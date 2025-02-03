如何利用四象限法做出更好的决策

手指按压按钮，并配有同心流动效果的平面式插图

作者

IBM Apptio team

决策可能是件困难的事，尤其是当风险很高或者您已经为一个问题苦苦挣扎很久时。有时您可能会觉得自己似乎被利益相关者的意见、数据和输入淹没了。如果只见树木不见森林，不妨退后一步，有条理地评估您的各个选项会有所帮助。四象限法是一个简单但强大的工具，其灵感来自于笛卡尔坐标系。您只需要一张纸（或一个数字笔记页面）和清晰的思维，系统地审视采取或不采取行动的利弊。

下文为帮助您使用此方法的逐步指南，以及一个专注于改善软件产品“入门”体验的实用示例。在做任何难以抉择的决定时，都可以使用本操作指南。

决策的挑战

  • 输入复杂：在进行决策时，我们通常必须权衡多种观点和数据点。利益相关者、客户和团队成员提供的输入可能有价值，也可能令人不知所措。
  • 判断模糊：专注于一个长期未解决的问题会蒙蔽我们的思维。我们可能会因过于关注某些方面，而忽视其他方面。
  • 分析瘫痪：我们很容易对同一个问题过度思考，“如果发生这种情况会怎样？”与此同时，我们可能会忽视其他重要的观点。

为什么使用四象限法？

  • 结构化方法：它系统性地按四种方式拆解您的决策，迫使您考虑采取或不采取行动的正面结果和负面结果。
  • 清晰与视角：平衡利弊，避免落入只关注单一假设场景的陷阱。
  • 易于实施：拿一张纸，画两条交叉的线形成四个象限，然后按照问题进行梳理。就这么简单。
双手放在电脑键盘上，屏幕上显示图形叠加层

电子书：专注于通过企业敏捷规划创造价值

深入了解企业敏捷规划的变革力量，帮助您将战略与交付相结合，以增强和扩展您的敏捷运营。

设置象限

想象一个标准的 X–Y 轴：

  • 横轴将“正面”结果（上面）和“负面”结果（下面）分开。
  • 纵轴将“发生”（右边）和“未发生”（左边）分开。

您将从右上角的象限（象限 2）开始，然后逆时针移动，直到左下角的象限（象限 4）。接下来用一个实际示例概述四个问题。

就像把画面分成四个区域，每个区域对应一个问题。左上角的方块问“如果发生这种情况，就会发生什么？”。右上角的方块问“如果未发生这种情况，就会发生什么？”。左下角的方块问“如果发生这种情况，就不会发生什么？”。右下角的方块问“如果未发生这种情况，就不会发生什么？”

四象限法分步指南

以软件产品中的“入门”体验为例：

象限 1（左上）：

 

“如果发生这种情况，就会发生什么？”

  • 重点：实施变更的优点
  • 示例：如果我们不改进入门体验：
    • 我们保留当前的新用户引导流程（无新的开发成本）。
    • 团队可以专注于其他产品功能。
    • 我们不会破坏当前用户的现有工作流。

关键洞察分析：了解维持现状的优点——也许可以节省资源或时间。

象限 2（右上）：

 

“如果未发生这种情况，就会发生什么？”

  • 重点：实施变更的优点
  • 示例：如果我们改进入门体验：
    • 新用户可以更快速、更顺畅地完成引导流程。
    • 我们可以提高用户满意度，从而减少客户流失。
    • 通过更轻松的采用提高了我们的产品声誉。

关键洞察分析：突出潜在的积极影响和获得的新优势。

象限 3（右下）：

 

“如果未发生这种情况，就不会发生什么？”

  • 重点：实施变更的缺点（或风险）。
  • 示例：如果我们改进新用户引导流程，可能会产生哪些负面影响？
    • 我们可能会浪费本可以分配到其他功能上的时间或预算。
    • 如果大幅更改流程，我们就面临令现有用户感到困惑的风险。
    • 我们可能会过度设计一个解决方案，并引入新的技术复杂性问题。

关键洞察分析：揭示执行计划过程中的潜在缺点或取舍。

象限 4（左下）：

 

“如果发生这种情况，就不会发生什么？”

  • 重点：实施变更的缺点（或错失的机会）。
  • 示例：如果我们保持新用户引导流程不变：
    • 我们的用户满意度或早期参与度可能无法提高。
    • 我们可能无法吸引希望轻松完成设置的新用户。
    • 我们可能会继续收到支持工单或有关首次运行体验的投诉。

关键洞察分析：这个问题要特别当心。这是一个双重否定，可能会导致您重复象限 1 的答案。如果您决定维持现状，请努力找出真正错失的机会

高效使用四象限法的建议

  1. 写下来：不要仅依赖记忆。在纸上或数字白板上清楚地列出每个象限的要点。
  2. 自由头脑风暴：给自己留出空间，列出尽可能多的潜在结果。避免过早进行筛选。
  3. 让利益相关者参与进来：如果其他人的输入很关键，那就邀请他们发表意见。共同进行头脑风暴可以帮您发现可能忽略的视角。
  4. 优先排序并反思：填写所有四个象限后，按最重要的项目进行排名。问：“哪个结果对我们的成功最重要？”
  5. 决定并记录：在权衡利弊的基础上做出最终决定。保留好笔记，以防日后需要重新审视推理过程。

超越单一维度

虽然四象限法有助于处理单一的二元选择（例如是否实施一项功能），但有些决策涉及多个层面。在产品管理中，你可能需要对一整套功能或战略计划进行优先排序。在这种情况下：

  • 创建更详细的矩阵。考虑添加投资回报率、实施时间或团队资源等指标列。
  • 使用加权评分。如果您的决策涉及多个因素（例如客户满意度、收入影响和技术可行性），请为每个因素分配权重并计算综合得分。
  • 分阶段迭代。一次针对一个战略问题应用四象限法，然后再比较多个问题的结果。

应避免的常见陷阱

  • 仅关注象限 2。人们很容易兴奋地思考“如果我们这样做会发生什么？”，而忽略其他角度。
  • 忽略象限 4。双重否定很棘手，请不要以为象限 4 是在重复象限 1，而忽略象限 4。有时，错失的最大机会就潜藏在此。
  • 跳过记录。依赖记忆可能会导致混乱和重复讨论。务必以书面形式记录您的想法。
  • 不咨询他人的意见。单独做出的决策可能会错失有价值的洞察分析，还可能在日后出现他人不认同的问题。

利用四象限法做出更好的决策

四象限法是一个简单而全面的方法，可阐明继续推进特定决策（或维持现状）的利弊。通过仔细浏览每个象限，您将发现原本可能会忽略的洞察分析，并为您的决策搭建一个权衡利弊的基础。记住：关键是要系统性地深入了解问题的各个方面，并记录你的想法。无论您是在决定产品的新功能、个人理财变化还是战略性业务变动，这种方法都可以帮助您摆脱“分析瘫痪”，自信前行。

立即开始免费试用，了解 IBM® Targetprocess 如何帮助您动态管理工作、资源和产品组合，同时持续调整业务战略，并做出更好的决策。
分析师使用关键绩效指标 (KPI)、图表和指标来处理业务分析仪表板，以分析数据并为高管和战略决策创建洞察分析报告

聚焦企业级敏捷规划的价值创造

 

深入了解企业敏捷规划的变革力量，帮助您将战略与交付相结合，以增强和扩展您的敏捷运营。

阅读 Apptio 的电子书
采取后续步骤

了解 IBM Targetprocess 如何帮助动态管理工作、资源和组合，同时持续与业务战略保持一致。

 

 深入了解 IBM Targetprocess 开始免费试用