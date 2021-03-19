62% 的企业供应链可视化程度有限，15% 的企业仅能掌握生产环节可视性。系统与团队间的数据孤岛可能成为供应链断裂点，这在新冠疫情期间已暴露无遗。为建立供应链运营弹性，企业需超越可视化阶段，实现数据预测并快速采取行动。这需要一个能跨越组织边界共享信息的平台，从而构建动态响应、互联互通的供应链体系。
基于指数级增长技术的系统可帮助企业构建智慧供应链并增强数字弹性。运用 AI 等新兴技术力量的智慧供应链，能助力企业在动荡与不确定性中维持业务连续性。
那些具备数字弹性、拥有可灵活调整供应链的企业，正是在新冠疫情危机中成功突围的典范。尽管各行业境遇迥异——有的获益发展，有的遭遇巨大阻力，但每个经济领域都存在将危机转化为机遇的企业。迅速将重心转向线上业务（涵盖家居配送与线上下单门店自提）的零售商赢得了额外市场份额。当全球部分地区处于封锁状态时，能够调整供应商体系持续获取原材料的生产商则赢得了新客户。众多企业逆境成长的案例表明，其优势往往可追溯至对供应链的提前投资——这些投资从数字化、实体运营及组织架构三个维度构建了弹性体系。
科学家们通过疫苗研发与检测项目，正推动世界逐步回归常态。此刻我们亟需从疫情中汲取经验，尤其应把握审视供应链可视化、弹性及风险的独特契机，重塑面向未来的供应链体系。特别需要将我们在疫情期间仓促却常获成功的应急技术应用模式，系统性地融入未来战略思维。我们更不应错失这个世代难逢的机遇，将更高程度的可持续性纳入供应链建设。这不仅能为供应链提供面向未来的双重保障，同时契合社会与消费者对可持续发展的关注。
通过将供应链流程重塑为智能工作流，组织能够将其响应能力和弹性提升至全新水平。智能工作流突破孤岛式流程与工作方式的限制，在整个流程网络及合作伙伴之间挖掘效率潜能。
通过 AI 增强并融合新兴技术（自动化、区块链、物联网、5G 与边缘计算），依托业务平台构建的新型供应链智能工作流能够实现规模化卓越成果。我们可以在价值链的任何环节寻找转型机遇——从需求规划到制造执行，再到订单统筹与履约。重塑这些流程也意味着改变组织设计与团队协同的方式。智能工作流重新构想人、流程与技术的交汇点。这些技术赋能的流程使供应链专业人员能够做好准备，在持续变化的战略与环境中更高效、更有效地执行与交付。这些专业人员可获得优化的信息流与决策权，以实现最佳产出。
为构建弹性、敏捷性与可预测性，企业领导者需要在三个层面改造其供应链工作流。打造能够首先洞察、其次预测、最终行动的智慧供应链，以成功应对全球与局部波动，这将为企业装备面向未来所需的弹性。
运用 AI 处理非结构化实时数据，可提供近期可视化洞察与趋势分析。部署 Sterling Control Tower 等全球化工具，能为供应链流程提供端到端的可视化长期解决方案。将控制塔与融合物联网及 AI 的 IBM Hyper Insights 区块链方案相结合，即可实时追踪全球范围内的产品流向。同样存在快速见效的成果。例如，多数航运公司已掌握运输中产品所需的大量数据。将这些数据直接导入控制塔（而非任其闲置未用），能显著提升透明度。实际上，您的团队可能已针对新冠疫情形势，通过人工方式改善了对各类数据流的可视性。当时机成熟时，可先实现这些流程的自动化，继而进行复制推广，最终在全企业范围内规模化应用。同时还应投入时间定制每位用户的输出界面，确保数据真正提供可操作的深度洞察。
然而，要让数据创造真实价值，必须具备前瞻性——不仅要复现过往情况，更要预测未来动向。大量供应链规划基于历史数据与季节性模式，且常面临数据质量低下或残缺的问题。当前正是通过实施持续智能规划、实现组织内外及跨供应链实时协同来革新方法的关键时刻。借助实时数据预测并响应消费者行为或天气等外部干扰因素的重要性，已空前凸显。这意味着需要通过需求感知技术，统筹利用结构化、非结构化及暗数据（即当前系统未捕获的潜在数据——可能仅存在于某些人员的认知中）。那些在疫情期间实现该能力的企业，反应速度显著提升，并能精准调配所需资源。这也意味着要实现客户与供应商规划功能的自动化端到端集成。
以提前数周发现原材料短缺并立即采取规避措施的能力为例，无论是寻找替代供应商还是启动其他应急方案。利用嵌入产品或包装内部的传感器追踪运输轨迹并获取实时更新，对于确保产品在全程中得到妥善处理及在适宜温度下储存将日益重要。这将实现更智能的质量控制，而非仅仅依赖抽样检验，从而进一步提升交付给消费者的产品质量。
