连接用户体验与商业价值的 7 个步骤

在敏捷产品开发中定义“价值” 对所有规模的组织而言都是一项挑战。该定义通常从运营视角进行构建和回答，侧重于按时交付率、生产率或可预测性等指标。企业也会从结果视角定义价值，关注财务收益、用户满意度或产品范围交付。
从这些角度定义价值时会出现诸多挑战。从运营视角看待价值时，可能存在优化了指标却未真正实现业务或用户价值的情况。从 结果视角来看，各项指标间的关联性并不总是显而易见，它们甚至可能相互冲突。此外，如何整合不同价值来优化流程或结果的优先级也往往不够明确。
IBM Garage 已开发出一系列步骤和多功能工具，使业务价值与用户价值保持一致，我们将其称为价值编排。我们运用价值编排来指导产品 UX 策略与体验转型，在敏捷环境中持续交付价值。该方法论已在多个行业和财富 500 强客户中得到部署和完善。具体方法与研究发现如下：
价值编排始于这样一个认知：业务价值根植于用户行为。我们将用户定义为流程或工具的任何内部或外部最终用户。当用户以特定方式行事时，业务所有者就能实现其价值。例如，若业务所有者运营电商网站，当用户（新客户或现有客户）访问网站、购买产品并对广告作出响应时，他们就能认知到价值。若所有者创建职场优化工具，当 员工快速无误完成任务时，他们即可实现价值。
在上述案例中，理解访问网站、查看广告、完成任务或出现错误的业务价值是直观的。设想企业如何衡量这些行为的变化并量化其价值也同样直接明了。
因此，该流程首先需要求产品利益相关者明确他们希望用户行为发生何种改变。一位业务负责人可能会表示：“我希望用户不要如此频繁地放弃购物车。”通过分析购物数据，该业务负责人可以确定将购物车放弃率从 75% 降低至更合理的 50% 这一目标。
设定目标与成功标准能为后续工作带来多重优势。我们可以通过回答三个核心问题来协调任意数量的个人或团队：
确定目标后，我们需要解决的下一步问题是：“为什么用户会以 75% 的概率放弃购物车？”
在明确目标行为及衡量标准后，我们构建将行为改变与财务影响相连接的价值模型。这些公式以用户行为的度量作为输入，并生成隐含的财务影响。该财务影响将使团队能够比较不同用户行为变化的价值。价值模型还能让产品负责人建立统一的效益计算机制，通过该机制可评估未来解决方案的投资回报率 (ROI)。
我们流程的第三步是确定那些我们试图改变的用户行为的驱动因素。我们称这些行为驱动因素为根本原因痛点。
在购物车放弃的示例中，我们可以首先通过访谈和审查现有数据来进行专项研究，以确定客户放弃购物车的原因。我们很可能会发现许多具有不同重要程度的痛点。因此，我们设计了研究和分析方案，以按优先级顺序对根本原因进行排序。在此示例中，用户可能在编辑订单、访问“结账”页面或输入支付信息时遇到困难。通过根据这些痛点对购物车放弃的影响来确定其优先级，我们可以对根本原因进行排序，以便在下一步中用解决方案来缓解。
我们流程的第四步是为优先排序的根本原因制定解决方案。在此阶段，设计团队会收到一份设计任务书，其中详细说明：
团队将选择他们认为最易于解决的根本原因，并针对这些根本原因构思解决方案。在我们的示例中，通过审视用户在编辑订单时的痛点，设计团队可能会重新设计编辑体验，使其更轻松、更快速、更直观。
设计方案起草完成后，便进入验证阶段。
该流程的第五步是与用户测试我们的解决方案。我们首先创建测试方案，向用户展示原始痛点，并请他们定量描述和评估该痛点。随后引导他们体验新方案，通过提问来评估易用性、操作速度、直观性等与目标行为相关的指标。最后，请用户定量评估我们是否解决了该痛点。若用户测试结果显示问题解决度较高，我们便可将该设计方案优先投入开发。
下文详述了在 IBM Garage 与 Frito-Lay 合作项目中开展的使用测试。
在此阶段，开发人员需警惕优先设计方案可能产生的任何负面影响。解决方案文档需包含业务目标、对用户的预期影响以及该方案如何引导用户行为。例如：业务目标是将购物车放弃率降低 25%，而当前解决方案旨在通过简化订单编辑实现 5% 的降幅。 若已开发的解决方案产生可能对目标用户行为造成负面影响的体验（如加载速度缓慢），开发人员有权及时联系产品负责人和设计团队。
我们的最终步骤是使用成功指标来监测对用户行为的预期影响。通过将真实数据输入价值模型并评估目标进展进度，我们能快速计算目前已实现的增量价值，并预估解决剩余根本原因可创造的预期价值。
价值编排的显著特征在于用户价值与业务价值直接关联。业务价值是用户行为的函数，而用户价值是改变该行为的手段。正如我们通过上述流程所展示的，我们能够估算、转化和衡量用户行为，从而计算和预测业务价值。
这种方法通过将价值评估融入产品开发生命周期，直接适用于敏捷交付。启动只需一个以用户行为改变为表述形式的目标。通过对用户行为进行根本原因分析，产品团队可以在朝着同一业务目标努力的同时，将新的用户痛点纳入待办事项。这形成了一个与商业效益相关联的体验改进反馈循环，从而加速价值实现。
