如何改善电信客户体验

虽然定价和实际服务是决定客户是否继续选择某个电信提供商的关键要素，但提供卓越的客户体验是留住客户的另一种方式。因此，以客户为中心的电信服务提供商会在竞争中保持领先地位。

一项 ICD 研究发现，54% 的电信决策者1表示改善客户体验 (CX) 是他们的首要转型举措。电信提供商越来越多地推出举措作为数字化转型的一部分，以改善其业务的各个方面，包括客户体验。

电信行业的每一次客户互动，都为电信公司提供了满足并超越客户期望的机会。从客户参与到客户支持，针对服务客户进行投资的电信提供商才能提高盈利。

其中一个问题在于，少有电信公司主动规划未来。IBM 商业价值研究院对 2030 年计划进行分析的一项研究发现，“只有 26% 的电信组织正在采用新技术来推动增长。”

电信行业高管预计到 2030 年世界将发生巨变，但多数 CSP 的战略规划中都不会体现这些新的现实。IBM 商业价值研究院的研究表明，许多 CSP 希望专注于调整能力以适应未来需求，而不是主动追求增长。这种方法可能会使其难以应对竞争风险，并对新的服务机遇视而不见。

尤其重要的是，要考虑到客户因连接问题而需要协助的情况。卓越的客户体验是保持客户满意度并最大限度减少客户流失的绝佳方法。

客户希望他们与电信行业公司的关系简单而充实。改善客户体验是一种差异化因素，有助于提高客户满意度、最大限度降低客户流失率并提升客户忠诚度。

客户体验优化可以帮助提高几个重要的业务指标，如客户生命周期价值 (CLV) 和每月经常性收入。