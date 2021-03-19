那些具备数字弹性、拥有可灵活调整供应链的企业，正是在新冠疫情危机中成功突围的典范。尽管各行业境遇迥异——有的获益发展，有的遭遇巨大阻力，但每个经济领域都存在将危机转化为机遇的企业。迅速将重心转向线上业务（涵盖家居配送与线上下单门店自提）的零售商赢得了额外市场份额。当全球部分地区处于封锁状态时，能够调整供应商体系持续获取原材料的生产商则赢得了新客户。众多企业逆境成长的案例表明，其优势往往可追溯至对供应链的提前投资——这些投资从数字化、实体运营及组织架构三个维度构建了弹性体系。

科学家们通过疫苗研发与检测项目，正推动世界逐步回归常态。此刻我们亟需从疫情中汲取经验，尤其应把握审视供应链可视化、弹性及风险的独特契机，重塑面向未来的供应链体系。特别需要将我们在疫情期间仓促却常获成功的应急技术应用模式，系统性地融入未来战略思维。我们更不应错失这个世代难逢的机遇，将更高程度的可持续性纳入供应链建设。这不仅能为供应链提供面向未来的双重保障，同时契合社会与消费者对可持续发展的关注。