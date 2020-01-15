如何尽可能快速平稳地完成 SAP S/4HANA 迁移

此项全面详细的影响评估能客观分析转型可能对您的业务流程、主数据和交易数据、系统配置及接口产生的影响。IBM SAP S/4HANA 影响评估可基于您的具体业务需求提供路线图。

该工具深入剖析五大关键领域。

功能评估。此步骤将识别您当前 SAP ECC 中使用的流程，以及转向 S/4HANA 后期望带来的创新。您将了解哪些是新增功能、哪些将发生变化、哪些将被淘汰。

技术影响。技术影响评估提供您当前 SAP 系统的定制代码清单。该评估将说明代码是否被使用、以及新的 HANA 数据库代码将对当前系统产生的影响。此步骤揭示了需要修复的内容，并详细说明了迁移的安全影响。

简化影响。此步骤利用简化数据库来识别受新数据结构影响的程序和代码。此过程还能确定受转型影响最大的领域。基于这些信息，您的组织可以在实施过程中优先安排资源分配。

项目范围缩减。此过程分析应用程序版本和基础设施要求。同时也会审查生产使用统计信息。这些信息使您能够将项目范围缩小至最迫切需要修复和测试的内容。例如，您可以仅针对已变更的领域进行针对性测试。

确定培训需求。IBM 提供培训建议作为评估的一部分。基于这些数据，组织可以预知未来需要哪些专业知识并相应制定计划。企业可通过增聘人员或培训现有团队来弥补领域专业知识的差距。

在评估结束时，您将收到所有关键发现的摘要，并能访问 IBM 执行过的数百项其他评估的基准数据。