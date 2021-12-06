连接用户体验与商业价值的 7 个步骤

在敏捷产品开发中定义“价值” 对所有规模的组织而言都是一项挑战。该定义通常从运营视角进行构建和回答，侧重于按时交付率、生产率或可预测性等指标。企业也会从结果视角定义价值，关注财务收益、用户满意度或产品范围交付。

从这些角度定义价值时会出现诸多挑战。从运营视角看待价值时，可能存在优化了指标却未真正实现业务或用户价值的情况。从 结果视角来看，各项指标间的关联性并不总是显而易见，它们甚至可能相互冲突。此外，如何整合不同价值来优化流程或结果的优先级也往往不够明确。

IBM Garage 已开发出一系列步骤和多功能工具，使业务价值与用户价值保持一致，我们将其称为价值编排。我们运用价值编排来指导产品 UX 策略与体验转型，在敏捷环境中持续交付价值。该方法论已在多个行业和财富 500 强客户中得到部署和完善。具体方法与研究发现如下：