战略性的人力资源数字化转型已迅速成为领先企业的当务之急。短短几年间，员工的期望与习惯已发生改变。在后疫情、远程友好的全球职场环境中，HR 专业人士面临新的文化挑战。为吸引顶尖人才，提供卓越的员工体验并持续鼓励职业发展，比以往任何时候都更为重要。

如今，AI 等新兴技术正深刻影响劳动力市场，全球企业由此面临前所未有的人才技能挑战。根据 IBM 商业价值研究院的数据，过去仅有 6% 的劳动力需要接受再培训。到 2024 年，这一比例升至劳动力总量的 35%，相当于全球逾 10 亿名员工。但仍仅有五分之一的高管表示，其企业的“未来工作”战略由 HR 主导。

通过重塑 HR 团队的日常运作，并将其置于战略性人才管理举措的核心，企业领导者可以更有效地为未来做好准备。

HR 数字化转型涵盖对过时系统的现代化改造、落地数据驱动的人力资源平台、运用 AI，并为员工打造无缝的数字化体验。这一转变使 HR 从繁琐的行政事务转向更具战略性的职责，聚焦人才发展与组织文化，并由此塑造具有显著竞争优势的企业。