步时，信任就会受到侵蚀，而领导者希望加速达成的结果反而变得更难实现。
AI 有潜力让领导力变得更具洞察力，也更人性化。管理者不必仅凭直觉或滞后指标来决策，而是能够在团队健康问题出现的初期就发现其模式。源自情绪趋势和工作模式中的信号，能够揭示哪些地方工作量不均衡或协作出现裂痕，让领导者有机会在倦怠发生之前进行早期干预，而不是事后补救。
AI 还能承担部分行政事务，优化日程安排，使管理者能减少花在文书工作上的时间，将更多时间用于辅导、发展和支持团队。
对员工而言，这种影响既体现在日常的工作体验中，也体现在更长远的职业成长上。AI 可以通过总结会议、呈现相关政策以及简化拖慢工作节奏的日常行政任务来减少摩擦。
长远来看，AI 还可以在机会方面创造更多透明度。通过根据员工所展现出的技能（而不仅仅是资历或可见度）将他们匹配到项目或岗位，AI 可以帮助使职业路径更加清晰，让晋升感觉更为公平。
人力资源部门有机会从服务职能发展为战略性的劳动力架构师。这要求重新思考传统的服务交付模式，即不仅要实现现有任务的自动化，还要利用智能系统主动满足常见的员工需求，如入职或福利咨询。
随后，重点将转向对释放出的能力进行再投资。通过自动化节省下来的时间，应重新投入到劳动力规划、技能重塑计划和工作设计中去。
成功不应仅以成本降低来衡量。要以组织的适应能力、重塑技能和更有效地部署人才的能力来衡量。
大规模建立信任，要求人力资源部门在塑造整个组织的AI治理方式中发挥积极作用。这首先要从透明度开始，创建清晰、最新的技能架构，使员工了解他们的能力是如何被评估的，以及发展机会是如何被确定的。
这也意味着要在个性化与保护之间取得恰当的平衡，确保 AI 在提供量身定制的体验的同时，有强大的数据治理和身份控制措施来保护员工信息。而且至关重要的是，信任不能是静态的。组织需要在日常工作流程中嵌入反馈回路，让员工的意见能够持续地影响 AI 工具和政策的演进。
信任是通过一致的系统设计、治理和沟通建立起来的。当员工在日常工作中感受到公平、透明和实实在在的好处时，信任就得以持续。
AI 正在成为工作基础设施的一部分，影响着人才的识别、培养和部署。对于人力资源领导者而言，这既创造了机遇，也赋予了责任。
目标不仅仅是实施新工具。而是要确保这些工具能反映组织的价值观，并支持一支感觉知情、受支持、被公平对待的员工队伍。
如果做得好，AI 能够强化工作的运作方式，并促进人们在工作中的成长。这一结果取决于人力资源部门当下的选择。
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