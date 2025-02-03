决策可能是件困难的事，尤其是当风险很高或者您已经为一个问题苦苦挣扎很久时。有时您可能会觉得自己似乎被利益相关者的意见、数据和输入淹没了。如果只见树木不见森林，不妨退后一步，有条理地评估您的各个选项会有所帮助。四象限法是一个简单但强大的工具，其灵感来自于笛卡尔坐标系。您只需要一张纸（或一个数字笔记页面）和清晰的思维，系统地审视采取或不采取行动的利弊。

下文为帮助您使用此方法的逐步指南，以及一个专注于改善软件产品“入门”体验的实用示例。在做任何难以抉择的决定时，都可以使用本操作指南。