如何尽可能快速平稳地完成 SAP S/4HANA 迁移

人们很容易认为 2025 年还是遥远的未来。但对某些企业而言，这个距今仅短短五年的日期已带来紧迫感。这是因为 2025 年正是 SAP 将终止对 SAP S/4HANA 发布之前安装的 SAP Business Suite 的主流维护。
此维护终止截止日期影响着使用 Business Suite SAP 企业资源规划 (ERP) 及其相关模块和组件的用户。2025 年后，该公司将仅支持基于 SAP S/4HANA 的业务应用程序。
IBM 通过提供三款简化和加速向 SAP S/4HANA 过渡的解决方案，正帮助其客户为此截止日期做好准备。
此项全面详细的影响评估能客观分析转型可能对您的业务流程、主数据和交易数据、系统配置及接口产生的影响。IBM SAP S/4HANA 影响评估可基于您的具体业务需求提供路线图。
该工具深入剖析五大关键领域。
功能评估。此步骤将识别您当前 SAP ECC 中使用的流程，以及转向 S/4HANA 后期望带来的创新。您将了解哪些是新增功能、哪些将发生变化、哪些将被淘汰。
技术影响。技术影响评估提供您当前 SAP 系统的定制代码清单。该评估将说明代码是否被使用、以及新的 HANA 数据库代码将对当前系统产生的影响。此步骤揭示了需要修复的内容，并详细说明了迁移的安全影响。
简化影响。此步骤利用简化数据库来识别受新数据结构影响的程序和代码。此过程还能确定受转型影响最大的领域。基于这些信息，您的组织可以在实施过程中优先安排资源分配。
项目范围缩减。此过程分析应用程序版本和基础设施要求。同时也会审查生产使用统计信息。这些信息使您能够将项目范围缩小至最迫切需要修复和测试的内容。例如，您可以仅针对已变更的领域进行针对性测试。
确定培训需求。IBM 提供培训建议作为评估的一部分。基于这些数据，组织可以预知未来需要哪些专业知识并相应制定计划。企业可通过增聘人员或培训现有团队来弥补领域专业知识的差距。
在评估结束时，您将收到所有关键发现的摘要，并能访问 IBM 执行过的数百项其他评估的基准数据。
2016 年，IBM 与 SAP 合作创建加速双方共同客户的数字化现代化进程的工具。两家公司在此基础上共同致力于特别加速 SAP S/4HANA 的实施。该合作目前提供的解决方案能够将 S/4HANA 实施速度提升 20% 至 30% 1。
SAP 提供 SAP 模型公司——这是完整的端到端行业解决方案，客户可将其作为基线参考模型采用。IBM 成为 SAP 首个扩展 SAP 模型公司的合作伙伴，新增了被定义为 IBM 行业影响解决方案的跨行业及行业特定内容。IBM 行业影响解决方案提供行业特定的加速器，结合并增强了现有 IBM 和 SAP 服务的优势。这些解决方案与 IBM 影响评估相结合，可简化转型过程并加快 SAP S/4HANA 的采用。IBM 的这些解决方案源自与 200 多家客户的合作实践。它们提供流程文档、测试脚本、培训材料、SAP Fiori 和分析应用程序、数据迁移资产以及预定义的安全角色。
IBM SAP S/4HANA 快速迁移方案使企业能够利用其现有 SAP 投资，从任何源系统一步迁移至 SAP S/4HANA。该解决方案利用自动化技术加速迁移过程，并将风险降至最低。该自动化技术执行 S4HANA 配置、代码修复和数据核对，以降低实施过程的复杂性。IBM 快速迁移方案战略性地仅在需要时进行流程重新设计和标准化，使企业能够在无需完全重新设计遗留系统的情况下改造现有 SAP 投资。
IBM SAP S/4HANA 快速迁移方案搭载了 SAP 的集成交付框架，该框架包含 SAP 价值保障计划和 SAP 模型公司服务。IBM 快速迁移方案能帮助各组织加速数字化转型，并比传统部署计划更快地使用新平台。其成效体现在复杂且时间紧迫的业务功能性能得到提升——包括基于实时数据的实时规划、执行、报告、分析和预测，以及个性化和简化的用户体验。
IBM 凭借 40 年的 SAP 服务经验和专业知识为客户提供服务。该公司已完成超过 150 次 SAP S/4HANA 实施项目，并为 200 多家企业的 S/4HANA 转型之路提供咨询。其经验横跨多个行业，能够满足每个组织的独特需求，提供可简化和加速 SAP S/4HANA 实施的个性化方案。
